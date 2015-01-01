Курица или деньги Владельцы торговой и офисной недвижимости будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости

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Депутаты промышленного комитета Законодательного собрания Пермского края обсудили перспективы введения законопроекта «О налоге на имущество на территории Пермского края и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Пермского края». Законопроект был инициирован Советом муниципальных образований Пермского края. Ожидается, что внедрение новой системы налогообложения собственников торговых и офисных площадей позволит увеличить поступления по налогу на имущество в краевую казну минимум на 1 млрд руб. В то же время, по мнению отдельных депутатов, в случае если закон будет проработан недостаточно детально, его принятие может неблагоприятно сказаться на деятельности малого и среднего бизнеса.

Фото: Константин Долгановский

В ожидании миллиарда

Как сообщил в рамках работы промышленного комитета Законодательного собрания Пермского края председатель Совета муниципальных образований Пермского края Александр Кузнецов, субъектам РФ предоставлено право перехода к налогообложению торговой и офисной недвижимости от кадастровой стоимости, и с 2014 года этот порядок уже реализован в 60 регионах РФ. В то же время в Пермском крае налог по таким объектам по-прежнему рассчитывается от их балансовой стоимости, по данным бухучёта.

«Использование в качестве налоговой базы балансовой стоимости имеет свои недостатки. Балансовая стоимость постепенно уменьшается из-за амортизации, в результате чего сумма налога снижается. По старым торговым и офисным объектам она может быть равна нулю, при том что их рыночная стоимость может даже расти. У собственников есть возможность искусственно занижать балансовую стоимость объектов путём использования особенностей бухучёта, что также приводит к снижению суммы налога», — отмечает Кузнецов.

Наконец, по словам главы совета, собственники, применяющие специальные налоговые режимы, могут вообще не платить налог на имущество, что даёт почву для спекуляций. Кадастровая же стоимость зависит от реальной стоимости объекта: её можно регулярно переоценивать, чтобы отражать изменение рыночных цен. «В то же время исключается возможность злоупотреблять льготами путём регистрации организаций на специальных налоговых режимах», — заявляет Кузнецов.

По уверениям инициатора изменений Александра Кузнецова, бюджет дополнительно получит порядка 1 млрд руб.

Фото: Константин Долгановский

Александр Кузнецов, председатель Совета муниципальных образований Пермского края:

— С 2018 года предлагается облагать торговые, офисные центры и помещения, включая предприятия общественного питания и объекты оказания бытовых услуг площадью 1000 кв. м в городских округах Пермского края и площадью 300 кв. м в муниципальных районах Пермского края.

Под налогообложение от кадастровой стоимости предполагается отдать также нежилые помещения площадью 1000 кв. м в городских округах и площадью 300 кв. м в муниципальных районах края, жилые объекты, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств (например, квартира застройщика выставлена на продажу).

Помимо «площадных» ограничений существуют и другие. Так, под налогообложение «от кадастра» попадают только здания, которые расположены на земельном участке с видом разрешённого использования для размещения торговых или офисных объектов или фактически используются для размещения указанных объектов (для этих целей должно использоваться более 20% от общей площади здания).

«Критерий фактического использования предлагается везде, в том числе и в отношении отдельных нежилых помещений в жилых домах. В отношении этих объектов предлагается ввести налоговую ставку 2%», — отметил Кузнецов.

По словам главы Совета муниципальных образований, будет составлен перечень объектов, подлежащих налогообложению «от кадастра». Предварительный перечень уже размещён на сайте Минимущества Пермского края. «В этот перечень входит порядка 3 тыс. объектов, дополнительная сумма налогов от этих объектов, рассчитанная ориентировочно, составляет около 1 млрд руб. В настоящее время идёт работа с Росреестром по уточнению и дополнению перечня», — говорит Кузнецов.

Стимулы ухода от налогов

Главы муниципальных образований края одобрили идею принятия законопроекта. «Законопроект направлен на повышение эффективности налогообложения и позволяет установить справедливую нагрузку для собственников торговой и офисной недвижимости. Прошу поддержать его», — заявил глава Совета муниципальных образований на заседании промышленного комитета.

Народные избранники, однако, высказали ряд критических замечаний к проекту.

Так, депутат Илья Шулькин усомнился в правильности установленных ограничений в 1000 кв. м для городских округов. По его мнению, подобный подход к налогообложению станет причиной активного переоформления объектов недвижимости на аффилированные лица. «А если я раздроблю недвижимость? Думаю, нас ждёт вал перерегистраций», — заявил Шулькин.

