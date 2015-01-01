«Без фанатизма!» В Екатеринбурге прошёл музыкальный фестиваль, основанный на европейской технологии

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«Вы только без фанатизма: концерты — это для удовольствия, а не для количественных рекордов», — уговаривали зрителей организаторы фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге». За три дня в уик-энд 1—3 сентября здесь состоялось 100 концертов на восьми площадках, и публика массово перемещалась от музыкального училища в филармонию, Камерный театр, ТЮЗ и так далее. Концерты шли одновременно, что-то повторялось, что-то — нет, но не было ни одного проходного события — все заслуживали внимания, и в боязни пропустить что-то важное и уникальное в самом деле легко было впасть в фанатизм, забыть о еде и сне и заполучить нервное истощение.

Впрочем, не всё так безжалостно: концерты недлинные, 45—60 минут, все залы были расположены в пределах двух кварталов, да и с погодой повезло. В программе — красивая, эмоциональная музыка, ничего «грузового», но при этом и никакой «попсы», всё серьёзно: отборные исполнители, изысканный репертуар. В один день можно было услышать анонимную музыку Средневековья, фортепианные сонаты Хиндемита, этническую музыку, безусловную и бесспорную классику вроде Тройного концерта Бетховена, музыку барокко и шедевры XXI века, такие как, например, инструментальные концерты Филипа Гласса, — и всё это в исполнении профессионалов из стран Европы, среди которых вполне конкурентно смотрелись коллективы из Екатеринбурга.

Интенсивное действие, единство места и времени... Эти принципы фестиваля-марафона словно взяты из театра французского классицизма. На самом деле — не «словно», а буквально оттуда: на это указывает и название события, перекликающееся с заглавием одного из шедевров этого театра — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше. Идея фестиваля принадлежит знаменитому французскому импресарио Рене Мартену, автору многих важных европейских фестивалей.

«Безумные дни» стартовали в Нанте в 1995 году — в этом городе Мартен возглавляет Центр искусств, и именно этот центр стал «крышей фестиваля». Там, на родине, фестиваль проходит буквально под одной крышей: в Центре искусств — 12 залов разной вместимости, и публика перемещается из одного пространства в другое, не выходя на улицу. В Екатеринбурге такого помещения, конечно, нет, но Свердловская филармония, которая отважно взялась за проведение фестиваля три года назад, максимально приблизила условия к идеальным.

Екатеринбург — не первый город, который перенял опыт Нанта; «Безумные дни» уже называют фестивалем-путешественником. Это настоящая франшиза: Рене Мартен лично занимается формированием программы во всех городах, где проходит фестиваль, и обязательно присутствует на событии. Благодаря его авторитету в Екатеринбург прибыло множество коллективов из Франции и Великобритании, а также российские звёзды. Безусловным хедлайнером стал пианист Борис Березовский, постоянный участник проектов Мартена, в первую очередь фортепианного фестиваля в Ля-Рок-д’Антероне. Его сольный концерт и концерт закрытия фестиваля с его участием были, пожалуй, единственными событиями, на которые попасть было абсолютно невозможно.

Березовский не случайно популярен в Европе: он умудряется показать эмоциональную и интеллектуальную игру без внешних эффектов — не закатывает глаза, не колотит по клавишам, но известные фортепианные произведения звучат так, будто слышишь их впервые. Как часто бывает в проектах Мартена, в программе фестиваля присутствовал элемент музыкального исследования: так, один и тот же вальс Равеля прозвучал сначала в оригинальной версии — в симфоническом исполнении Уральского филармонического оркестра, а затем Березовский сыграл его в переложении для фортепиано, и это была совсем другая музыка. Примерно так же ансамбль La Reveuse (Франция) поступил со знаменитой сонатой Арканджело Корелли «Фолия»: сыграл и её саму, и граунд английского композитора Микеля Фаринела, основанный на мелодии этой сонаты. В общем, было ещё и познавательно.

