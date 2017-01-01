Свалим отсюда Рынок обращения твёрдых коммунальных отходов готовится к реформе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Заявленные властями планы отбора регионального оператора по обращению с отходами пока не были реализованы. Прикамью предстоит запрыгнуть в последний вагон и уложиться в установленный «федералами» срок — 1 мая 2018 года. Участники рынка по-разному оценивают свои возможности, а также возможности потенциальных участников конкурса, но надеются, что победитель наконец наведёт порядок в отрасли.

в 2016 году экологи насчитали почти 1,5 тыс. несанкционированных свалок

Дедлайн близко

Планы властей определить регионального оператора по обращению с отходами в этом году не реализовались. Впрочем, заместитель председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ) Антон Удальёв уверяет, что чиновники намерены уложиться в установленный федеральным законодательством дедлайн — 1 мая 2018 года. Более точных сроков он не называет.

Он напоминает, что решение о проведении конкурса в более поздние сроки было связано со слабостями принятой год назад территориальной схемы обращения с отходами. В частности, логистические расходы (например, коммунальные отходы из Гайн предполагается сортировать в Нытве) приведут к удорожанию тарифа для жителей всего региона. Антон Удальёв отметил, что намерен избежать «грабель», на которые «наступил» фонд капремонта. «Уборка мусора появится в платёжке в качестве отдельной коммунальной услуги, и нам не хотелось бы, чтобы у населения возник вопрос, за что платим? Мы нацелены на реально действующую схему работы», — рассказал Антон Удальёв.

В экспертном сообществе также считают, что территориальная схема обращения с отходами требует доработки. Заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев говорит, что документ предусматривает важные целевые показатели утилизации коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, достижения 100%-ного охвата системой сбора всех муниципалитетов края, но не закрепляет эффективных мер для их достижения. «Наиболее спорные мероприятия — внедрение большой сети мусороперегрузочных станций вместо развития сортировки и переработки на местах. Планируется, что к 2023 году 78% коммунальных отходов будет по-прежнему размещаться на полигонах. В документе отсутствуют меры поддержки предприятий, перерабатывающих отходы, а также меры создания соответствующей инфраструктуры, работы с населением для снижения образования отходов и их сортировки, порядок ликвидации и рекультивации объектов накопленного экологического ущерба и т. д.», — говорит эколог.

Сдвинуть с мёртвой точки

Напомним, по федеральному закону именно региональный оператор должен отладить системную работу в сфере утилизации отходов: заключить договоры с собственниками, перевозчиками и полигонами. Пока, по словам участников рынка, этот процесс совсем не выстроен.

«Отсутствует единый центр координирования в обращении твёрдых коммунальных отходов. Мусор «ездит» как и куда хочет, поэтому он везде: в лесах, на полях, в оврагах и реках. По-прежнему нет системного селективного сбора отходов, в том числе первого класса опасности (энергосберегающие лампы, батарейки)», — говорит генеральный директор ООО «Буматика» Сергей Чудинов.

Участники рынка, по его мнению, не могут самостоятельно договориться о единых правилах игры. Как профессионалы, у которых десятки мусоровозов, так и небольшие «частники» не заинтересованы в вывозе мусора до конечной точки — полигона. Оплата их услуг чётко фиксирована каждый месяц и не зависит от объёма вывезенного. «Наша работа связана тарифным регулированием: какой объём пройдёт через весовую, такой доход получит предприятие. Но мусор, вместо того чтобы оседать на полигоне, остаётся в овраге или где-то ещё. Это ведёт к потерям, а значит, не даёт развиваться отрасли в целом, грозит экологической ситуации», — поясняет господин Чудинов. По его словам, региональный оператор, который по закону несёт ответственность за обращение отходов в регионе в целом, способен наладить контроль над жителями, перевозчиками и полигонами.

Сергей Чудинов, генеральный директор ООО «Буматика»:

— Надеюсь, что создание цивилизованной системы обращения с отходами сдвинется с мёртвой точки сразу после выборов регионального оператора. Пока другие регионы (например, Челябинская область) активно движутся в этом направлении и даже получают федеральные средства для строительства перерабатывающих заводов, Пермский край обидно топчется на месте. Можно бесконечно шлифовать документы, но намного важнее не упускать драгоценное время и возможности для отлаживания системы.

Генеральный директор ООО «Экологическая перспектива» Алексей Дударев, наоборот, полагает, что спешка в проведении конкурса может привести к обратному эффекту. «Не хотелось бы, чтобы отбор прошёл тяп-ляп. Спешка может только навредить», — поясняет он.

