Татьяна Мельникова: Всё больше людей знает о своих правах Новый глава ТФОМС Пермского края — о важности диспансеризации, об инструментах «бережливого производства» в поликлиниках и о страховых представителях

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История Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края насчитывает без малого четверть века. За эти годы изменилось многое. И не только работа фонда, но и сама система здравоохранения. Сегодня изменения выходят на новый уровень. Так, в Пермском крае в рамках «бережливого производства» в поликлиниках появляются страховые представители, электронные медицинские карты, устанавливаются инфоматы, благодаря чему сокращаются очереди в медучреждениях. О том, как сегодня фонд участвует в решении актуальных вопросов здравоохранения Прикамья, рассказала директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова.

Фото: Константин Долгановский

— Очень часто пациенты спрашивают, что такое Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) и чем он занимается.

— Наш фонд был создан 23 апреля 1993 года для обеспечения прав граждан в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и обеспечения гарантий получения бесплатной медицинской помощи.

Если же говорить о функционале фонда, то в основном это экономическое сопровождение оказания медицинской помощи в Пермском крае — фонд перечисляет страховым медицинским организациям финансовые средства за оказанную застрахованным гражданам медицинскую помощь. Ещё одной важной функцией является контроль за деятельностью страховых медицинских организаций. При этом контроль включает в себя не только проверку страховых организаций, но и проведение экспертиз качества медицинской помощи, реэкспертиз. Раз в два года наш фонд проверяет целевое использование средств медицинских организаций, которые были направлены на оказание бесплатной медицинской помощи. И главное — наш фонд защищает права граждан при получении бесплатной медицинской помощи.

— Что такое программа обязательного медицинского страхования и что в неё входит?

— Программа обязательного медицинского страхования является составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которая на федеральном уровне утверждается постановлением правительства РФ, на региональном уровне — постановлением правительства Пермского края. Программой определены страховые случаи, то есть виды заболеваний, лечение которых оплачивается за счёт средств ОМС, способы оплаты и условия оказания медицинской помощи: амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой.

При этом носить с собой программу необязательно, она есть во всех медицинских организациях и страховых компаниях, работающих в системе ОМС, и на сайте нашего фонда http://www.pofoms.ru.

— Если права пациента нарушаются, то куда он может обратиться за помощью?

— Если вам не удалось решить вопрос в медицинской организации и в своей страховой медицинской компании, то всегда есть возможность обратиться в наш контакт-центр ОМС Пермского края. Позвонив по номеру 8-800-700-05-61, вы можете получить помощь в решении возникшего вопроса или проблемы. Контакт-центр анализирует все поступающие обращения. Если проблема действительно сложная, пациенту рекомендуют обратиться в письменном виде в фонд либо в страховую компанию, информация о которой указана в медицинском полисе.

— Как часто пациенты обращаются к вам?

— С начала этого года мы уже приняли 146 тыс. обращений. В прошлом году обращений за аналогичный период было больше — в пределах 180 тыс.

Как вы видите, динамика снижения есть. Связано это с тем, что в Пермском крае становится всё больше людей, знающих о своих правах и умеющих применять эти знания на практике.

На страже вашего здоровья

— С появлением страховых представителей в поликлиниках обращений в фонд станет ещё меньше?

— Надеюсь, что со временем мы придём к тому, что каждое застрахованное лицо будет знать своего страхового представителя и всегда иметь под рукой его номер телефона, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью, как это сделано в других странах. Там связь страхового представителя и застрахованного лица очень тесная. Поэтому каждый застрахованный гражданин, попадая в медучреждение, понимает, что в случае нарушения его прав за него есть кому заступиться и та помощь, которая гарантирована ему государством, в итоге будет оказана качественно и в полном объёме.

— Как известно, страховые представители уже появились в поликлиниках Перми. И это лишь часть большого проекта улучшения работы медучреждений.

— Территориальные фонды, в том числе и наш, принимают активное участие в реализации федерального проекта «Бережливая поликлиника», фонд финансирует обучение медицинского персонала принципам «бережливого производства», информирует граждан о проведении профилактических мероприятий и координирует анкетирование пациентов в поликлиниках по вопросам доступности и удовлетворённости оказанной им медицинской помощью.

Также при содействии фонда и страховых медицинских компаний были установлены инфоматы, чтобы пациенты, придя в поликлинику, уже в холле медучреждения могли записаться на приём к врачу, минуя регистратуру. Инфоматы — далеко не единственное нововведение. В пилотных медучреждениях — это пермские поликлиники №2 (взрослая) и №6 (детская) — произошли большие изменения, которые сократили время, проводимое пациентами в поликлинике, более чем в два раза.

