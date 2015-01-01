Оптимизм или оптимизация Пермская промышленность находится в состоянии вялотекущей депрессии

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Данные Агентства по занятости населения Пермского края оптимистичны: уровень безработицы в регионе за год снизился с 1,94 до 1,34%, количество безработных уменьшилось более чем на 6 тыс. человек. Между тем из разных уголков края доносятся вести о приостановке инвестпроектов, сокращении финансирования, переводе работников на сокращённую рабочую неделю. Так есть ли в самом деле повод для оптимизма? По заявлениям профсоюзов, ситуация в промышленности стабильна. Правда, в стабильности этой мало хорошего, поскольку показатели прибыльности и уровня зарплаты на промышленных предприятиях держатся на депрессивном, кризисном уровне.

Проблемы ЗиД связаны не столько с перебоями в гособоронзаказе, сколько с тянущейся уже несколько лет борьбой за активы завода и бесконечной чередой уголовных дел

Фото: Константин Долгановский

С небес на землю

Как сообщил «Новому компаньону» председатель Пермского совета Роспрофавиа Сергей Тулупов, в авиастроительном комплексе Пермского края «как таковых заявленных сокращений нет». При этом глава профкома авиаторов отметил, что в течение последних двух лет в пермском авиастроении (практически все его объекты сосредоточены на площадке бывших «Пермских моторов») происходит реорганизация и оптимизация производства, вывод непрофильных организаций на аутсорсинг.

«После вывода на аутсорсинг все, кто пожелал, перешли в три структуры (АО «ОДК-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «Металлист-ПМ» — ред.). Процесс реорганизации проходил в последние год-два. Сейчас он уже закончился», — заявляет Сергей Тулупов.

При этом на заводе поговаривают о предстоящем банкротстве ремонтной службы предприятия — АО «РЭМОС-ПМ», после которого значительная часть сотрудников будет сокращена (по неофициальным данным, под сокращение попадут несколько сотен человек), а часть сотрудников будет переведена в АО «Энергетик-ПМ».

АО «РЭМОС-ПМ» зарегистрировано в 2002 году, основным видом деятельности является ремонт машин и оборудования. За 2015 год чистый убыток компании составил 16,8 млн руб. Ранее, как утверждает информированный источник, работники ремонтного подразделения уже отправлялись в отпуска без содержания по инициативе работодателя. По данным того же источника, в результате планируемой оптимизации должна увеличиться норма выработки на одного работника ремонтного подразделения. Ранее, в апреле 2014 года, заявлялось о том, что Объединённая двигателестроительная корпорация, являющаяся собственником Пермского моторного завода, продала госкорпорации «Станкопром» 100% акций АО «РЭМОС-ПМ».

Металл вялотекущий

Александр Лямин, председатель Пермской краевой организации Горно-металлургического профсоюза РФ, отмечает, что в пермской металлургии также «нет резких сокращений», а ситуацию в целом он характеризует как «вялотекущую». По словам лидера профсоюзной организации, сложной остаётся ситуация в городе металлургов Чусовом. Однако связана она прежде всего с теми сокращениями, которые происходили на ЧМЗ в прошлые годы, когда был проведён демонтаж старых производств завода под проект трубно-сталеплавильного комплекса.

«Сейчас ситуация в Чусовом сгладилась, но стабильно держится на депрессивном уровне. Численность работников ЧМЗ, по данным за апрель 2017 года, — 2131 человек, а годом ранее — 2270 человек. На заводе происходят единичные сокращения, не принимают новых сотрудников вместо ушедших, уходят пенсионеры», — рассказывает Александр Лямин.

ООО «Сода-хлорат» заявило о сокращении 525 человек — такова цена модернизации производства

Фото: Игорь Фалько

По словам главы профсоюза металлургов, убытки по итогам года получил Соликамский магниевый завод, в связи с чем ситуация на этом предприятии немного осложнилась, были единичные увольнения. «По данным за апрель 2017 года, численность СМЗ составила 2796 человек, а по данным за тот же период прошлого года — 2807 человек, сокращения численности почти не произошло», — отмечает эксперт.

«Ухудшение положения СМЗ связано с тем, что курс доллара опустился, а продукция предприятия продаётся в долларовом эквиваленте. При этом внутри страны инфляция продолжается. С этим связана проводимая на предприятии оптимизация: сокращаются издержки, уменьшаются материальные затраты, анализируются затраты на персонал, однако сокращений не проводится», — говорит Лямин.

