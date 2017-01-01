«Важно грузить мозг интересной информацией» Нейробиолог Вячеслав Дубынин — о том, могут ли люди с низким IQ

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В Фестивальном доме прошли две публичные лекции профессора биологического факультета МГУ, ведущего российского специалиста в области нейронаук Вяче­слава Дубынина. Тематика лекций была посвящена взаимосвязи мозга с феноменом одарённости, человеческими потребностями и эмоциями. Профессор рассказал, от чего зависит одарённость, развеял миф о том, что гибель нервных клеток опасна, и ответил на вопрос, действительно ли человек полигамен при выборе партнёра.

Фото: Константин Долгановский

Одарённость

Несмотря на то что тесты IQ выявляют приблизительный уровень одарённости, по мнению Вячеслава Дубынина, сегодня это самая удобная форма оценки предрасположенности к гениальности. Тест IQ помогает проанализировать, от каких показателей зависит низкий или высокий коэффициент интеллекта.

Профессор рассказал, что на примере дизиготных и монозиготных близнецов было выявлено, что для IQ роль наследственности составляет более 60%, остальное человек приобретает во внутриутробной, а позже в семейной и социальной среде. «Оказывается, что в случае разделения монозиготных близнецов после их рождения колебания коэффициента интеллекта составляют 15—20 баллов. Получается, если от природы дан коэффициент 100, то до 150 вы его не дотянете», — пояснил профессор.

Уровень IQ зависит от 300—400 разных генов. Профессор подчеркнул, что кормление грудью ребёнка до восьми месяцев даёт дополнительные пять единиц IQ: «Высшее образование даёт 10 единиц. Если мама достаточно долго кормила вас грудью, то считайте, что вы наполовину окончили вуз».

Гениальность и одарённость во многом зависят от созревания мозга, от того, как нервные клетки встают на свои места. Профессор развеял миф о том, что гибель нервных клеток опасна для человека.

«В процессе гибели нервных клеток нет ничего страшного: гибнут те, которые не используются. Нейросеть не нуждается в клетках-бездельниках. Нужно, чтобы они активно передавали информацию, участвовали в разных процессах. Когда клетка отмирает, образуется свободное место и активные нейроны формируют дополнительные контакты, «заштопывают» нейросеть, и она работает лучше той, что была. Поэтому переживать, что гибнут нервные клетки, не нужно. Нужно заботиться о том, чтобы прорастали новые отростки. Для этого важно грузить мозг интересной, значимой информацией. Если жизнь монотонная и скучная, не приносит вам радости, то мозг начинает «тупеть», — говорит профессор.

Учёный добавил, что с формированием одарённости связаны четыре свойства личности ребёнка: внимание и способность к концентрации, энтузиазм и энергичность, уровень учебной мотивации, уверенность в себе и оптимизм. За энергичность отвечает высокая активность дофаминовой системы. Учебная мотивация во многом зависит от приоритета биологических потребностей. Важную роль в реализации целей может сыграть агрессия. Однако опасно, что она может прикрепиться к любой другой программе действий.

Обобщая, Вячеслав Дубынин сказал, что одарённость — это нормальное поведение мозга. Чтобы определить область своей одарённости, нужно найти такое сочетание потребностей, которое даёт положительные эмоции.

«Таким образом можно выбрать 80—90% одарённостей и гениальностей. Остальные 10—20% — это гениальные эпилептики, гениальные шизофреники и аутисты. Существуют ситуации, когда мозг нестандартен или имеет патологии. Но и у такого мозга есть возможность достичь вершин в определённых областях деятельности. Наши нервы и наши нейросети — это всего лишь почва, на которой можно вырастить настоящий талант и настоящую одарённость», — добавил учёный.

При этом Вячеслав Дубынин заметил, что низкий IQ для человека не является приговором. Важнее в достижении целей личная энергичность и расклад центров потребностей, который человек унаследовал от родителей.

Потребности

Другим важным блоком для нашего мозга являются около 2 тыс. потребностей. За их запуск и конкуренцию в головном мозге отвечают миндалевидное тело и гипоталамус. Вячеслав Дубынин чётко разграничивает действия, совершаемые под влиянием потребностей и рефлексов. Последние (например, сосательный рефлекс) ориентируются на базовый набор реакций. На потребности же влияет гормональный фон или гены.

«Физиологи — более приземлённые люди, в отличие от психологов. Мы считаем, что потребность существует, если в мозге человека есть соответствующие нервные клетки», — говорит нейробиолог.

Так, если потребность удаётся удо­влетворить, то в мозге возникают положительные эмоции, необходимые для того, чтобы кора головного мозга запоминала правильную программу поведения. Однако нужно помнить, что манифестация определённой потребности может привести к мании.

Даже сопереживание, альтруизм изначально заложены в нашем мозге как программа. С помощью зеркальных нейронов страдание одного человека другой переносит на себя. Дальше происходит борьба двух потребностей: страха и сопереживания. «Из двух зол мы выбираем меньшее. Мы очень часто поставлены перед выбором, сделать плохо себе или окружающим», — добавляет Вячеслав Дубынин.

Еда как потребность является источником гарантированных положительных эмоций, говорит профессор. Поэтому явной системы ограничения употребления пищи в организме человека нет. Сейчас учёные на основе гормона лептина, отвечающего за аппетит, пытаются создать лекарство для регуляции этой потребности.

Говоря о половом поведении людей, Вячеслав Дубынин отмечает, что человек моногамен в выборе партнёра: «В традиционном обществе человек, несмотря на то что жил стаей, внутри неё образовывал моногамные пары. Полигамная стратегия никуда не девается, и в мозге каждого из нас конкурируют полигамия и моногамия. Половые гормоны всё-таки отвечают за полигамию».

Для полового поведения, замечает профессор, значимую роль играет импринтинг — процесс «впечатывания» в мозг какой-либо информации. Так, в момент полового созревания у человека формируется образ потенциального полового партнёра. Прежде всего в мозге запоминаются образы родственников. При этом внешность будущего партнёра не должна точь-в-точь совпадать с внешностью членов семьи. При первой половой близости происходит подобный эффект, который может определять дальнейшие предпочтения.

Половой импринтинг также работает в сторону моногамии. При этом окситоцин, выделяемый при импринтинге, усиливает привязанность половых партнёров. Например, мыши-полёвки живут парами. При первом спаривании у них происходит сильный импринтинг друг на друга, поэтому они верны партнёру до смерти.