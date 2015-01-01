Под матрасом пусто Жители Пермского края начали тратить свои сбережения: денег на «народные» ОФЗ нет

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Средневзвешенные ставки по вкладам опустились ниже 8% — такие данные опубликовал Банк России. Их доходность не только вернулась на докризисный уровень, но и опустилась ещё ниже. Сейчас она примерно соответствует уровню 2013 года, однако есть и разница: тогда размещение средств на депозитах на длительный срок давало выигрыш в доходности, теперь же уровень ставок почти не зависит от срочности.

Фото: Константин Долгановский

Доходность выше

Как следствие, в течение последнего года банкиры отмечают некоторый рост интереса населения к альтернативным инструментам: индивидуальным инвестиционным счетам, накопительным счетам, инвестиционному страхованию жизни и пр.

С апреля 2017 года в распоряжении частных инвесторов появился ещё один инструмент — «народные» государственные облигации (ОФЗ-Н), выпущенные сроком на три года, номиналом в 1 тыс. руб. и минимальным порогом входа 30 тыс. руб. Максимальный объём вложений для одного человека ограничен суммой 15 млн руб.

Минфин России, являющийся эмитентом бумаг, отмечал, что ОФЗ-Н предназначены для граждан с достатком ниже среднего, не имеющих представления о работе финансовых рынков. Целью их эмиссии в том числе было привлечение средств, которые россияне хранят «под матрасом».

Ирина Балыбердина, руководитель представительства АО «ФИНАМ» в Перми, полагает, что ОФЗ-Н способны удовлетворить потребность в альтернативных инструментах. «Основным плюсом подобного размещения облигаций является доступ к нему широких слоёв населения. Консерватизм населения и недоверие к банковским нововведениям, которым до сих пор считается биржа и торговля ценными бумагами, сдерживает многих людей от открытия брокерского счёта. Здесь же они получат возможность купить облигацию без открытия счёта, а также получить доходность выше банковского депозита», — считает эксперт.

Доходность ОФЗ-Н будет зависеть от срока владения бумагами и от размера инвестиций, уточняет Юрий Гаврилов, генеральный директор ИК «Финансовый дом». «Предъявлять к выкупу облигацию в течение первого года владения практически невыгодно — возврат будет меньше инвестированного. Но затем процентный доход начнёт возрастать от 7,5 до 10,4%. Есть, правда, и неприятная новость: банковская комиссия от 0,5 до 1,5% в зависимости от объёма сделки. Поэтому результирующая доходность может составить до 8,3% годовых, или около 25% за три года. Кстати, ОФЗ освобождены от налогов для физических лиц. Таким образом в сравнении с доходностью по банковским вкладам практически всех российских топ-банков новый инструмент будет более привлекателен», — говорит эксперт.

Денег нет

Однако жителям Пермского края, по всей видимости, не на что покупать ОФЗ-Н. Основная часть жителей страны сейчас просто не располагает денежными средствами, которые можно было бы инвестировать хоть куда-то, тем более на три года. По данным Пермьстата, реальные располагаемые доходы населения в регионе снижаются второй год подряд. По итогам 2016 года они упали на 22%, за первый квартал текущего года — на 4%.

В этих условиях банки не смогли привлечь средства граждан даже в привычные депозиты. Как итог, суммарный остаток розничных депозитов в Пермском крае за первый квартал 2017 года снизился — событие неординарное в контексте последних лет. Отток с депозитных счетов составил почти 3 млрд руб. За весь прошлый год остатки выросли лишь на 5%, теперь произошёл отток уже на 1%.

Фото: Константин Долгановский

Говорить о том, что произошедший отток — следствие низкой доходности вкладов и их непривлекательности как инвестиционного инструмента, было бы неверно. Несмотря ни на что, у вкладов в России есть единственная серьёзная альтернатива — хранить деньги «под матрасом». Однако, судя по всему, и там уже пусто.

Первые результаты продаж ОФЗ-Н подтверждают, что этот инструмент так и не стал массовым. По данным ВТБ 24, «средний чек» при покупке облигаций составляет 1,2 млн руб., а это значит, что инструмент используют лишь состоятельные люди.

ОФЗ не для всех

Однако мнение экспертов едино: ОФЗ-Н не смогут стать реальной альтернативой вкладам. Несмотря на несколько более высокую доходность, облигации имеют ряд ограничений.

Павел Нуждов, начальник центра развития сберегательных, расчётных и комиссионных продуктов ОТП Банка, обращает внимание на то, что фактическая доходность ОФЗ-Н будет меньше заявленной из-за существующих комиссий банков-агентов.

