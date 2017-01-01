На гребне нефтяной волны Топ-менеджмент компании «ЛУКОЙЛ» высоко оценил разработки пермских промышленников

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На площадке НПО «Искра» нефтяникам были продемонстрированы возможности 46 предприятий Пермского края, готовых выполнять работы, предоставлять услуги, изготавливать продукцию в области машиностроения для ТЭК, приборостроения и систем мониторинга, информационных технологий и цифровых решений.

В рамках выставки были представлены предприятия газотурбинной кооперации и производители бурового оборудования, аппаратные и программные решения для отслеживания производственных процессов и мониторинга опасных производственных факторов, «умное месторождение» от группы компаний ITPS, сканеры-дефектоскопы от «Интроскан Технолоджи», датчики для обеспечения безопасности объектов и мониторинга производственных процессов от компаний «В-1336» и «ЭРИС», программные решения для обработки управленческих данных от компаний «Форсайт», DATABRIZ, «АДС».

Уже сейчас многие из участников выставки поставляют продукцию крупнейшим компаниям российского нефтегазового комплекса («ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «Новатэк»).

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Наша цель — продвигать продукцию пермских предприятий, и во многом это продвижение связано с очень плотным взаимодействием с заказчиками. Выставки позволяют оценить технический потенциал предприятий здесь и сейчас, поэтому они показывают высокую эффективность. Подобные мероприятия проводятся в Перми регулярно, и мы и дальше будем помогать региональным компаниям находить точки выхода на крупных заказчиков: на днях в Перми были представители «Газпрома», и мы уже договорились, что проведём аналогичное мероприятие для ПАО «Россети».

От кластера «Фотоника» было представлено четыре предприятия: ООО «Инверсия-Сенсор», занимающееся разработкой волоконно-оптических датчиков, производитель оптического кабеля ООО «Инкаб», создатель газовых, жидкотопливных и комбинированных горелок ООО «Феникс» и ООО «ЗНГА «Анодъ», специализирующееся на электрохимической защите от коррозии объектов нефтегазовой и морской инфраструктуры. ООО «Инкаб» представило уникальные по своим свойствам разработки: грозозащитный трос и огнестойкий кабель.

Денис Остапенко, заместитель руководителя отдела продаж ООО «Инкаб»:

— Сегодня мы (кластер «Фотоника» — ред.) здесь представляем всё, что связано с оптическими кабелями, с оптическим волокном и системами, которые на основе оптического волокна могут выдавать параметры температуры, давления и пр. Мы можем измерять деформацию, виброакустические воздействия на волокно. Можем их фиксировать, детектировать, обновлять информацию о каком-то событии. «Инкаб» производит грозотрос четвёртого поколения и оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос. Это трос на высоковольтных линиях до 700 кВ. Мы можем передавать связь на далёкие расстояния — до 500 км — без ретрансляторов, можем снимать виброакустические параметры, температуру, замерять удлинение волокна и лёд.

Ещё одна новинка, которую представил «Инкаб», — огнестойкий кабель — отчасти могла бы решить проблему возгорания зданий из-за проводки: кабель не даёт дыма, при горении не выделяет вредных веществ.

«Для нас главное, что он сохраняет способность передавать информацию по волокну в течение 180 минут. Мы живём в цифровой век высокой информатизации, по волокну можем передавать терабиты данных. А через 10 лет весь контроль управления — от задвижек до беспилотных устройств — будет происходить только по волокну», — рассказывает Денис Остапенко. По словам эксперта, нефтяникам кластер «Фотоника» пока поставляет в основном кабель-датчики: «Это кабель, по волокну в котором мы можем мониторить температуру в скважине. Он стоек к агрессивной среде. Мы видим по нему изменения температуры с точностью до метра на всей протяжённости скважины».

Александр Миков, председатель совета директоров и директор по инвестициям и инновациям АО «Полиэкс», сообщил, что предприятие выпускает более 50 реагентов, применимых в нефтегазовой промышленности. Компания работает на этом рынке уже 20 лет.