По словам депутата, в недавнем прошлом небольшой ресторан в центре Перми, в районе перекрёстка Комсомольского проспекта и ул. Полины Осипенко, был продан по цене 270 тыс. руб. за 1 кв. м. «Здание небольшое, но, если мне не изменяет память, заплатили за него порядка $2 млн. Откуда взялся критерий в 1000 кв. м? Если это от бедноты, то такие деньги за недвижимость в центре Перми платят отнюдь не бедные люди, — высказался Шулькин. — Если мы оставляем этот критерий, совершенно точно собственность будет делиться на несколько собственников. У нас нет сейчас прямой защиты передачи её аффилированным лицам».

Фото: Константин Долгановский

По мнению Шулькина, налогообложение нужно проводить с 1 кв. м, а не создавать собственникам предпосылки для поисков механизма ухода от налогов. «Возможно, для разных территорий делать разные коэффициенты. Но совершенно точно отталкиваться не от площади», — говорит Шулькин.

В защиту законопроекта депутат Сергей Ветошкин отметил, что «необходимость принятия закона назрела», сказав, что он, бесспорно, ещё будет обсуждаться с предпринимательским сообществом. По признанию лоббистов закона, его проект пока «чуть-чуть недоработан». «Мы торопились. Однако, если сегодня мы не примем этот законопроект, в этом году он уже не пройдёт через Законодательное собрание и будет отложен на полтора года», — предостерёг Александр Кузнецов.

Уполномоченный по делам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов отметил, что главное — обеспечить качественную кадастровую оценку объектов недвижимости, которые будут подпадать под закон. При этом, по словам Белова, важно понимать, что доходность бизнеса в сельской местности ниже, а затраты выше.

В ходе совещания прозвучали реплики о том, что, например, в Пермском районе есть торговые центры площадью более 1000 кв. м, но при этом район, возможно, не будет признан городским округом. Соответственно, будет облагаться налогом как муниципальное образование. Значит, под налогообложение от кадастра крупные торговые центры могут не попасть.

Как было отмечено экспертами комитета, во многих регионах, где переход на отчисление налога на имущество от кадастровой стоимости уже произошёл, есть список отраслей, дотируемых на региональном уровне: где-то это издательская деятельность, благотворительные учреждения, гостиничный бизнес.

Время на поиски справедливости

Депутат Роман Водянов отметил, что «за два года, пока длится эта история, можно было уже получить данные от Роскадастра о том, кого коснётся принятие этого законопроекта», и предложил между первым и вторым чтением подготовить аналитику о том, скольких предпринимателей, каких муниципальных образований коснётся нововведение.

В защиту проекта Александр Кузнецов напомнил ещё раз, что при общем доходе края по налогу на имущество от всех юридических лиц в 11 млрд руб. в год доход только от предварительного перечня «кадастровиков», предоставленного Росреестром, составит более 1 млрд руб. При этом, по мнению Кузнецова, возможности получить аналитику сейчас у депутатов нет.

«Мы говорим про миллиарды для малого и среднего бизнеса. Моё мнение: принимать вслепую данный закон нельзя, нужна аналитика, — настаивал Водянов. — Либо надо было выбирать время в течение двух лет, чтобы её подготовить, либо как-то сейчас плотно браться за это время».

Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов отметил, что «поиграть» в законопроекте можно с площадями, по поводу аналитики же заметил, что «данные налогоплательщиков являются налоговой тайной, их может анализировать налоговая, но не может разглашать». По словам Чибисова, «ключевая история здесь — не размер ставки, не квадратные метры, а справедливая кадастровая стоимость». Он отметил, что в некоторых случаях кадастровая стоимость окажется даже ниже балансовой — когда речь идёт о новых объектах строительства. И в этих случаях объём налогообложения снизится. «Это будет плюс бизнесу и минус бюджету», — отметил эксперт.

Депутат Виктор Родионов предположил, что в случае непосильной налоговой нагрузки у предпринимателей пропадёт желание строиться. «Есть опасение, что мы закладываем «мину» на следующие годы. Резко всё дорожает, зарплата не меняется, недовольных становится всё больше. Мы помним 1960-е годы. Хрущёв ввёл налог на яблони — их повырубали, на коров — их всех зарезали. В погоне за деньгами можно уничтожить саму курицу», — сказал Виктор Родионов.

Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова высказала пожелание, чтобы между первым и вторым чтением проект был доработан. В итоге членами комитета была создана рабочая группа по доработке проекта, в которую вошли Александр Григоренко, Игорь Папков, Юрий Борисовец, Роман Водянов, Илья Шулькин, Татьяна Миролюбова.