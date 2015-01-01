Соблюдать закон не только практично, но и выгодно По поручению Законодательного собрания Пермского края уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина провела круглый стол о свободе митингов

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Идея проведения экспертного круглого стола с участием представителей административных структур, правоохранительных органов, политологов и активистов появилась после ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Пермском крае Законодательному собранию Пермского края. Говоря о проблемах в сфере соблюдения прав человека, Татьяна Марголина высказала озабоченность по поводу неполной доступности права проведения мирных собраний. Многим знакома ситуация: после подачи заявки на проведение мирного митинга оппозиционной направленности вдруг выясняется, что на том месте, где планируется митинг, уже намечено какое-то событие — либо другой митинг, либо что-то культурно-массовое. При этом митинги в поддержку действий властей никогда подобных препятствий не встречают.

Фото: Константин Долгановский

Татьяна Марголина изучила ситуацию и обнаружила, что происходит нарушение целого ряда законов разного уровня. Как действовать в этой ситуации всем её субъектам? Этому и был посвящён круглый стол — тем более актуальный, что, по мнению омбудсмена, в ближайшие полтора года общественная активность будет увеличиваться.

Согласно законодательству, никаких препятствий на пути мирного выражения своего мнения у россиян быть не должно. Более того: сами понятия «санкционированный митинг» и «несанкционированный митинг», оказывается, незаконны, поскольку для проведения митинга активисты не должны просить разрешения — лишь ставить власти в известность. Более того! Если речь идёт о митинге в специально отведённом месте (перечень таких мест существует в каждом городе) и предполагаемое количество участников не более 100 человек, то, согласно федеральному законодательству, даже уведомления не требуется! Тем не менее в Пермском крае практика отказов в проведении митингов очень распространена.

Татьяна Марголина и её помощники изучили местное законодательство и с удивлением обнаружили, что в Пермской городской думе принят порядок уведомлений о проведении массовых мероприятий, согласно которому о культурно-массовых и спортивных мероприятиях можно уведомлять раньше, чем о митингах. Разумеется, локации для массовых собраний в центре города очень востребованы. Омбудсмен предлагает на местном уровне развести митинги и культурно-массовые события по разным местам, при этом отдать приоритет тем событиям, которые регулируются федеральным законом. Ведь сейчас сложилась ситуация, которая служит источником многих конфликтов, а сотрудники муниципалитетов являются заложниками несоответствия местного и федерального законодательства.

Главным средством исключения конфликтов в этой сфере уполномоченный по правам человека в Пермском крае считает установление прозрачности процесса регистрации уведомлений о проведении массовых мероприятий. Три года назад Татьяна Марголина уже обращалась в администрацию Перми по этому поводу и получила ответ, что порядок наведён и прозрачность процедуры установлена, однако принятые тогда меры уполномоченный считает недостаточными. Да, появился специальный журнал регистрации поданных уведомлений, но этот журнал не прошнурован, страницы в нём не пронумерованы, а главное — в нём нет графы «время подачи уведомления» и места для подписи организатора события, свидетельствующей о том, что заявка зарегистрирована правильно. Значит, нет никакой возможности удостовериться, какие заявки поданы раньше, а какие — позже.

В других городах эта проблема уже решена: так, в Новосибирске заявки подаются через интернет по специальной форме на муниципальном портале, и это реальная возможность снять напряжение.

Вообще, по словам омбудсмена, на местном уровне отказов в проведении мирных собраний быть не должно, так как законодательство устанавливает уведомительный принцип регулирования митингов. Власти могут только предложить перенести митинг в другое место, если есть мотивированное обоснование. Это должно быть не давление, а предложение, и делаться это предложение должно в согласительном варианте. Кроме того, Татьяна Марголина ссылается на специальный доклад бывшего российского омбудсмена Владимира Лукина, где указывается, что предложенное альтернативное место должно быть равноценным по площади и расположению, в Перми же всем известна практика перенесения митингов из заявленного места — например, «у медведя» — в Сад камней на Перми II, что явно неравноценно.

Фото: Константин Долгановский

Тему законодательного регулирования массовых собраний продолжил профессор Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрей Суслов, который в своём докладе напомнил участникам круглого стола, что в обсуждаемой проблеме нормы международного права и положения Конституции РФ имеют приоритет над федеральным и тем более местным законодательством: в ФЗ №54 прямо утверждается, что законодательство РФ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях основывается на положениях Конституции РФ и нормах международного права. Между тем ряд норм федерального и местного законодательства не вполне соответствует международной правоприменительной практике, а местами даёт простор для произвольного толкования.

