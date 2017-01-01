Из истории в бренд В Перми обсудили взаимодействие культуры с властью и бизнесом

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Научно-практическая конференция «Экономика и культура: традиции и перспективы» — одно из событий, посвящённых 95-летию Пермской художественной галереи, которая и стала организатором конференции вместе с Высшей школой экономики и библиотекой им. Горького при поддержке Министерства культуры Пермского края и Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Меняющийся музей в меняющемся мире». В течение двух дней эксперты в области музейного дела, культурной и экономической политики анализировали и обобщали опыт делового партнёрства власти, бизнеса и культурных учреждений.

Конференцию открывает Юлия Тавризян

Фото: Сергей Федосеев

Темой первого дня конференции стало осмысление наследия династии Строгановых не только как меценатов, повлиявших на ход истории пермской земли, но и как коллекционеров произведений искусства.

Александр Протасевич, заместитель министра культуры Пермского края:

— Во многих развитых странах мира к концу ХХ века в отношении к культуре стал преобладать инструментальный подход, при котором культура рассматривается как ресурс для решения прагматичных экономических задач. В наше время, уже в XXI веке, ведущие мировые эксперты единодушны в том, что культура охватывает собой весь современный комплекс территориального развития. Нет такой сферы деятельности, где бы она не присутствовала: от городской среды и дизайна до цифровых технологий, событийного туризма и брендинга территорий. Пермская государственная художественная галерея предлагает нам обратиться к истории людей, с которыми во многом было связано формирование социально-экономического потенциала Прикамья, — к наследию Строгановых. И это — взгляд в будущее на основе собственной великой истории. Ведь на всём четырёхвековом этапе деятельности на территории региона многие представители династии Строгановых, являясь крупными государственными деятелями и предпринимателями, никогда не отделяли себя от культуры, что во многом предопределило их впечатляющий успех и снискало им достойное место в истории. В этом наследии есть много актуального и полезного, того, что необходимо изучать для применения на благо региона в наши дни.

В первой части пленарного заседания директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян заявила, что драйвером развития Пермского края должна стать история рода Строгановых. За счёт этого проекты, реализуемые в регионе, будут обладать большей значимостью для всей России. Кроме того, Юлия Тавризян отметила необходимость партнёрства учреждений культуры с вузами края для притока активной молодёжи в креативную среду.

Гости конференции обсудили возможности имени Строгановых как бренда Пермского края для всех сфер деятельности. Многие сошлись во мнении, что укрепление туристического статуса Старого Усолья, Пыскора и Орла-городка — мест расположения строгановских владений в Пермском крае — необходимо начинать с развития общей инфраструктуры территории. Сейчас работа в этой области во многом ведётся на альтруистических началах, механизм господдержки и поддержки бизнесом пока недостаточно отлажен.

Фото: Сергей Федосеев

«Недавно мы были в администрации губернатора. Там идея развития строгановского наследия поддерживается. Обсуждается, как его можно использовать для Пермского края, в том числе для туризма, и что для этого необходимо сделать. Власти согласны с тем, что бизнесу нужно выполнять одну часть обязательств, а государству — другую», — сообщила президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева.

Руководитель благотворительного фонда поддержки инноваций в сфере культуры и образования «Грани мира» Любовь Азаматова представила судьбы трёх русских художников: имеющего финансовую поддержку государства, ищущего средства самостоятельно, и художника, которому финансовая помощь не нужна. «Смысл в том, что основное количество художников сейчас чувствует отчаяние. Им сейчас очень сложно. Поэтому сегодняшняя конференция очень интересна и полезна», — добавила Любовь Азаматова.