По словам главы профсоюзов, ситуация в целом на рынке металлургии не критичная, но и не утешительная: «Роста нет, ситуация с зарплатами и прибылью держится на низком кризисном уровне».

Несмотря на неожиданное заявление о приостановке второй очереди проекта Лысьвенского металлургического завода (ЛМК) по строительству листопрокатного комплекса, ЛМЗ также не проводит сокращений. Однако обещанного набора 1000 сотрудников, которые должны быть трудоустроены в новом цехе холодного проката, очевидно, также не произойдёт.

«Проект забуксовал, обещанной господдержки и гарантий получено не было, банки кредит не дали. Свои средства предприятие израсходовало на строительство корпуса под цех холодного проката. Теперь нужны финансы для приобретения дорогостоящего оборудования фирмы Danieli, но их нет. Не помогло даже подписание специнвестконтракта», — отмечает Лямин.

Ситуация в Чусовом сгладилась, но стабильно держится на депрессивном уровне

Фото: Игорь Катаев

По словам главы профсоюзов, стабильно работает ОАО «Губахинский кокс», имеющее один из новейших печных фондов в стране. «Несколько снизились объёмы продаж у ЗАО «Пермцветмет», поскольку сократилась потребность в алюминии на мировом рынке», — отмечает эксперт, оговариваясь, что главная беда российской металлургии сегодня — это «засилие китайцев с их дешёвой продукцией».

Горячие точки

В целом, как сообщили в Пермском крайсовпрофе, ситуация с занятостью в крае в этом году несколько лучше, чем в прошлом: в 2016 году было заявлено к сокращению порядка 13 тыс. человек, в этом году планируется сократить, по официальным данным, только 10 тыс.

«Волнует завод им. Дзержинского. На предприятии идут сокращения, введён режим неполного рабочего времени. Большие сокращения проводит Сбербанк, правда, обещает трудоустроить часть людей в своих же структурах. О передаче на аутсорсинг одной из своих структур заявил «Уралкалий», — рассказывают в крайсовпрофе.

Если в частных компаниях сокращения связаны с колебаниями рынка, то в оборонной промышленности причина сокращений — отсутствие или сокращение объёмов гособоронзаказа.

Неритмично, с периодическим переходом на неполный рабочий день работает предприятие, входящее в структуру «Мотовилихинских заводов», — ООО «МЗ «Камасталь». По данным отчётности этой компании, с 2012 по 2015 год «Камасталь» демонстрировала убытки от продаж и убытки по чистой прибыли. Так, в 2015 году при выручке 3,8 млрд руб. прибыль от продаж «Камастали» была отрицательной (-199,4 млн руб.), а чистый убыток составил 155,6 млн руб. В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» информацию о переводе работников «Камастали» на неполный рабочий день не опровергли, но и не подтвердили. Источник на заводе сообщил, что речь идёт об отдельных цехах предприятия.

Одновременно был инициирован очередной иск о банкротстве «Мотовилихинских заводов», на этот раз поданный от ВНИИ «Сигнал». Эта компания поставляла на «Мотовилихинские заводы» комплектующие для военной техники. Задолженность «Мотовилихинских заводов» перед «Сигналом» составила 32,1 млн руб.

Руководство ПАО «Мотовилихинские заводы», комментируя ситуацию с иском о банкротстве, заявило о тяжёлом финансовом положении предприятия.

Андрей Синягин, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «МЗ»:

— В настоящее время ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» находится в тяжёлом финансовом положении. Аналогичное заявление о банкротстве общества подавалось в суд и ранее. Однако предприятие нашло выход из ситуации. Руководством предприятия рассматриваются варианты реструктуризации задолженности в рамках плана финансового оздоровления. Вся работа по оздоровлению предприятия будет проводиться в соответствии с действующим российским законодательством.

Завод им. Дзержинского заявил о сокращении минимум 90 сотрудников. Проблемы ЗиД связаны не столько с перебоями в гособоронзаказе, сколько с тянущейся уже несколько лет борьбой за активы завода между бывшей и действующей командой управленцев и бесконечной чередой уголовных дел, которые не могут не влиять на ситуацию на предприятии.

У химиков всё хорошо?