Изменена работа регистратуры, появились многофункциональные кабинеты, в которых можно оперативно получить результаты исследований и различные справки. В холлах поликлиник начали работать специальные администраторы, которые помогают ориентироваться пациентам. Появились в пилотных поликлиниках и страховые представители, к которым всегда могут обратиться пациенты за помощью или консультацией при получении медицинской помощи. Изменилась в поликлиниках маршрутизация, разработана новая визуализация внутреннего пространства медицинских учреждений.

Несомненно, изменение организационных подходов при получении медицинской помощи в поликлиниках, внедрение информационных технологий, деятельность администраторов и страховых представителей уже сегодня позволяют сократить время ожидания приёма врача и улучшают работу медучреждений. А главное — и это показывают результаты опросов пациентов — повышают качество и доступность медицинской помощи в Пермском крае.

Фото: Константин Долгановский

— Сколько сегодня в Пермском крае страховых представителей?

— На сегодняшний день в нашем регионе по программе ОМС работают пять страховых компаний, чьи 153 страховых представителя уже прошли специальное обучение и работают и в поликлиниках, и в контакт-центрах. Их задача — помогать пациентам разрешать все вопросы, связанные с получением медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий. Страховым представителем может стать не любой работник страховой компании. В первую очередь это должен быть контактный человек и даже немного психолог, который сможет разъяснять людям их права и отвечать на многочисленные вопросы.

Позаботьтесь о своём здоровье

— Позволит ли новый проект привлечь в поликлиники ещё больше пациентов, а диспансеризация, о которой говорят в последние годы, станет более востребованной?

— Мы уверены, что изменения, которые происходят сегодня в поликлиниках, позволят большему количеству жителей нашего края получать качественную медицинскую помощь.

Что касается вопроса диспансеризации, то не у всех пермяков выработан алгоритм ответственного отношения к своему здоровью. Люди находят разные причины: кто-то не идёт на диспансеризацию потому, что считает себя здоровым, а процедуру проверки — ненужной и лишней тратой времени, кого-то не отпускает работодатель, кто-то жалуется на нехватку времени. Но самое главное — пока нет осознания того, что ты сам должен позаботиться о своём здоровье. Какие бы плакаты мы ни размещали и сколько бы ни говорили со страниц газет и экранов телевизоров о пользе диспансеризации, результата не будет. Человек придёт на осмотр только тогда, когда сам решит заботиться о своём здоровье.

Очень часто люди говорят: «Зачем мне проходить диспансеризацию, если я здоров?» Но по результатам абсолютно здоровыми являются лишь 25% из числа прошедших диспансеризацию. Остальные, пройдя первый уровень, переходят на второй — к более детальному обследованию. Нередко в ходе диспансеризации выявляются и тяжёлые заболевания. Поэтому важность её неоценима.

Мы, со своей стороны, делаем всё, чтобы сделать диспансеризацию более доступной. И это касается не только информирования граждан. Сегодня в поликлиниках открываются специальные кабинеты, чтобы граждане не стояли в общих очередях и быстро проходили осмотр. Но, повторюсь, вся эта работа безуспешна, пока люди приходят в поликлинику лишь тогда, когда заболели.

— Пациенты очень часто спрашивают, насколько законны действия поликлиник, взимающих плату за посещение врача, диагностику?

— Законодательно медицинская организация имеет право оказывать платные медицинские услуги. Но перечень медуслуг, которые она предоставляет, должен быть дозированным. Прежде чем подписывать договор и оплачивать медицинские услуги, проконсультируйтесь у страхового представителя, возможно ли получить эту медицинскую помощь бесплатно.

Вы можете сами внимательно изучить тот раздел территориальной программы, который касается необходимого вам вида медицинской помощи. Также за консультацией вы всегда можете обратиться в свою страховую компанию и в наш контакт-центр.

— Как известно, пациент сегодня не только получатель услуги, но и контролёр: он может в поликлинике, больнице попросить справку о стоимости лечения, а в личном кабинете отследить каждое своё посещение врача. Насколько активно пациенты пользуются этими возможностями?

— Личные кабинеты застрахованных лиц — очень востребованная услуга. Ссылка на вход в личный кабинет размещена на главной странице сайта нашего фонда. Сегодня многие пациенты заходят, регистрируются и отслеживают количество посещений, записываются на приём в режиме онлайн. Это удобно не только для пациентов, но и для медицинского персонала: меньше времени уходит на обработку запросов пациентов в регистратуре и больше времени остаётся на тех, кто сегодня остро нуждается в медицинской помощи — вызывает врача на дом в экстренных случаях либо с острой болью пытается попасть без записи на приём.

В перспективе планируется, что вся медицинская информация, включающая результаты консультаций различных специалистов, результаты обследований и т. д., будет размещена в электронном виде в личных кабинетах застрахованных лиц.