Александр Миков, председатель совета директоров АО «Полиэкс»:

— Здесь мы представляем сурфогель — самоотклоняющийся кислотный состав, который не разрушает карбонатную матрицу, а делает червоточины, что резко повышает нефтеотдачу. Сурфогель Д — состав для гидроразрыва пласта (ГРП). Обычно для ГРП применяют полимер, но у нас синтезирован не полимер, а вязко-упругое поверхностно-активное вещество (ПАВ), которое очищает трещину (после разрыва — ред.). Плюс в том, что мы можем практически под любые условия подобрать рецептуру этого продукта и таким образом получаем самый эффективный инструмент для работы со скважиной. Вот флаксокор-110 — мощный деструктор. Если по каким-то причинам скважина снижает продуктивность, обработка этим реагентом позволяет её существенно повысить. Он разбивает все виды соединений. Производим мы и ингибитор солянокислой коррозии. В России мы одни из передовых в этом отношении, потому что это вещество ингибирует кислоту крепостью выше 30% при температурах выше 100 градусов.

АО «Новые фитинговые технологии» представило на выставке трубные узлы и соединительные детали трубопроводов. Предприятие существует с 2013 года. По признанию председателя совета директоров предприятия Дмитрия Бирковского, инвестиционная фаза, во время которой производство строилось, длилась несколько лет и завершилась только в 2017 году. «Мы застали два кризиса. Пришлось потрудиться, чтобы проект продолжал своё развитие. У нас получилось. В 2019 году планируем выйти на окупаемость. Рынок по нашим видам продукции в России исчисляется десятками миллиардов рублей. Мы рассчитываем занять свою нишу», — говорит топ-менеджер.

Дмитрий Бирковский, председатель совета директоров АО «Новые фитинговые технологии»:

— Для предприятий группы «Газпром» мы уже поставляем продукцию. Это трубные узлы и соединительные детали трубопроводов. Для предприятий группы «ЛУКОЙЛ» мы готовы предложить аналогичную продукцию и добавить другие виды, такие как ёмкостное оборудование, свечи рассеивания и камера приёма-запуска. На сегодняшний день наше предприятие является одним из самых современных в России. Мы освоили сложные виды продукции, обладаем самым современным технологическим оборудованием.

Предприятие «ЭЛКАМ-нефтемаш» с 1994 года производит штанговые скважинные насосы. По словам генерального директора предприятия Александра Мосина, целью участия в выставке было «тиражировать» продукцию компании на те предприятия группы «ЛУКОЙЛ», на которых они ещё не применяются.

Александр Мосин, генеральный директор АО «ЭЛКАМ-нефтемаш»:

— Мы производим оборудование для добычи нефти в основном механизированным способом. Основной продукт, для производства которого предприятие организовывалось, — это штанговые скважинные насосы. Суммарно предприятиям группы компаний «ЛУКОЙЛ» мы продаём продукции примерно на 400 млн руб. в год. Основную долю продаж составляют достаточно уникальные продукты — комплекс оборудования для одновременной раздельной эксплуатации двух пластов, комплексы оборудования для эксплуатации боковых стволов, эксплуатации колонн малых диаметров.

Представители группы «ЛУКОЙЛ» признались, что, несмотря на то что с Пермским краем компания достаточно активно работает много лет, на выставке были новинки, которые их заинтересовали.

По словам старшего вице-президента по добыче нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азата Шамсуарова, в данный момент на закупку работ, услуг, материалов, произведённых на территории Пермского края, компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно тратит 24 млрд руб. «Более того, мы покупаем оборудование пермского производства. Ряд поставщиков и производителей региона являются нашими давними партнёрами», — заявил топ-менеджер.

Леонид Федун, вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ»:

— Сегодня мы живём в информационной среде. Становимся всё более продвинутыми. Для меня было большим сюрпризом, что многие вещи, которые мы обсуждали как перспективные для внедрения в компании, здесь уже предлагаются. Конечно, остаётся вопрос, насколько они будут конкурентоспособными, насколько они будут экономически оправданными. Но то, что разработчики, которые живут в Пермском крае, работают на гребне интеллектуальной волны, очень важно, и это надо всячески поддерживать. Наши коллеги, которые работают в Волгограде, Западной Сибири, с удовольствием посмотрели и многое вынесли для себя.

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