Бегом от «лукавого мониторинга» Строители обсудили, как следует правильно взаимодействовать с «сетевиками»

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Комитет по защите бизнеса Пермской ТПП провёл второе заседание рабочей группы по снятию административных барьеров. Темой стала реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», которая была рассмотрена в контексте совершенствования правового регулирования градостроительной деятельности и улучшения предпринимательского климата в сфере строительства.

Второй вопрос касался частного, но очень важного момента — подключения к тепловым сетям.

Участники мероприятия с сожалением отметили, что ответственные лица министерства строительства и ЖКХ в очередной раз проигнорировали встречу, несмотря на все предварительные договорённости о взаимодействии. Зато заместитель директора филиала «Пермский» компании «Т Плюс» Эдуард Буланов не просто поучаствовал в мероприятии, а постарался максимально подробно ответить на вопросы строителей.

Прежде всего руководитель компании обратил внимание на пермские особенности. «Есть методологические разногласия: за чей счёт и по какой программе должна проводиться реконструкция или строительство новых объектов. Пермские застройщики активно продвигают мысль, что эти работы должны быть профинансированы за счёт основной инвестпрограммы. Но с прошлого года произошла колоссальная смена подходов. У нас в принципе все реконструкции идут через генеральный тариф, и пока неясно, как всё это может ударить по отрасли», — предупредил он застройщиков.

Но при этом специалист пообещал, что компания подготовит более детально проработанные процедуры (и подпроцедуры), чтобы участники рынка видели, в каком направлении идёт монополист и как он «пробивается» к решению поставленных задач.

«Есть проблемы, которые можно решить на уровне региона, есть городские вопросы. Депутаты могут проявить инициативу по изменению каких-то норм и федерального законодательства в том числе. Мы со своей стороны подготовим своё видение. Концептуальные методологические вопросы я готов обсуждать», — подчеркнул Буланов.

Учитывая, что целевые модели, которые «спущены» властью, нужно внедрить до конца этого года, организаторы предложили при рассмотрении целевой модели выделить те блоки, которые требуют особого внимания. Кроме того, описать процедуры каждого блока, определить сроки их проведения и понять, где кроются проблемы и в силу каких причин.

Одну из них участники заседания назвали сразу: независимо от нормативов, новых или старых, по-прежнему существует неразбериха со сроками выдачи технических условий и просто срывы сроков ответов на какие-то запросы. Директор по правовым вопросам ОАО «СтройПанельКомплект» Лаура Дудник привела конкретный пример. По её словам, у компании на сегодняшний день есть объект, который в процессе утверждения документации находится два года. «Я считаю, что два года — это слишком», — заключила она.

Эдуард Буланов пояснил, как работает система. По его словам, в установленные для заключения договоров сроки можно уложиться лишь в идеальном варианте, когда все процедуры понятны и их не надо ни с кем согласовывать, а также когда существует стандартный тариф. Но если появляются другие участники — третьи лица, то установленные сроки превращаются в нереальные. Топ-менеджер признался, что в необходимые сроки на практике укладывается лишь около 20% заявок.

«Сейчас складывается комфортная для взаимодействия ситуация. Мы все в одной лодке. Наша задача в диалоге — что с монополистами, что с властью — не требовать от них решения, а вырабатывать его совместно. Если спущенные сверху цифры будут реализованы, для строительной отрасли это будет неплохо. А для края это означает выполнение обязательств. И если мы не допустим лукавого мониторинга, когда 20% будут превращаться в 200%, мы достигнем улучшения ситуации», — сделали вывод участники рабочей группы при ПТПП.

После изучения типовых проблемных ситуаций, возникающих в данной сфере, стороны договорились сформировать единый подробный перечень всех процедур, касающихся технического присоединения к сетям (с учётом действующих норм и перспективных изменений в законодательстве). Своё согласие на участие в создании перечня дали филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми.

«Диалог был крайне эффективным»

Ольга Коршунова, руководитель рабочей группы, директор по развитию АО «Камская долина»:

— Состав рабочей группы сформирован таким образом, чтобы в неё входили застройщики («Камская долина», ПЗСП, «Сатурн-Р», «Орсо групп», «СтройПанельКомплект») и представители городской и краевой власти.

Наша задача — выстроить работу таким образом, чтобы сократить административные барьеры, которые есть в области строительства, и тем самым улучшить не только нашу деятельность, но и инвестиционный климат в Пермском крае.

Мы пришли к тому, что следующая встреча будет посвящена более детальному рассмотрению процедур получения разрешений на строительство и процедур подключения к тепловым сетям. Мы должны проанализировать, соответствуют ли эти процедуры не только действующему законодательству, но и изменениям в законодательстве, которые наступают в первых числах июля. Помимо этого, необходимо сделать анализ сроков прохождения этих процедур и выявить проблемные точки, которые существуют на сегодняшний день, чтобы приняться за их решение.

Целевая модель есть. Она в принципе правильная. Вопрос в том, какие процедуры входят в каждый её блок, с какими сроками мы туда выходим и совпадём ли с идеальной моделью в реальности. Это самый интересный вопрос. Я считаю, что диалог был крайне эффективным, несмотря на то что мы успели где-то поспорить.

«Целевая модель — не гарантия счастья»

Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП:

— Целевая модель — инструмент, но не гарантия счастья. Меры по её реализации должны вырабатываться совместно, гласно и быть результатом общей работы. С этой точки зрения площадка торгово-промышленной палаты очень комфортна: мы здесь не гости, которых пригласила власть на правах хозяина. Это площадка бизнеса, настроенного на диалог. Это объединение ресурсов. Наша задача не вступать в конфронтацию, а искать совместно те способы и меры воздействия, которые позволяют решить существующие проблемы.

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