Московский специалист — руководитель правового отдела фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова рассмотрела несколько случаев из практики Европейского суда по правам человека и подсчитала, что суммарный убыток России от выплат по решениям ЕСПЧ составил около 11,2 млн руб., так что соблюдать международное законодательство не только практично, но и выгодно.

Много нареканий вызывают действия правоохранительных органов, призванных обеспечить порядок при проведении митингов. Татьяна Марголина упоминала происшествие в Усть-Качке, когда административные меры по отношению к одному из организаторов мирного собрания в этом посёлке были отменены лишь в Верховном суде по специальному представлению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Пермский омбудсмен признаёт, что среди активистов, организующих массовые события, встречаются порой личности, склонные к провокационным действиям. Так, некие группировки ежегодно подают заявки на проведение первомайских демонстраций именно в том месте и в то время, где и когда проходит традиционная профсоюзная демонстрация, и, получая мотивированный отказ, возмущаются дискриминацией. Кроме того, бывают случаи, когда плакаты и лозунги на массовых собраниях носят ксенофобский характер, унижают человеческое достоинство, используют нецензурную лексику и т. д. В этих случаях правоохранительные органы имеют право и должны вмешаться.

Омбудсмен напоминает, что общественная деятельность, в том числе протестная, должна носить цивилизованный характер.

Заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД РФ по Пермскому краю Андрей Шилов подхватил тему охраны правопорядка на митингах и подробно описал установленный порядок действий полицейских. По его словам, претензии митингующих, что их загоняют в «клетку», безосновательны, поскольку ограждения и рамки-металлоискатели способствуют безопасности собрания.

Политологи и активисты возразили: от пули или взрыва рамка не убережёт, а в случае возникновения паники ограждения будут не препятствовать, а способствовать массовому травматизму. В разговоре то и дело возникала тема недавнего митинга 26 марта, когда у памятника Героям фронта и тыла собралось гораздо больше людей, чем было заявлено, полицейских не хватало, у рамок началась толкучка; организаторов события привлекли к административной ответственности за отсутствие именных бейджей и за то, что они ходили по газонам, при этом у самих полицейских отсутствовали нагрудные знаки, они активно топтались по газонам, а фургончик видеонаблюдения стоял на тротуаре.

Большую дискуссию вызвал вопрос о проведении демонстраций. Активистка Александра Семёнова сообщила, что в Перми проведение событий в форме демонстрации или шествия практически невозможно, поскольку требуется согласие ГИБДД, а в ГИБДД требуют согласование из мэрии. Возникает замкнутый круг.

Её поддержал политолог Виталий Ковин, который заявил об избирательности разрешительной практики: никто не может объяснить, чем мирное протестное шествие опаснее, чем демонстрация профсоюзов или карнавал. На 12 июня — приближающийся День города — было заявлено несколько шествий в центре города, который и без того будет перекрыт для транспорта, но все получили отказы.

Виталий Ковин напомнил, что речь идёт о политических правах граждан, поэтому все действия, в том числе административного характера, приобретают политическую окраску и получают политическую трактовку в общественном мнении и СМИ.

В результате круглого стола были высказаны некоторые предложения о совершенствовании местного законодательства и правоприменительной практики: увеличить прозрачность процедуры подачи и рассмотрения заявок на проведение митингов; изменить срок подачи заявок на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий так, чтобы он соответствовал сроку подачи заявок на проведение митингов; увеличить количество специально отведённых для проведения массовых мероприятий мест в центре Перми; начать применять практику проведения событий, в которых участвует менее 100 человек, без подачи уведомления; применять практику общественного наблюдения за публичными массовыми мероприятиями.

Александра Семёнова высказала предложение, чтобы органы местного самоуправления предлагали изменения не только места, но и времени проведения событий: например, вместо того чтобы переносить митинг от «медведя» в Сад камней, предлагать сдвинуть его начало на два часа.

Татьяна Марголина предложила ещё подумать и сформулировать свои пожелания в течение недели, после чего она выйдет с соответствующим документом в администрацию Перми и в Законодательное собрание Пермского края.