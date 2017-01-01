Владимир Васильев: Половина моей профессиональной биографии связана с Пермью Художественный руководитель Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» — о современной хореографии, месте живописи в своей жизни и своих отношениях с Пермью

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Владимир Васильев на репетиции своей «Мастерской»

Фото: Сергей Федосеев

— Как получилось, что вы стали руководителем балетного конкурса в Перми?

— Это была не моя идея. В Перми была группа увлечённых людей, которые придумали и сам этот конкурс, и его название. Ко мне обратился Евгений Субботин, который понимал, что конкурсу нужны профессионалы, и, конечно, лучше бы профессионалы с именами — это привлечёт к нему молодых участников. Когда Евгений мне сказал об этом, я даже подумал: жаль, не я это придумал. Замечательно, что этот конкурс проходит именно в Перми. Пермь — особый город с его школой и балетными традициями, и расположен он в самом сердце России.

С тех пор прошло 30 лет. Конкурс живёт, он окреп, приятно, что многие артисты, которые здесь получили первое признание и путёвку в жизнь, сегодня занимают ведущее положение в театрах России. Этим я могу гордиться: гордиться нашим русским искусством классического танца.

— С недавних пор на «Арабеске» присутствует не только классический танец, но и современная хореография, и присутствует всё активнее. Вот уже второй раз пройдёт ваша «Мастерская» с молодыми хореографами, они ставят мини-балеты по произведениям Льва Толстого. Современная хореография и классическая литература: как они сочетаются?

— Приятно, что наше искусство развивается, что подключаются молодые мастера, что классика и современное искусство выступают в тандеме. Что касается «Мастерской» и литературной основы в ней, то это было моё главное условие. Сейчас многие хореографы делают бессюжетные балеты. И хотя в них есть интересные находки в области танцевальной лексики, зачастую это всё — слова, слова, слова...

Они в сердце не входят. В этом году будет уже пятая моя «Мастерская» и вторая в Перми. Первая прошла в Воронеже по произведениям Андрея Платонова, вторая — по Астафьеву в Красноярске, третья — по Шукшину в Барнауле. Два года назад был Гоголь в Перми, теперь вот Лев Толстой: в этом году отмечается 190 лет со дня его рождения. Мы понимали, что пытаться поставить огромные романы в рамках «Мастерской» бессмысленно, поэтому брали его повести и рассказы. Всё — и литературную основу, и музыку — выбирали сами хореографы.

— «Арабеск» называется российским конкурсом, но по факту он уже давно международный, с широким зарубежным участием. Вам не хотелось официально назвать его международным, повысить, так сказать, статус?

— Международных конкурсов много, я сам получил Гран-при на первом в истории Международном конкурсе артистов балета в Варне в 1964 году, а российский конкурс — один, наш «Арабеск». Двери его раскрыты для всех, но в первую очередь — для российских танцовщиков и хореографов. Нам хотелось, чтобы молодые русские артисты балета чувствовали себя здесь как дома и чтобы наш конкурс был максимально демократичным. С другой стороны, мне кажется, что и для зарубежных участников есть особая гордость в том, чтобы получать звания лауреатов на российском конкурсе среди конкурентов из страны, славной своим классическим балетом. А многие из зарубежных участников представляют именно русскую школу, поскольку и в Европе, и в Азии, да и в Америке есть русские балетные школы с русскими педагогами. Судя по участникам и по их результатам, «Арабеск» ничуть не слабее самых именитых международных конкурсов.

Мне здесь невероятно интересно, и я всегда жду новых открытий. Когда мы начинали, я и не подозревал, что этот конкурс так развернётся! Надеюсь, что и после нас он будет продолжаться. Хотелось бы, чтобы те, от кого это зависит, понимали, что конкурс «Арабеск» — достояние не только Перми, но и России, и этим нужно гордиться.

— В день вашего рождения, 18 апреля, в Пермской художественной галерее откроется ваша персональная выставка. Какое место занимает в вашей жизни живопись?

— Ровно 10 лет назад здесь, в Перми, к 50-летию моей творческой деятельности прошла моя выставка, сейчас она будет приурочена уже к 60-летию.

«Арабеску» в этом году исполняется 30 лет, так что получается, что ровно половина моей профессиональной биографии связана с Пермью. Другого такого города, кроме родной Москвы, в моей жизни нет.

Живопись сегодня занимает, пожалуй, главное место в моей жизни. Это то, без чего я не могу жить. Я всё время рисую, пишу маслом, акварелью. Недавно после моей выставки в Казанском кремле мне вручили членский билет Союза художников Татарстана, а три дня назад, на вернисаже выставки моих акварелей в Москве, пригласили в Творческий союз художников России. Просто принесли и вручили билет союза — я об этом заранее даже не знал. На открытии «Арабеска», которое будет снимать и показывать в режиме онлайн на своём сайте телеканал «Культура», в первом отделении, которое будет посвящено юбилею Мариуса Петипа, в проекции будут использованы мои эскизы. Обычно и в «Мастерской» моя живопись используется в мультимедийном решении. В этот раз мы, скорее всего, пойдём другим путём, максимально используя возможности света и световых эффектов. Хотя всё будет решаться вместе с хореографами уже на сцене.

XV Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» состоится в Перми 11—22 апреля.