Русское бледное Краевые законодатели, пермские власти и представители бизнеса обсудили подводные камни импортозамещения

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На минувшей неделе в Законодательном собрании Пермского края состоялось заседание Консультативного совета. Темой обсуждения стало исполнение регионального закона «О промышленной политике в Пермском крае» в части поддержки развития импортозамещения. Помимо традиционных отчётов о мерах поддержки промышленности, которые должны привести к вытеснению импортной продукции с российских рынков и укреплению отечественных производителей, на заседании были озвучены и проблемы российских промышленников, вынужденных бороться с иностранными конкурентами в условиях недоступности кредитов, снижения пошлин на ввоз импортной продукции и трудностей с внедрением инновационных технологий. На круглом столе прозвучало несколько фактов, свидетельствующих о том, что пермские предприятия как минимум имеют потенциал роста в направлении импортозамещения.

Компания «Инкаб», которая производит оптический кабель, — типичный пример импортозамещающего производства в Пермском крае

Фото: Константин Долгановский

По словам замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтярёвой, краевой минпромторг ведёт реестр уникальных продуктов, отраслей и предприятий, которые занимаются сегодня импортозамещением: «На сегодняшний день в нашем реестре 75 уникальных продуктов, которые производятся предприятиями Пермского края либо планируются в производство, в 14 отраслях промышленности. Это лёгкая промышленность, чёрная и цветная металлургия, фармацевтика, специальное машиностроение для агропрома, которое сформировалось в целый кластер».

Как говорит замминистра, «Чайковский текстиль» создал ткань для предприятий топливно-энергетического комплекса, которая не чувствительна к высоким температурам и огню. В то же время за последние два года в Перми создано 14 новых лекарственных препаратов, которые планируется запустить в производство. На территории края открыт ряд импортозамещающих производств. Это компания «Инкаб», которая производит оптический кабель, Лысьвенский металлургический завод, который запустил первую линию производства стального проката с уникальными покрытиями. «В этом году мы открыли три новых предприятия — «Новые фитинговые технологии», новое производство «Чайковского текстиля» (запустили цех по созданию новой ткани), и буквально месяц назад мы открыли Чусовской завод по восстановлению труб — малое предприятие, которое работает по заказу «Газпрома» на восстановлении труб», — отмечает чиновница.

По словам Дегтярёвой, сегодня в регионе существует четыре промышленных кластера. Среди них — фармацевтический кластер на основе «Медисорба» и кластер «Фотоника». В августе была направлена заявка на создание кластера сельхозмашиностроения в Министерство промышленности и торговли РФ. «Думаю, что до конца недели будет отправлена заявка на создание кластера «Композиты Прикамья», который демонстрирует историю диверсификации предприятия оборонной промышленности, направленной на создание гражданской промышленности», — говорит Дегтярёва.

На развитие темы импортозамещения в регионе существенное влияние оказывают специальные инвестиционные контракты. Сейчас в регионе семь инвестконтрактов. «Это 35 млрд руб. налоговых поступлений, более 4 тыс. новых рабочих мест. Проекты, которые реализуются в рамках специнвестконтрактов, тоже направлены на импортозамещение», — заявляет замминистра.

Елена Дегтярёва, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края:

— На базе регионального центра инжиниринга создан центр кооперации, который позволяет пермским представителям малого и среднего бизнеса заключать контракты между собой, решая вопросы импортозамещения. Нам удалось за девять месяцев 2017 года заключить 34 контракта. Объём контрактов для малого бизнеса составил более 20 млн руб.

Головной задачей центра развития кооперации будет создание единого каталога пермской продукции для различных отраслей промышленности. Сейчас мы делаем каталог для топливно-энергетического комплекса. Изначально он был в бумажной форме, сейчас мы формируем портал, который позволит находить исполнителя для той или иной продукции.

Как прозвучало на мероприятии, за последние четыре года 14 предприятий края получили поддержку государства, это субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, субсидирование НИОКР и текущего производства. Из Фонда развития промышленности РФ на предприятия Прикамья привлечено займов на 1,5 млрд руб.

Председатель комитета Законодательного собрания по промышленной политике и налогам Татьяна Миролюбова отметила, что сегодня существует два основных направления импортозамещения — в агропромышленном комплексе (поддерживается Минсельхозом) и в промышленности в целом (поддерживается Минпромторгом). При этом импортозамещение в агропромышленном комплексе РФ продвинулось гораздо больше, чем в других отраслях промышленности. «В Пермском крае российская картина повторяется. Наибольший рост наблюдается именно в производстве продуктов питания: мяса, молока, сыров. Темпы роста неплохие, чего нельзя сказать о темпах роста в промышленности», — отмечает эксперт.

Среди факторов, тормозящих процесс импортозамещения в непищевой промышленности, Миролюбова назвала низкую доступность кредитов, отсутствие гарантий сбыта продукции и пр.

Директор ООО «Краснокамский РМЗ» Дмитрий Теплов сообщил о проблемах, с которыми сталкивается российский бизнес при производстве импортозамещающей продукции.

Дмитрий Теплов, директор ООО «Краснокамский РМЗ»:

— Мы должны предложить потребителю конкурентоспособную в глобальном смысле технику, отвечающую всем новейшим тенденциям развития мирового рынка. Комплектующие и узлы этой техники должны отвечать тем же требованиям. В случае если в России отсутствует производство компонентов с требуемыми характеристиками, мы вынуждены приобретать их за рубежом.

