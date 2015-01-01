Пермь проголосовала за современность и обновление Первые итоги выборов губернатора Пермского края

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Реальное осмысление результатов избирательной кампании по выборам губернатора придёт через несколько месяцев. А значит, самое время сформулировать некоторые вопросы для обдумывания и заодно обозначить предварительные итоги этого события. Откуда явка? За что голосовали пермяки? Как мы смотримся в сравнении с другими городами и регионами? Какие новые политические реалии породила эта кампания?

Фото: Константин Долгановский

Политическое значение 82%

Первый парадокс: по всей стране базовый электоральный тренд — снижение явки избирателей. У нас в Пермском крае вторая подряд предвыборная кампания и чёткий рост активности!

Буквально два слова о важности явки. Так сложилось, что на данный момент формула политической эффективности губернаторов очень простая: доверие граждан по отношению к руководству региона. Доверие — базовый ресурс развития любого общества. Чем больше доверия в обществе, тем больше, быстрее и эффективнее регион развивается. Отсутствие же доверия говорит о политических рисках, о том, что нельзя приступать к реформам, которые уже давно назрели.

Скажем прямо, итоговый результат за 82% у Максима Решетникова удивляет. Но факт остаётся фактом: пермяки выбрали современность и обновление власти. Попробую это аргументировать.

Во-первых, социологические опросы показывают, что главным мотивом поддержки было требование перемен. Акцентирую внимание — конструктивных перемен! С активным вовлечением пермяков в процесс управления городом и регионом. В этом смысле феномен Максима Решетникова прямо противоположен тому, что декларирует оппозиция. У Решетникова действительно эволюционная программа перемен, но без революций и слома всей системы сложных элитных взаимоотношений. Может быть, не совсем корректное сравнение с оппозицией объясняется ещё и тем, что пермскому губернатору неожиданно удалось привлечь на свою сторону молодёжь (раньше считалось, что умами молодёжи владеет исключительно оппозиция). Те же социологи обращают внимание, что явка молодёжи от 18 до 35 лет была уникально высокой как в Перми, так и в территориях края. Молодёжь Пермского края пришла на выборы, потому что ей интересен новый молодой губернатор.

Во-вторых, Решетникову удалось создать новую электоральную реальность, которой до него просто не существовало. В ней партийные, клановые и даже классовые предпочтения потеряли ведущую роль. Смотрите: новый губернатор набрал почти в два раза больше голосов, чем «Единая Россия» в прошлом году. А представители всех оппозиционных партий сумели поднять на круг чуть больше 15%!

В-третьих, кампания Решетникова прошла без нарушений и грязи. В ней отсутствовали столь привычные для российского избирателя скандалы, компроматы, протесты и судебные тяжбы. Самые разные наблюдатели подтверждают легитимность кампании. Конечно, мне как эксперту немного жаль, что в бюллетене не было либерального кандидата, тогда явка в Перми точно была бы более 40%.

В-четвёртых, Максима Решетникова поддержал город Пермь. То есть умные, образованные и «собаку съевшие» на выборах горожане — без административного давления и хитрых технологий — выбрали губернатора, с которым, очевидно, связывают свой образ будущего. В связи с этим необходимо напомнить, что в прошлое воскресенье прошло 16 кампаний по выборам губернаторов. По активности избирателей Пермский край занял пятое место (в прошлом году на выборах в Государственную думу регион тоже занял пятое место, но только с конца). По электоральной активности Пермь заняла третье место в стране, обогнав, в частности, Екатеринбург, Ижевск, Киров, Улан-Удэ, Великий Новгород, Калининград, уступив только Саранску и Саратову, где сконструированы очень эффективные электоральные машины.

Таким образом, приходится признать, что 82% означают следующее: в Пермском крае сформировалась новая политическая реальность, новая форма консолидации региона. Она уже не имеет ничего общего с правилами Юрия Трутнева, Олега Чиркунова и Виктора Басаргина. Это сверхновая система надежд, доверия и ожиданий пермяков (пожалуй, даже излишне завышенных ожиданий).

Способ формирования «консенсуса Решетникова»

Естественный вопрос, каким же образом сформировался «консенсус Решетникова». Не претендуя на абсолютную истину, пока отмечу следующие моменты. Прежде всего, Максим Решетников не вёл классическую избирательную кампанию. В ней было мало популизма, мало политических эмоций, не было прессинга. Более того, пожалуй, впервые в политической истории Пермского края задачи агитировать за кандидата Решетникова не ставилось. Его команда выбрала совершенно другую стратегию — создание позитивной, лёгкой и свободной атмосферы в регионе. В результате массовый избиратель неожиданно для себя оказался в ситуации, когда делать выбор приходится самому. Эксперты подтвердят, что подсказок, за кого конкретно голосовать, было непривычно мало.

Вместо стандартного политтехнологического набора — создание ивент-проектов или больших событий. Важнейшей характеристикой этой стратегии была легитимность и прозрачность ходов. Особенно хорошо эта технология проявила себя в Перми: большой летний фестиваль, первый Пермский марафон, проект «Остаёмся в городе», проект благоустройства дворов («Управляем вместе»), визит в Пермь президента России Владимира Путина, проект «Выбираем кино» и т. д. В совокупности эти события создали позитивное отношение к выборам вообще и к Максиму Решетникову в частности.

Такая спокойная стратегия позволила Максиму Решетникову грамотно и корректно вписаться в регион. И, опять же неожиданно для многих, не только равно удалиться от всех групп влияния, но и погасить (ну или хотя бы притушить) все старые конфликты. За счёт этого в рейтинге влиятельности губернаторов Пермский край плавно поднялся до 17-го места (и полагаю, ещё вырастет).