Другим хедлайнером «Безумных дней» была скрипачка Александра Конунова, лауреат конкурса им. Чайковского, у которой был сольный концерт, концерт с симфоническим оркестром и выступление на закрытии, где она играла, пожалуй, несколько более холодно, чем в Перми на фестивале Дениса Мацуева, но её феноменальная техника не могла не впечатлить.

Впрочем, и прочие концерты от отсутствия публики не страдали, и справедливо. Где ещё услышишь произведения из Манускрипта Байё (XV век), да ещё в исполнении французских виртуозов — ансамбля Obsidienne, или Концерт-фантазию для двух литавристов и оркестра Филипа Гласса в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра с двумя приглашёнными солистами — Петром Костшева и Петром Домански из Польши, или певцов-виртуозов из Великобритании Voces 8, на восемь голосов поющих всё — от Баха до «Аббы»?

Каждый участник фестиваля по-своему придавал концертам неформальность и поднимал боевой дух меломанов, которым, конечно, непросто было переварить все эти объёмы новой информации. Французы демонстрировали публике диковинные старинные инструменты и приглашали хором спеть Ave Maria; англичане звали сделать совместное селфи и подружиться в фейсбуке; поляки же в каденциях — их было две, по числу солистов — выдали стопроцентно узнаваемые мелодии: один выстучал на своих шести литаврах, как на гигантском ксилофоне, популярный рингтон, а другой — марш Империи из «Звёздных войн». Публика недоумевала: это Филип Гласс так пошутил или музыканты сымпровизировали? Каденция допускает и то, и другое...

В целом же концерт Гласса стал сильнейшим открытием для меломанов и безусловным доказательством того, что в XXI веке существует настоящая великая музыка, которая надолго переживёт своё время.

«Безумный день» — это не просто идея, это технология. Все концерты пронумерованы от одного до 100, зрителям выдаётся очень удобный буклет, в котором указаны концерты-двойники (некоторые программы повторяются по пять-шесть раз) и благодаря которому можно составить индивидуальный маршрут. Думается, следующим шагом должно стать создание специального приложения для смартфонов или на сайте Свердловской филармонии. Высчитать маршрут будет нетрудно: все концерты начинаются строго вовремя, без опозданий и длятся ровно столько, сколько идёт музыкальная программа. Никакого конферанса не предусмотрено, лишние слова исключены, всем зрителям выдаются бесплатные программки, по которым можно следить за ходом концерта.

Ещё одна особенность «Безумных дней» — цены на билеты. И в Нанте, и в Екатеринбурге, и в любой другой точке мира, охваченной этой франшизой, они феноменально низкие. Билет на Березовского за 200 рублей — как вам такое? Проект зарабатывает за счёт количества проданных билетов: Свердловская филармония получила за уик-энд 32 тысячи посещений! И это несмотря на то, что в Екатеринбурге в эти дни происходил какой-то шквал событий: открывался Уральский кинофестиваль с конкурсом российских художественных фильмов, с громкими премьерами и звёздами на красной дорожке; в Ельцин-центре показывали премьеру спектакля-«бродилки», созданного по технологии Remote; спортивные екатеринбуржцы приняли участие в «вертикальном марафоне» — бегом взбирались на небоскрёб «Высоцкий», а екатеринбуржцы социально ответственные приняли участие в протестном флешмобе — «обнимали» городской пруд, где планируется строительство в акватории. Всё это привлекло тысячи горожан, «движуха» в центре Екатеринбурга была мощная, видная невооружённым глазом.

Не пустовала и открытая сцена «Безумных дней» на площади у ТЮЗа: здесь работало караоке и на большом экране показывали фильмы-балеты, поскольку официальной темой «Безумных дней» этого года были танцы народов мира. С этой площадки открывается прекрасная панорама любимого екатеринбуржцами пруда, и в солнечный тёплый день было совершенно очевидно, что надо сделать перерыв в музыкальном безумии и обнять этот пруд, поддержать соседей.

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