В июне этого года наш завод выступил инициатором проведения делового саммита «Агромаш-2017», где крупнейшие российские и европейские предприятия обсудили проблемы себестоимости производимой в нашей стране сельскохозяйственной техники. Объёмы оборудования, которое производит каждое в отдельности предприятие, не позволяют принять решение о начале производства компонентов для них в России. Мнение участников саммита, таких как Ростсельмаш, заключалось в том, что производство многих сложных узлов, таких как трансмиссии, под силу освоить только предприятиям оборонной промышленности.

Однако сделать это мешают многие факторы. Например, отсутствие гибкости в ценообразовании. В то же время имеется успешный опыт, когда на базе крупного оборонного предприятия создаются отдельные юридические лица для реализации подобного рода проектов. Наконец, критичным моментом для процесса импортозамещения является недостаточное количество квалифицированных конструкторов, которые, используя программное обеспечение, должны обеспечивать проектирование новых видов машин и оборудования. На мой взгляд, нужно поддерживать создание независимых проектных центров, которые удовлетворяли бы интересам малого и среднего производственного бизнеса. И крупный бизнес также мог бы им передавать часть работ по проектированию.

По словам Теплова, вопрос импортозамещения обострился с 2014 года, когда резко возрос курс иностранных валют и увеличились затраты на покупку иностранного оборудования и материалов. «Стоимость товаров российского производства естественно выросла. Между тем, покупательная способность населения пошла на убыль. Причиной послужила в том числе кредитная денежная политика Центробанка, одним из шагов которой стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ до 17% годовых. Это привело к сокращению размеров кредитования экономики и приостановке целого ряда инвестиционных проектов», — рассказывает Теплов.

По его словам, ответными мерами на экономический спад стало создание на федеральном уровне инструментов поддержки, направленных на стимулирование процессов импортозамещения. «Однако уже 2017 год демонстрирует нам возврат к нормальному уровню ставок. Таким образом, государственные программы перестают быть безальтернативным источником финансирования. И сейчас гораздо большую пользу может принести системная работа по стимулированию спроса на создаваемые в результате импортозамещения новые технологии, которые в случае массового применения могут повлиять на эффективность работы целых отраслей», — считает эксперт.

«Очень успешным на уровне страны был признан опыт стимулирования приобретения техники российского производства. Размер скидки на российскую технику для конечного потребителя доходил до 30%, что в итоге привело к росту сектора отечественного сельхозмашиностроения на 30—40% в год. Доля импорта снизилась с 70 до 45% буквально за три года, хотя в то же время доля импорта строительно-дорожных машин до сих пор составляет порядка 90%», — отметил директор КРМЗ.

В ходе круглого стола прозвучало и несколько неприятных сообщений. Так, участниками заседания было заявлено, что 25 марта прекратил существование завод горно-шахтного машиностроения в Закамске. «Там начинается вырезка оборудования на металлолом, которое на самом деле не такое уж и старое. Не получится ли так, что вместо импортозамещения мы будем закупать вагонетки за рубежом?» — поинтересовались участники встречи.

Елена Дегтярёва отметила, что завод горно-шахтного машиностроения — коммерческая структура, находящаяся в процессе банкротства, при этом производимые ими вагонетки уже давно перестали пользоваться спросом у клиентов. «Давайте смотреть правде в глаза. Вкладывать в банкротное предприятие — очень большой риск», — заявила замминистра.

Был также задан вопрос, какова сейчас доля иностранных компаний в уставном капитале предприятий торговли и не мешает ли это российским сельхозпроизводителям «пробиться» к торговле техникой. Елена Дегтярёва в ответ сообщила, что продвижением местных производителей в торговые сети будет заниматься возобновлённый проект «Покупай пермское».

Представителями бизнеса были отмечены и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются российские промышленники, покупая импортное оборудование. Так, помимо высокой стоимости самих машин, очень дорогим оказывается их многолетнее обслуживание.

Участники заседания Консультативного совета заявили, что таможенные пошлины на ввоз импортного оборудования в Россию с вступлением в ВТО были либо обнулены, либо значительно снижены. В то же время сильно подорожали те материалы, из которых россияне производят свою технику, — металл, фанера, краска резко выросли в цене из-за роста курса доллара. «Металл мы покупаем по мировым ценам здесь, в России, что значительно увеличивает себестоимость нашей продукции», — отмечают промышленники, сетуя на то, что «на уровне федерального Минпромторга отсутствует кредитная политика, которая сделала бы производство в России более выгодным, а Федеральная антимонопольная служба не отслеживает и не регулирует скачки цен на сырьё».

По итогам Консультативного совета дан ряд рекомендаций правительству Пермского края. Рекомендовано организовать обучающие семинары для муниципалитетов с обсуждением лучших практик импортозамещения, рассмотреть возможность включения в краевые программы мероприятий, направленных на продвижение импортозамещающей продукции прикамских предприятий на федеральном уровне, проработать вопросы применения инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Как прозвучало на круглом столе, к сожалению, процессу импортозамещения мешает… его инновационность. Больше всего развитие тормозит нежелание людей менять сложившуюся практику.