Не провал Художественный салон «Арт-Пермь» переехал из зимы в лето и из Мотовилихи на шоссе Космонавтов

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«Арт-Перми 2017» многие — да практически все! — предрекали громкий провал. На старом месте, в выставочном центре «Пермская ярмарка» на бульваре Гагарина, грандиозный художественный салон, по традиции открывавший в январе выставочный год в Перми, достиг огромных масштабов и серьёзных высот. Им можно было гордиться. На новом месте, в торговом центре «Карусель», не только площади «Пермской ярмарки» сократились втрое, но и команда сменилась: легендарный директор «Арт-Перми» Сергей Казук трудится нынче в Нижнем Новгороде над новым амбициозным проектом, на его место отважно заступила молодая Яна Шеина, ей на помощь пришла известная галеристка Марина Фельдблюм, у которой и опыт выставочный имеется, и связи в художественном мире наработаны. Подготовка к выставке была трудной, но результат можно признать удовлетворительным; во время вернисажа то и дело слышалось: «Я думал, будет гораздо хуже».

Фото: Константин Долгановский

Все помнят, с чего начиналась «Арт-Пермь»: тесный павильон, множество маленьких стендов, искусство и ремесло вперемешку, потеющая толпа посетителей, шпалерная развеска картин... Видимо, этот этап пройден безвозвратно: нынешний художественный салон выглядит весьма достойно. Народная живопись, фотография, декоративно-прикладное искусство выведены во временный павильон — палатку на площади перед торговым центром, а в стационаре разместилось лишь высокое искусство. Участников предсказуемо немного (Яне Шеиной ещё предстоит долгое и увлекательное знакомство с художественной жизнью России и мира), зато им было где разгуляться. Пермские художники — в основном круг Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества и Центрального выставочного зала — вольготно расположились на целом ряде стендов с целым рядом проектов.

Два из них переехали из Пермской арт-резиденции: это «Театр Страны Советов» Юрия Лапшина и Elevation, созданный «академиками» в рамках Дягилевского фестиваля. Название проекта Лапшина следует понимать буквально: речь действительно идёт о театре 1970—1990-х годов, который представлен сценографией Лапшина, созданной для спектаклей того времени. Театралам-завсегдатаям со стажем гарантировано много приятных воспоминаний. Однако это не просто выставка-ретроспекция, а ироничный взгляд из будущего на реальность почти полувековой давности, взгляд с высот, откуда жизнь кажется уже театром; он представлен работами молодых — основателя сквота «Дом грузчика» Алексея Щигалева и известного дизайнера Александра Кошелева.

Ещё один проект из тех, что уже были представлены ранее, — Black Boxes Театра-Театра: комната впечатлений и воспоминаний театрального художника Данилы Корогодского, очень сложная и высокопрофессиональная тотальная инсталляция, которую лучше всего смотреть с комментариями.

Среди открытий «Арт-Перми 2017» — художник из Кабардино-Балкарии Андрей Колкутин, график из Львова Константин Калинович и пермяк Вячеслав Мофф. Последний, конечно, хорошо известен пермским любителям искусства, особенно уличного, но впервые получил на главной художественной выставке сезона целый стенд. Живопись Моффа — яркое фэнтези, полное причудливых и трогательных персонажей, за которыми угадывается целый мир. «Продавец минералов», например, — это настоящее окно во вселенную какого-то фантастического романа.

Украинец Константин Калинович расположился на стенде, который почему-то не подписан его именем, однако его стоит найти и обратить на выставленные там офорты пристальное внимание. Крошечные экслибрисы сделаны с ювелирной тщательностью, некоторые детали можно рассмотреть лишь под лупой, и это рассматривание — сплошное удовольствие, потому что мир офортов Калиновича — это царство сказочной фантазии на подкладке из классической европейской культуры. Это, условно говоря, сказки братьев Гримм, выполненные в манере классической книжной гравюры человеком, впитавшим в себя визуальный опыт всего последующего развития искусства — от сюрреализма до современного кинематографа.

Фото: Константин Долгановский

Вообще, графика — сильная позиция нынешней «Арт-Перми». Здесь можно найти и работы классиков — Эрнста Неизвестного, Ильи Кабакова — и современные питерские гравюры, в том числе прелестные иронично-ребячливые листы Александра Флоренского, и «Карнавалы» Михаила Шемякина, удачно соседствующие с яркими работами живописца Андрея Колкутина. Последний приятно напомнит пермякам Мансура Закирова — обращением к народным мотивам и использованием деревянных основ для своей живописи, но авторская манера у художника из Кабардино-Балкарии, конечно, совсем иная.

Друг напротив друга расположились два женских проекта, противоположных по эстетике. Молодая Мария Колыванова из Центрального выставочного зала показала свою серию «Земля суахили» по мотивам поездки в Кению — традиционная живопись, очень эмоциональная, проникнутая живым солнцем; столь же молодая Елена Слобцева — выпускница программы Музея современного искусства PERMM «Арт-политика» — под кураторством арт-директора музея Наили Аллахвердиевой продемонстрировала все стадии «отёсывания деревенщины»: берёзовое поленце превратила не в Буратино, а в ярко-атласный глянцевый тюбик с помадой.

Фото: Константин Долгановский

Центральную часть павильона занимает основной проект, созданный участниками выставки под кураторством Марины Фельдблюм, — «Мосты времени». Современные художники поделились своим взглядом на признанные шедевры живописи, и взгляд этот можно охарактеризовать как почтительно-ироничный. Приём, казалось бы, совсем изношенный, но, как выяснилось, таящий в себе большие возможности. Технически всё сделано очень качественно: здесь и скульптура, и живопись, и темпера, и эмаль, и даже авторская кукла, а содержательно свидетельствует о живости фантазии нынешних художников. Так, Максим Нурулин перенёс сюжет картины Гогена «Агеагеа» с тёплого Таити в уральские снега, Отар Имеришвили изобразил дюреровских «Адама и Еву» в духе наивной иконы, а у Ксении Козловой серовская «Девочка с персиками» превратилась в «Мальчика с апельсинами». Особенно радикальным оказался Вячеслав Смирнов, у которого «Девятый вал» Айвазовского сооружён в виде инсталляции из мятого полиэтилена.

Наблюдатели восприняли этот проект по-разному (были и резко негативные отзывы), но зрительское любопытство он вызывает стабильно.

Открытие выставки прошло весело: у входа в павильон расположился большой стол, за которым проходили живописные мастер-классы, и модная тусовка охотно приняла в них участие; рядом как символ лета были развешаны качели, и официанты с подносами еле успевали от них уворачиваться. Главным событием вернисажа стала демонстрация новой коллекции модельера Елены Стариковой — минималистический трикотаж сдержанных цветов с фирменными принтами. Главный показ мод был не на подиуме, а вокруг него: в приглашениях на событие было сказано, что ожидаются «элегантные мужчины и девушки в коктейльных платьях»; это, конечно, вызвало много иронии в соцсетях, но кое-кто отнёсся к дресс-коду серьёзно — действительно, где ещё в Перми выгуляешь коктейльное платье и элегантного мужчину?