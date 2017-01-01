Жизнь в кошелёк Рынок страхования Пермского края, демонстрировавший рост в минувшем году, в 2018-м может вернуться к стагнации

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По итогам прошлого года страховые сборы в Пермском крае увеличились на 10% по сравнению с 2016 годом — до 14,4 млрд руб. Сам по себе рост объёма рынка не является новостью. Страхование действительно замерло в 2014—2015 годах, однако начиная с 2016-го динамика вновь стала положительной. Тем не менее ряд тенденций дал повод для оптимизма и самим страховщикам, и Центробанку как регулятору рынка.

Фото: Константин Долгановский

Из огня в полымя

Прежде всего речь идёт о качественном развитии рынка. В период кризиса от снижения объёма собранных премий страховщиков уберёг только пересмотр тарифов ОСАГО. Количество заключённых договоров снизилось, особенно в добровольных видах страхования, однако сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности вырос, и это позволило удержать сборы на прежнем уровне.

Начиная с этого момента именно по ОСАГО собирался наибольший объём страховых взносов, если конкретно — более трети. Ситуация, когда рынок зависел от одного вида страхования, который к тому же являлся обязательным, мягко говоря, была нездоровой.

В 2017 году эта ситуация впервые была преодолена. Теперь на первое место вышло страхование жизни, о чём представители Центробанка и Всероссийского союза страховщиков заявляют с нескрываемой радостью. В целом в России сборы по страхованию жизни в 2017 году увеличились на 54%, а в Пермском крае — на 74%, до 4,3 млрд руб.

Избежав зависимости от сборов по ОСАГО, рынок попал в другую зависимость. Теперь именно страхование жизни определяет динамику рынка страхования в целом, поскольку остальные системно значимые виды страхования в лучшем случае стагнируют, в худшем — падают в объёмах. Например, страхование имущества, обеспечивающее 24% сборов в Пермском крае, в 2017 году «похудело» на 1%, а ОСАГО (25% сборов) — на 10%.

По оценкам RAEX («Эксперт РА»), основным драйвером рынка страхования по-прежнему остаётся инвестиционное страхование жизни. Его доля в совокупных взносах по страхованию жизни составляет более 60%, тогда как доли всех остальных видов страхования жизни (заёмщики, смешанное, пенсионное) сокращаются. В то же время темпы прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни демонстрируют негативную динамику, и это вновь заставляет задуматься о перспективах рынка страхования.

Чужими руками

Было бы неверно записывать все успехи на счёт развития собственно страховых компаний. Дело в том, что в последние два—три года серьёзное развитие получила продажа страховых полисов по банковским каналам — банкострахование. Страховки, связанные с кредитованием, активно продавались и раньше, однако ёмкость этого сегмента оказалась не столь большой: на него приходилось не более 15—20% от общего объёма сборов.

Однако начиная с 2015 года объёмы кредитования стали падать, соответственно, снижались и доходы банков. Одним из основных способов наверстать упущенное стала продажа разного рода услуг, с которых банки получали комиссионный доход, в том числе и продажа страховок, уже не связанных с кредитованием. Среди них — страхование имущества, гражданской ответственности (например, перед соседями), инвестиционное страхование жизни и т. д. Эта идея привела к тому, что, несмотря на снижение выдачи кредитов, продажа страховок через банковские офисы росла.

Мораторий на активное кредитование миновал, объёмы выдач уже превысили докризисные, однако банки продолжают развивать это направление. И в 2017 году объём продаж страховок через банковский канал впервые превысил прямые продажи страховых компаний. По итогам минувшего года страховщики сами собрали 23% всех премий, а банкострахование принесло им 31% сборов. Остальное — продажи через иных посредников, кроме банков.

Как видно, тенденция настолько сильна, что ставит под сомнение перспективы развития страхования в России в случае, если продажи полисов станут неинтересны банкам. Впрочем, это, конечно, маловероятно. Банки хотят продавать страховки, потому что это приносит доход, и могут это делать благодаря развитой инфраструктуре для осуществления продаж дополнительных финансовых услуг: у них есть офисы, банкоматы, терминалы, каналы дистанционных продаж. Страховые же компании априори менее технологичны, поскольку предлагают одну группу продуктов — страховки.

Разбавить по вкусу

Рынок страхования Пермского края является слабоконкурентным, несмотря на то что на нём действует несколько десятков игроков. Однако в прошедшем году наметилось небольшое оживление. Например, количество компаний, работающих на территории региона, увеличилось с 76 до 80. На рынок края вышли как федеральные страховщики общего профиля, например «Абсолют Страхование», «БИН Страхование», так и регионалы («НАСКО Татарстан») и специализированные компании («МАКС-Жизнь»). В то же время ряд страховщиков покинули рынок.

Кроме того, по итогам 2017 года несколько снизилась концентрация регионального рынка. В 2016 году 10 крупнейших страховщиков обеспечили сбор 80% всех премий, а теперь их доля снизилась до 75%. Впрочем, по всем нормам оценки конкурентности рынков и этого слишком много.

Снижение концентрации стало возможно как раз благодаря активному развитию страхования жизни. Этот сегмент рынка Прикамья значительно менее концентрирован: судя по статистике 2017 года, десятка крупнейших страховых компаний сегмента обеспечила сбор лишь 30% всех премий. И в ситуации, когда сборы по страхованию жизни подскочили за год на 74%, этот сегмент несколько «разбавил» и рынок в целом.

Репутационные потери

В наступившем году эксперты и страховщики по-прежнему возлагают большие надежды на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Однако здесь же кроется и основной риск для рынка.

В последние два—три года инвестиционное страхование жизни активно, а скорее даже агрессивно, продаётся через банковский канал. Оно позиционируется как замена вкладу, более конкурентоспособная по доходности, — такой аргумент срабатывает, учитывая минимумы, до которых снизились ставки по розничным депозитам.

В то же время, в отличие от вкладов, доходность полисов ИСЖ никем не гарантирована, а сам продукт не очень понятен для клиента. ИСЖ — продукт долгосрочный, договор заключается минимум на три года, и именно столько прошло с момента начала активных продаж полисов в первой половине 2015-го. То есть до сих пор люди вкладывали свои деньги, ориентируясь только на обещания страховых агентов или банковских менеджеров, а не на реальные показатели доходности инструмента.

Однако в феврале 2018 года уже появилась информация, которая способна «охладить» рынок. Результаты ИСЖ за три года опубликовала компания «Сбербанк страхование жизни», на долю которой приходится почти 70% всех сборов по этому виду страхования. Только 25% владельцев полисов инвестиционного страхования жизни в этой компании пролонгировали договоры после получения доходности за три года.

Исходя из рисков репутационных потерь сегмента ИСЖ после первых массовых выплат и учитывая, что именно ИСЖ в прошлом году было локомотивом роста сборов рынка страхования, эксперты прогнозируют его замедление. При этом других точек роста в страховании пока не появилось.