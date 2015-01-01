Поливая «британский газон» В Чусовом проходит конкурс для социальных предпринимателей

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Сплав по Чусовой для детей с особенностями развития, фитнес для людей «серебряного возраста», хореография для слабых здоровьем, занятия ментальной математикой для отстающих школьников — все эти уникальные проекты реализуются в Чусовом благодаря социальному партнёрству, объединившему местные и краевые власти и градообразующее предприятие — Чусовской метзавод. Инициатива ОМК и Пермского фонда развития предпринимательства призвана поддержать социальных предпринимателей — смельчаков, взявшихся решить проблемы, которые государство пока устранить не в силах.

Сейчас в Чусовом зарегистрировано 1366 предпринимателей и более 900 юридических лиц: это 8% всего населения города

В преддверии конкурса «Начни своё дело» 36 предпринимателей прошли бесплатное обучение. С 26 мая по 15 июня проходит непосредственно конкурс, в котором будут отобраны 20 наиболее успешных проектов. Победители получат гранты на развитие бизнеса от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Проект «Социальное предпринимательство» реализуется Пермским фондом развития предпринимательства уже третий год. По словам директора фонда Веры Цыпуштановой, социальное предпринимательство — явление в России и в Пермском крае достаточно молодое: «Сегодня только 0,5% представителей предпринимателей в регионе можно отнести к этой категории. Есть куда развиваться. В некоторых странах мира доля социальных предпринимателей достигает 3—3,5%».

Опыт развития социального предпринимательства «транслируется» из Чусового и в другие территории края: схожие модели реализуются в Чайковском, Березниках.

Вера Цыпуштанова, директор Пермского фонда развития предпринимательства:

— Очень важно, чтобы в этом проекте участвовало как можно больше коммерческих организаций и различных объединений. Только тогда проект находит ту целевую группу, на которую он направлен, и становится конкурентным. На территории Чусового стратегическая сессия включала в себя участие общественных организаций и крупного бизнеса в лице ЧМЗ, который чётко формирует задачу по социально ориентированному бизнесу. Были подключены общество инвалидов, администрация, бизнес-инкубатор. Все они участвовали в постановке задач, чтобы в дальнейшем предложить эти задачи предпринимателям. После этого на территории Чусового начала работать школа социального предпринимательства, в которой обучались 36 предпринимателей, они и примут участие в конкурсе.

Ольга Миронова, руководитель направления спонсорских и благотворительных проектов управления по внешним связям АО «ОМК», отметила, что давать просто грант предпринимателям не имеет смысла: «Важно обучать их и дальше сопровождать. Стоимость всей программы (вместе с обучением — ред.) — 3 млн руб., стоимость грантового пула — 2 млн руб. С 26 мая по 5 июня мы принимаем заявки и в ноябре подведём итоги. В прошлом году мы отобрали 20 проектов, 19 из них запущены».

Эксперты перечислили успешные проекты, реализованные в рамках программы развития социального предпринимательства. Это проект «Запусти пластик в оборот», получивший государственную субсидию в размере 850 млн руб., лыжная школа, «Антикафе» (игровое кафе, где «всё бесплатно, кроме времени»), информационный клуб «Альфа», где «особенные» дети обучаются ментальной арифметике, проект «Экотуризм без границ», благодаря которому дети-инвалиды получили возможность сплавляться по реке Чусовой в сопровождении медика и опытных инструкторов.

Директор Фонда развития предпринимательства Чусовского муниципального района Ольга Старкова отмечает, что малое и среднее предпринимательство сегодня является основной экономической составляющей города и решает главные социальные и финансовые задачи — создание рабочих мест, поступление налогов в бюджет.

«Сейчас на территории зарегистрировано 1366 предпринимателей и более 900 юридических лиц. Более 2 тыс. предпринимателей — это 8% всего населения города. Значительная цифра. Если благодаря программе социального предпринимательства каждый год будет прибавляться 10—20 новых субъектов, это замечательно, — признаётся Старкова. — Проекты в этом году интересные и проработанные — от экодеревней до театрализованных представлений. Муниципалитет не даст этим проектам уйти в «любители». У нас много инструментов поддержки предпринимательства, предоставляются займы на развитие бизнеса, даются муниципальные площади, работают обучающие программы. Начинающему бизнесу обязательно нужно обучение».

Истории успеха социальных предпринимателей задевают за живое. Их работу и бизнесом-то назвать трудно — настолько болезненные вопросы они решают. Оксана Трапезникова, автор проекта «Экотуризм без границ», рассказывает свою историю предпринимательского успеха: «Сначала мы с волонтёрами собирали мусор на берегах Чусовой. Появилась возможность принять участие в конкурсе «Начни своё дело», выиграла грант, приобрела оборудование для сплава: катамараны, спальники, палатки. Выбрала аудиторию — дети-инвалиды, у которых нет возможности для прогулок по реке, большую часть времени они проводят дома. Успешно сплавились в прошлом году, следующими клиентами были члены общества инвалидов. В команде у нас медик, опытные инструкторы, которые очень внимательно относились к нашим путешественникам. Выиграв грант, зарегистрировались на платформе «Планета.ру», и наш проект «Инклюзивный туризм по реке Чусовой» за две недели набрал 10% от требуемой суммы. В этом году планируем принять участие в конкурсе, чтобы пополнить базу оборудования, расширить свой бизнес и трудоустроить людей».

Не менее интересна история проекта «Информационный клуб «Альфа». Светлана Чурина, мать троих детей и автор социального проекта, в течение 10 лет работала в школе учителем математики и информатики. «Эти предметы волнуют многих родителей. В школе перед учителями стоит задача не столько дать знания, сколько выдать программу в срок: настолько увеличились объёмы информации. Я стала думать, как помочь детям (к «особенным» детям меня вызывали на дом в качестве репетитора). Думая, как помочь им изучить математику, при этом развивая память и внимание, я натолкнулась на методику ментальной арифметики. Изучила её, включила в проект. Отработав год, я уже выпустила группу из 30 человек. В этом году к нам просятся и взрослые, планируем развивать эту идею и в школе №5 в Лысьве», — рассказывает Светлана Чурина.

По словам Веры Цыпуштановой, основными проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья являются социализация и трудоустройство: «Мы начали решать проблему социализации этих людей. С трудоустройством пока сложнее, найти работу удаётся, как правило, только в компаниях, связанных с компьютерными технологиями, — удалённым администратором. Впрочем, есть в Краснокамске мастерская инвалидов, которая принимает на работу».

Интересный проект реализован в Благовещенске с подачи похожего социального партнёрства. Почти слепая женщина получила грант на проект по предоставлению… массажных услуг.

«Социальное предпринимательство как британский газон: его надо поливать и стричь, и так 200 лет», — заявляет Ольга Миронова.

Вера Цыпуштанова, в свою очередь, призналась: «Замечательно, что у нас «особенные» люди стали выходить из дома. И мы уже адекватно воспринимаем, когда на выставке, в театре появляются люди с ограничениями. Мы уже более терпимы. Думаю, со временем станет нормой, что люди с ограниченными возможностями будут работать рядом с нами, и никого это не будет смущать. Это вопрос времени».

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