Город нашей славы трудовой В Центральном выставочном зале открылась тотальная инсталляция, посвящённая годовщине снятия блокады Ленинграда

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Эвакуация людей, предприятий и произведений искусства из блокадного Ленинграда в Пермь и города Пермской области — тема, изрядно изученная и осмысленная не только историками, но и деятелями искусства, однако по-прежнему благодатная. Тем более что есть в Перми выдающийся историк, публицист и коллекционер Аркадий Константинов, в бездонных закромах которого можно найти экспонаты для очень многих выставок. Они и стали основой тотальной инсталляции «Эвакуация», которая заняла Центральный выставочный зал целиком. Эстетическое оформление и дополнение произведениями искусства взяла на себя известный куратор Марина Фельдблюм.

Фото: Константин Долгановский

Главное в этой выставке — атмосфера. Посетители сразу же в неё окунаются: звучат песни военного времени, у входа стоят курсанты-речники в форме и с оружием… Речная тема — одна из центральных в экспозиции, ведь Константинов работает в Пермском филиале Волжского университета водного транспорта (бывшем Речном училище), где заведует музеем и ведёт несколько кружков. Вокруг исторических макетов речных судов, которые были сделаны курсантами ещё до войны, разворачивается несколько поразительных историй.

Буксиры «Военмор» и «Студент» ещё в Гражданскую войну были потоплены, но после основания училища в 1930 году подняты со дна и отремонтированы силами курсантов. До начала Великой Отечественной войны они служили в качестве учебных судов, а когда весь основной речной флот был мобилизован, занялись эвакуацией людей и произведений искусства из Ленинграда в Пермь. Именно эти судёнышки тянули по Каме баржи, гружённые сокровищами Русского музея, а управляли ими девчонки-курсанты, когда ребят уже призвали в армию.

Одна из курсанток, Клава Чулошникова, оставила поразительный дневник, который попал к Константинову и выставлен теперь в ЦВЗ. Она пишет, например, как не хватало дров, и курсантки вылавливали из воды топляки, распиливали их, кололи и пытались топить печки. Получалось плохо: древесина была насквозь пропитана водой. «Брёвна плакали камской водой, и мы плакали вместе с ними», — пишет девушка.

Как все подобные выставки, «Эвакуация» привлекает в первую очередь подлинностью экспонатов, пропитанных духом времени и человеческим теплом прежних владельцев. Например, Лысьвенский машиностроительный завод (в формировании экспозиции приняло участие несколько предприятий) предоставил тряпичную куклу, с которой не расставалась юная работница, вставшая к станку в пору, когда ещё хочется играть.

Тут множество вещей, истории которых хочется рассказывать подробно. Жаль, что Аркадий Константинов не может сопровождать с авторской экскурсией каждого посетителя. Коллекционер и его рассказы были, пожалуй, главными экспонатами во время вернисажа.

Марина Фельдблюм мастерски сопроводила исторические артефакты работами Вячеслава Смирнова и Анатолия Френкеля, которые не столько иллюстрируют тему выставки, сколько расширяют её. Смутные и тревожные образы их абстрактных полотен много говорят о тревожном состоянии человека, оказавшегося в эвакуации.

Выставка «Эвакуация» работает в Центральном выставочном зале до 25 февраля.