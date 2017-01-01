Театральный «мерседес» вместо старого «москвича» Пермский академический Театр-Театр закрывается на реконструкцию

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Предстоящему событию была посвящена специальная пресс-конференция, на которой выступили директор театра Анатолий Пичкалёв, главный режиссёр Владимир Гурфинкель и руководитель коммерческого отдела Егор Мухин.

Фото: Константин Долгановский

Коммерческий отдел сформирован в театре недавно, он возник из объединения отдела продаж с отделом пиара. Креатив, который, по словам Пичкалёва, «взбунтовал город» (театральный директор перефразировал название известного художественного фильма, снятого в Перми, — «Взбунтуйте город, граф!»), — баннер со словами «Театр закрывается», размещённый в социальных сетях, — детище этого отдела.

Разговор с журналистами менеджеры театра начали именно с этого баннера. По словам Гурфинкеля, объявление о закрытии театра так взбудоражило общественность, что ему звонили аж из Доминиканской Республики. Цель нетривиального пиар-хода — напомнить поклонникам театра, что у них есть последняя возможность увидеть любимые спектакли на привычной сцене, потому что, как сообщил главный режиссёр, грядущая реконструкция повлияет на всё будущее театра: изменится и внешний облик спектаклей, в том числе тех, которые идут давно, и репертуар в целом.

Здесь спикеры вспомнили популярную поговорку «Король умер. Да здравствует король!» применительно к сцене театра, которую уже хочется назвать исторической.

1 апреля 2018 года большой зал Театра-Театра закроется на реконструкцию сценических механизмов. Речь идёт о долгожданной реконструкции нижней механизации сцены. Верхняя механизация уже сейчас вполне соответствует самым высоким мировым стандартам. По словам представителей театра, в России есть очень мало сценических площадок, на которых можно показать пермский мюзикл «Алые паруса»: почти нигде нет механизмов, которые позволили бы реализовать хитроумную сценографию Виктора Шилькрота, а в Пермском театре есть.

Эскизы проекта реконструкции нижней механики большой сцены Театра-Театра

Теперь очередь за механизмами сценического трюма. По словам Гурфинкеля, нынешняя нижняя механизация театра, хоть и создавалась в 1970-е годы, выполнена по довоенным образцам и безнадёжно устарела. «Мы участвуем в «Формуле-1» на «москвиче-407», а хотим ездить на «мерседесе»!» — образно описал ситуацию режиссёр.

Реконструкцию планировалось провести ещё в 2014 году. Был найден подрядчик — ЗАО «Электропроект» (Москва), который разработал проект и изготовил необходимое сценическое оборудование стоимостью 45 млн руб., которое является собственностью театра и хранится в Москве, почему-то на складе Института ядерной физики. Оставалось лишь провести монтаж в пространстве под большой сценой, однако учредитель театра — краевой минкульт, который в то время возглавлял Игорь Гладнев, — затормозил этот процесс. В частности, министерство не устроил тот факт, что у подрядчика нет лицензии для работ на объектах культурного наследия. Повод, в общем-то, формальный, поскольку самого объекта наследия — здания театра — реконструкция не касается, речь идёт лишь о сценических механизмах.

Разумеется, подрядчик проявил недовольство, которое вылилось в серию судебных процессов. В результате контракт был расторгнут, уплачены неустойки.

Сейчас «любимый минкульт» (Анатолий Пичкалёв несколько раз со вкусом произнёс это словосочетание), в котором работают уже совсем другие люди, не препятствует проведению реконструкции. Наоборот — помогает. Для завершения процесса из краевого инвестиционного бюджета выделено 155 млн руб. Подрядчик пока неизвестен, тендер на проведение монтажных работ состоится в начале февраля.

Вся сцена будет поделена на 12 секторов. В центре расположится круг из четырёх сегментов, вокруг него — кольцо, также состоящее из четырёх частей, остальное пространство сцены будет тоже поделено на четыре сегмента. Каждый сектор будет подниматься и опускаться на высоту и глубину до трёх метров, таким образом, на сцене можно выстроить 12 ступенек разной высоты. При этом сценический центр — кольцо и круг — могут одновременно вращаться.

Изменения коснутся и оркестровой ямы: она будет поделена на три независимых части, каждая из которых сможет подниматься до уровня сцены.

Принципиально важно, что все подъёмы и спуски будут возможны прямо во время спектакля. Одно нажатие кнопки — и часть театрального оркестра буквально «вырастет из-под земли» на глазах у зрителей.

По словам Анатолия Пичкалёва, эта сложная конструкция очень облегчит театральный процесс: увеличит постановочные возможности для новых спектаклей, улучшит условия показа популярных постановок. Так, для спектакля «Чужой ребёнок» нужен бассейн, заполненный водой. Каждый раз его устройство связано с массой подготовительных работ, и при этом гидроизоляция далеко не всегда оказывается идеальной, бассейн протекает. Новая система позволит избежать этих проблем.

За время, прошедшее со дня создания проекта реконструкции, театральные технологии существенно продвинулись, поэтому по заказу Театра-Театра российский производитель театральной механики и электроники ООО «Театральные технологические системы» внёс в проект изменения. «Электропроект» планировал осуществлять спуск и подъём секторов сцены с помощью тросовой системы, но «Театральные технологические системы» заменили тросы на систему Spiralift — канадское ноу-хау, которое до сих пор в России не применялось, телескопическую конструкцию, состоящую из концентрических кругов, — так называемый туристический стаканчик.

На время реконструкции между сценой и залом будет сооружена временная стена для защиты от строительной пыли. Старая сцена будет демонтирована полностью; театральное руководство думает, не распилить ли её на сувениры для фанатов театра.

1 октября все выполненные подрядчиком работы должны быть приняты. Ещё месяц сотрудникам понадобится на освоение нового оборудования, и в начале ноября зал откроется долгожданной премьерой мюзикла Евгения Загота «Винил» в постановке художественного руководителя театра Бориса Мильграма. Малая сцена — «Сцена-Молот» — будет работать по июнь включительно, затем закроется на традиционные театральные каникулы и откроется в сентябре. Кроме того, в театре будет создана новая сценическая площадка — в большом фойе. Для этого театрального пространства уже закупается оборудование — световое, звуковое, мобильный зрительский амфитеатр и т. д.

На протяжении всего периода реконструкции театральный коллектив будет напряжённо работать. В государственном задании на 2018 год значится аж восемь премьер на малой сцене, кроме того, в планах много гастрольных поездок. В том числе показ спектакля Бориса Мильграма «Месяц в деревне» на конкурсе «Золотой маски». Владимир Гурфинкель, как уже сообщал «Новый компаньон», продумывает репертуар для площадки в фойе: для неё он ставит «Первый бал Наташи Ростовой».

Последним спектаклем на большой сцене перед закрытием на реконструкцию станут «Алые паруса», для которых Борис Мильграм готовит капитальное обновление. Будут изготовлены новые костюмы и декорации, изменятся некоторые сцены, будет осуществлено много вводов. 26 марта спектакль предстанет в обновлённом виде, с Анной Огорельцевой и Александром Уманчуком в главных ролях, а 27 марта, в Международный день театра, состоится 200-е представление мюзикла в классическом «звёздном» составе, с Ириной Максимкиной и Вячеславом Чуистовым. Это будет последний спектакль на большой сцене перед её закрытием на реконструкцию.