Трезвый взгляд на продвижение имени Строгановых как визитной карточки региона привнёс в обсуждение доктор искусствоведения, заведующий сектором изучения истории Строгановского дворца Русского музея в Санкт-Петербурге Сергей Кузнецов, автор концепции и куратор выставки «Строгановы-коллекционеры» в Пермской художественной галерее. «Я очень боюсь, что при современном изучении Строгановых мы впадаем в крайность. Сейчас мы с большим умилением говорим об этих людях. Я боюсь, что мы сделаем из них иконы, а иконы, как правило, потом сжигаются и делаются новые. Это очень опасно. У Строгановых не всё было идеально. Не нужно сейчас делать из них что-то сверхъестественное», — заявил Сергей Кузнецов.

Вторая часть форума была посвящена вовлечённости культуры Пермского края и России в экономическую среду, осмыслению взаимодействия власти с креативной средой.

По мнению специалиста в области музейного дела доктора исторических наук Михаила Гнедовского, принято считать, что культура — это чёрная дыра в экономике: сначала нужно поднять экономику, а потом позаботимся о креативном секторе. «Но в последнее время этот взгляд подвергается сомнению. На культуру всё чаще смотрят как на прибыльную отрасль. Она создаёт не только социальные эффекты, но и экономические. Особенность этих эффектов в культуре заключается в том, что здесь не работает логика: положил рубль — получил два», — сказал Михаил Гнедовский.

Сейчас доля культуры в российской экономике составляет 1—2% от ВВП страны. Об этом рассказала заместитель директора Института экономики РАН по научной работе Валентина Музычук. Она придерживается позиции, что государство, являясь носителем долгосрочных интересов общества, должно финансово поддерживать культуру.

«Если мы хотим, чтобы общество развивалось, государство должно вкладываться в сферу культуры. С другой стороны, мы всегда относимся к государственным деньгам так, как будто они не наши, а нужно исходить из того, что госбюджет формируется за счёт поступлений налогоплательщиков», — добавила Валентина Музычук.

Экономист Дмитрий Клещёв предложил развивать культурную инфраструктуру через частно-государственное партнёрство (ЧГП). Как рассказал экономист, в Кунгуре по договору о ЧГП практически достроен культурно развлекательный комплекс площадью

23 тыс. кв. м. Подобные проекты, считает Дмитрий Клещёв, могут применяться для возведения новых зданий театров: «Подобный инструментарий становится всё популярнее, есть интересные примеры, которые стоит рассматривать. Власти получают прекрасную возможность частично переложить имеющиеся затраты на плечи частной стороны».

Доклад Дмитрия Безуглова во многом отличался от предыдущих. Он как куратор спецсобытий представил опыт работы Уральской индустриальной биеннале. «После четвёртой биеннале площадка типографии «Уральский рабочий» стала одним из ресторанных центров города. Таким образом, биеннале стала инструментом развития отдельной территории. Основной минус: преду­гадать заранее, станет ли центром вновь открытое нами здание или территория, практически невозможно», — пояснил Дмитрий Безуглов.

Решения проблемы инвестиционной привлекательности пермского кинематографа предложил режиссёр, президент фестиваля документального кино «Флаэртиана» Павел Печёнкин. Он считает, что для благополучного инвестиционного климата в сфере кино нужно создать кинокомиссию. «По сравнению с Калининградской областью и Якутией Прикамье в сфере кино во многом уступает из-за отсутствия собственной киностудии. С точки зрения экономики кино в Перми существует только в рамках прокатной организации «Пермкино», — сказал Павел Печёнкин.

Большое внимание на конференции было уделено опыту отдельных учреждений культуры. Свои кейсы представили частная филармония «Триумф», галерея «Марис-Арт», галерея «Уникум», Центр городской культуры и другие негосударственные институции. Опытом работы с партнёрами поделился Пермский театр оперы и балета. Коммерческий директор Театра-Театра Егор Мухин посвятил доклад импровизации общества и вызовам для культурной среды.

Продолжая острый, проблемный подход к рассмотрению темы взаимодействия культуры, власти и бизнеса, конференция завершилась не торжественным пленарным заседанием, а панельной дискуссией.