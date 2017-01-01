Увидеть Тоскану и жить счастливо О путешествии в прошлое, которое может стать нашим будущим

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Флоренция — это не столько город и столица Тосканы, сколько камертон. Там настроить себя на счастливую жизнь проще простого. Оттого и едут туда веками паломники, туристы и скучающие граждане. Себе и окружающим они объясняют свои путешествия тем, что хотят насладиться старинными улицами, галереей Уффици, средневековыми палаццо и фресками, увидеть места, где начался Ренессанс. И всё это правда, но, кроме всего прочего, именно в Тоскане яснее, чем где бы то ни было, в воздухе неслышно звучит гимн просвещённому человечеству, цивилизации и радости.

Вот поэтому во Флоренции в летние месяцы туристов — как в метро в часы пик. Возле галереи Уффици приходится прямо продираться сквозь толпу, мимо военных с автоматами наперевес: террористические атаки в Европе внесли в облик средневекового города такую тревожную ноту. Военные выгодно оттеняют безмятежность — главную мелодию Тосканы.

В Италии всё уже было. Все буераки, через которые мы сейчас прорываемся, они уже прошли. Первый условный совет народных депутатов, к слову, у них был ещё в XIV веке — властью «народа», своего рода чумой, они переболели, как властью олигархов и церкви. Через пять—шесть веков, наверное, у нас тоже будет уважение к достоинству и личности человека и мы дождёмся Ренессанса, но пока приходится ездить в Тоскану, чтобы посмотреть на прошлое, которое может стать нашим будущим.

Пиза, второй город Тосканы, совсем другая, чем Флоренция. Туда приезжают, как правило, на один день, чтобы сфотографироваться со знаменитой башней. Пиза, за исключением парадного фасада, демонстративно бедна — всё обветшало; а попробуй присесть в кафе, как один за другим уличные нищие, тряся детьми и демонстрируя свои увечья, будут подходить с просьбой о деньгах.

В Италии чуть отойдёшь от протоптанной туристической тропы — увидишь, что люди живут бедно, но очень живописно и в основном радостно.

К слову, это такая страна, которая и сохранилась, в числе прочего, благодаря бедности. Так, знаменитый тосканский городок Сан-Джиминьяно сберёг свою изюминку, на которую сейчас едут туристы, — средневековые башни — только потому, что население было слишком бедно, чтобы строить новые дома или разбирать старые.

Лукка — из этого же ряда. Арену, на которой выступали ещё гладиаторы, обступили дома, построенные из экономии на основе стен зрительских рядов. Овальная площадь теперь туристическая достопримечательность и жемчужина этого небольшого городка.

Ещё одно слагаемое Тосканы — стиль. Даже водители маршруток здесь одеты так, словно сошли со страниц модных журналов, все кондукторы в электричках — молодые парни-щёголи, а официантки могут давать уроки стиля столичным штучкам.

Закономерно и то, что тут все — знатоки вина. Тоскана — одна из мировых столиц виноделия, а местное вино Sassicaia 1968 года считается лучшим вином в мире. Знаменитая винная дорога упирается в деревню Болгери, которая вся — ресторан под открытым небом.

Виноделен здесь — как в Пермском крае заправок: на каждом углу. Но работают они по затейливому расписанию, впрочем, как и остальные магазины страны.

Даже в самых-самых туристических местах, где поток туристов идёт как демонстрация, на время сиесты ставни магазинов закрываются, и никакие возможные прибыли не заставят итальянца нарушить свой распорядок дня. Да и трудовое законодательство за него: в выходные и внеурочное время труд оплачивается гораздо выше, поэтому нет-нет, к чёрту прибыли, обед по расписанию и веками устоявшийся распорядок дня важнее. «Тут никому ничего не надо, у всех всё есть», — так русский гид сформулировал главную формулу итальянской жизни.

Она же — объяснение одной из граней счастья, которое в Тоскане охватывает всех сюда прибывших. Ведь не так уж и много нужно для истинного счастья, правда?