Пермские пороховщики, по данным крайсовпрофа, о сокращениях не заявляют. Два года назад на Пермском пороховом заводе был закрыт цех по производству промышленных взрывчатых веществ, тогда было сокращено порядка 300—400 человек. Часть сотрудников удалось перепрофилировать, часть ушла на пенсию. Причиной закрытия цеха было то, что производимая в цехе тротиловая взрывчатка была заменена на рынке водоэмульсионной и устаревший продукт покупать перестали. По мнению экспертов рынка, эта оптимизация была абсолютно оправданной.

Несмотря на утверждение профсоюзов о том, что «у химиков всё хорошо», и на этом процветающем рынке можно отметить «оптимизационные» тенденции. Так, о сокращении 525 человек заявило ООО «Сода-хлорат». По словам учредителя предприятия Юрия Борисовца, до конца года, возможно, сокращений на предприятии не будет.

Напомним, в сентябре 2016 года в ООО «Сода-хлорат» в рамках регионального специнвестконтракта было открыто новое, высокотехнологичное производство — линия по производству хлора и едкого калия методом мембранного электролиза по некой уникальной технологии. Объём инвестиций в проект составил 3,6 млрд руб. По условиям специнвестконтракта на предприятии должно было появиться более 300 новых рабочих мест. Однако сокращения на предприятии превысили потребность нового производства в кадрах.

В данный момент, как сообщают представители профсоюзных организаций, часть производства «Сода-хлората» находится в простое.

Другой крупный проект, завязанный на специнвестконтракт (МХК «ЕвроХим»), реализуется в соответствии с графиком. В ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» сообщают, что ни о каких сокращениях речи нет. Напротив, продолжается интенсивный набор сотрудников: если на 1 января 2016 года численность работников УКК составляла 393 человека, то на 1 июня 2017 года количество сотрудников комбината достигло уже 858 человек.

Строители «на перекуре»

Среди сегментов промышленности, на которых серьёзно сказались кризисные тенденции, представители профсоюзов выделяют строительную отрасль. Так, по данным профсоюзов, уже не в первый раз переходит на режим неполной рабочей недели ОАО «СтройПанельКомплект».

Возможно, со снижением объёмов строительных работ связано и ухудшение положения предприятий, являющихся поставщиками материалов для строительной отрасли. Так, в апреле стало известно о том, что в режиме укороченного рабочего дня с февраля работает производитель облицовочного и строительного кирпича ООО «Березниковский кирпичный завод».

Неохота к перемене мест

Председатель Пермского крайсовпрофа Сергей Булдашов отмечает, что при всех существующих в пермской промышленности проблемах «динамика их не критичная с точки зрения ухудшения». По словам Булдашова, даже при заявленных серьёзных сокращениях на деле оказывается, что сотрудников переводят с одного места на другое. «В ходе реструктуризации предприятий люди не увольняются, но о самом факте ЦЗН обязаны уведомить, — отмечает Булдашов. — При этом как таковых больших заявленных сокращений в Пермском крае нет — речь обычно идёт о реорганизациях и оптимизации производства».

В целом, как отмечают представители крайсовпрофа, данные ЦЗН об уровне сокращений держатся в пределах обычных значений, а показатели занятости населения даже лучше, чем в прошлом году: отмечено уменьшение численности безработных и снижение показателей перевода на неполное рабочее время.

Действительно, по данным Агентства по занятости населения Пермского края, уровень безработицы на 15 июня 2017 года составляет 1,34% (в марте 2016 года этот показатель составлял 1,94%, и на краевом уровне была поставлена задача снизить его до 1,5%). Количество безработных в крае в июне 2017 года составляет 17,55 тыс. человек, в то время как в марте 2016 года этот показатель составлял 24,2 тыс. человек.

«В пределах общей экономической деятельности в регионе ситуация не ухудшается», — уверены в крайсовпрофе. В то же время профсоюзные деятели сетуют, что задачи экономической деятельности в целом и интересы предприятий, стремящихся к прибыли, к сожалению, «противоречат идеям социальной справедливости»: «Мы не можем влиять на деятельность хозяйствующих субъектов. Наша позиция заключается в том, чтобы защищать сотрудников от незаконных увольнений».

По словам представителей крайсовпрофа, проблемы с занятостью в России отчасти связаны с тем, что трудовые ресурсы в нашей стране немобильны — россияне с трудом переезжают, крепко привязаны к своим рабочим местам и месту жительства и зачастую сохраняют верность депрессивным регионам, несмотря на то что в стране существуют целые программы переселения жителей из подобных мест.