Кому и сколько платить?

Антон Удальёв не называет компании, которые в перспективе смогут претендовать на роль регоператора, лишь отметив, что «правительство работает со всеми полигонами и перевозчиками».

Отметим, что проведение конкурсных процедур состоялось в 20 регионах России. В Приволжском федеральном округе к этой работе приступила Нижегородская область (выделено несколько зон, в каждой из которых свой оператор). Добавим, что все конкурсы по отбору операторов в регионах проходили в условиях отсутствия конкуренции — заявлялось от одной до двух компаний. Только в двух субъектах операторами стали муниципальные предприятия, в одном — государственное учреждение, во всех остальных выбраны частные структуры.

В профессиональном сообществе идёт активное обсуждение грядущего конкурса и потенциальных участников. О своих планах побороться за полномочия регионального оператора в СМИ заявил генеральный директор ООО «ЭКОЛ» Сергей Каштанов. По его словам, компания готовится к конкурсу, нашла инвестора с опытом, даже рассмотрела несколько сценариев развития ситуации, в том числе на случай саботажа, чтобы «безболезненно пройти стартап».

Другие участники рынка подходят к перспективам региональных компаний более скептично. «Пока нет точных критериев отбора, условий конкурса. А после того как их объявят, останется совсем мало времени для подготовки. И не факт, что они не будут сформированы под конкретного федерального игрока. А он будет заинтересован в собственной прибыли, но не в местной экологической ситуации», — опасается Алексей Дударев.

Сергей Чудинов соглашается, что, скорее всего, ни одна федеральная компания не сможет «потянуть» условия конкурса, прежде всего по финансовым причинам: потребуется обеспечение заявки на время проведения конкурса (175 млн руб.) и банковская гарантия (400 млн руб.). «У «Буматики» таких денег нет», — не скрывает собеседник. Он полагает, что защитить деньги населения, чтобы «они не пропали вместе с мусором», сможет только государственная структура. «У власти много вариантов. Может быть, они создадут свою структуру, может быть, она уже создана на базе какого-то предприятия. Для старта региональному оператору нужны большие оборотные средства, которых нет у пермского бизнеса, но они есть у бюджета», — уверен Сергей Чудинов. Также он полагает, что Пермский край не вызовет интереса у федеральных компаний: большие расстояния между городами, малая плотность населения по сравнению с Москвой, Московской областью, даже Чувашией сделают тариф нерентабельным.

Конкретного размера тарифа, который будет установлен для жителей края, участники рынка пока не называют. Но в него войдёт инвестиционная надбавка, за счёт которой планируется развитие отрасли, в частности рекультивация. Ранее властями было заявлено, что средний тариф за вывоз и утилизацию мусора составит 100 руб. с человека.

Опрошенные собеседники на рынке не скрывают, что регоператор на старте своей работы столкнётся с трудностями при сборе средств с населения, в первую очередь в частном секторе. Сергей Чудинов делится результатами эксперимента «Буматики». «Мы организовали площадки для сбора мусора в сельских поселениях и дачных кооперативах Краснокамского района. Объявили оферту и предложили утилизировать отходы за 150 руб. с дома в месяц. О новых возможностях мы подробно рассказывали в СМИ. Наш опыт показал, что оплачивать эти услуги готовы только 15 человек из 100. Эксперимент мы признали неудавшимся», — рассказывает гендиректор.

Алексей Дударев отмечает, что население региона возможно мотивировать, как это было сделано в странах Европы. «Но работать над этим должны все заинтересованные стороны, в том числе власти в муниципалитетах, ТОСы. Штрафы, денежная мотивация при становлении селективного сбора мусора доказали свою эффективность», — заключает эксперт.

Федеральный законодатель помимо общих требований к региональному оператору определил и несколько отраслевых условий для претендентов. Среди них наличие лицензии на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов. Критериями отбора станут тариф и качество оказываемых услуг (надёжность, оперативность, открытость, исполнительность). Региональные власти вправе устанавливать и собственные условия отбора компании, например, наличие полигона или мусороперерабатывающего завода (или наличие подтверждённого обязательства построить его в течение трёх лет). Регоператор определяется на срок не менее 10 лет. Его прибыль оценивается в 3,5 млрд руб. в год. Таким образом, по своему масштабу оператор по обращению с отходами станет не менее масштабной структурой, чем фонд капремонта.

В Пермском крае размещено 14 межмуниципальных объектов захоронения отходов (восемь полигонов, четыре свалки, два отвала) с лицензией. Степень их заполнения — около 80%. Они будут заполнены на 100% к 2021 году.