Кроме того, по словам Сергея Лукьянова, директора инвестиционного департамента ВТБ 24, вторичное обращение ОФЗ-Н намеренно затруднено.

Действительно, по словам Натальи Кондрашовой, директора филиала «БКС Премьер» в Перми, среди основных минусов ОФЗ-Н — невозможность их перепродажи без потери процентов раньше, чем через три года. Это обусловлено существующей комиссией за вход и выход. С этой точки зрения ОФЗ-Н являются ущербными по сравнению с обычными ОФЗ, у которых этого недостатка нет. Фактически речь идёт о том, что покупатель ОФЗ-Н не имеет возможности выбирать срок инвестиций, тогда как возможности стандартных банковских вкладов в этом смысле очень широки.

Установленный для ОФЗ-Н срок обращения, который фактически не может быть снижен из-за потерь при их досрочной продаже, является недостатком бумаг, считает Екатерина Марцукова, ведущий эксперт по банковским продуктам портала banki.ru. Действительно, в течение последнего года банкиры отмечают рост интереса к краткосрочным вкладам. Это закономерно: люди предпочитают не терять контроль над своими средствами надолго, тем более что при долгосрочном размещении они не получают выигрыша в доходности.

Немаловажным фактором, препятствующим активной продаже ОФЗ-Н, эксперты считают низкую популяризацию этого инструмента. «Сделать ОФЗ более массовым продуктом может только существенная разница в доходности по сравнению с депозитом и доступность продукта в большинстве банков», — считает Павел Нуждов.

Пока что купить ОФЗ-Н можно только в двух банках-агентах: ВТБ 24 и Сбербанке. По мнению Натальи Кондрашовой, спрос на ОФЗ будет главным образом зависеть от степени осведомлённости широкой аудитории, а поскольку осведомлённость эта относительно невелика, продажа выпуска может затянуться надолго.

Юрий Гаврилов считает, что в числе первых покупателей ОФЗ-Н будут люди, которые когда-либо оперировали на фондовом рынке. По мере окончания банковского вклада они переведут деньги в более интересный инструмент. Но доля новичков будет минимальна. Несмотря на то что минимальный порог для приобретения ОФЗ невысокий — 30 тыс. руб., в «первом потоке» люди вряд ли достанут деньги из-под подушки. Впрочем, полагает Юрий Гаврилов, в перспективе при правильном маркетинге и ценообразовании инструмент будет набирать популярность.

Тот факт, что эмитентом облигаций является государство, некоторыми людьми может восприниматься как гарантия низкого риска вложений. Но для более старшего поколения скорее наоборот: доверие к государственным долговым бумагам в нашей стране исторически подорвано, считает Екатерина Марцукова.

Впрочем, объективно эти опасения необоснованны, считает Юрий Гаврилов: «Надёжность такой инвестиции, по крайней мере на ближайшие три года (а именно на такой срок будут выпущены первые облигации), ни у кого не вызывает сомнения».

Не принимают в расчёт

Тем не менее эксперты называют несколько групп граждан, для которых ОФЗ-Н потенциально будут более интересны, чем для большинства жителей. «Спрос на эти бумаги может возникнуть со стороны тех, кто имеет депозиты в банках с госучастием, потому что сейчас их максимальная доходность составляет примерно 7,5% в рублях. Соответственно, более высокий процент, который гарантирует государство по ОФЗ, вероятно, будет стимулировать часть вкладчиков к приобретению «народных» облигаций», — полагает Наталья Кондрашова.

Кроме того, Ирина Балыбердина считает, что, учитывая низкий риск данного инструмента, он будет интересен людям с размером активов выше страховой суммы в 1,4 млн руб.

Наконец, недавнее разъяснение Минфина выявило ещё одну группу заинтересованных лиц: те, кто скрывает свои активы от налогообложения. Дело в том, что покупка ОФЗ-Н осуществляется через брокерский счёт, об открытии которого, в отличие от расчётного, банк не обязан уведомлять налоговую службу.

Как бы то ни было, эксперты не принимают в расчёт факт появления ОФЗ-Н при прогнозировании динамики вкладов. «В целом розничный депозитный портфель будет увеличиваться, при этом активнее будет расти его рублёвая часть, тогда как валютная будет снижаться, поскольку доходность валютных вкладов уже опустилась до уровня долей процента», — считает Наталья Кондрашова. Павел Нуждов полагает, что динамика вкладов сохранится на уровне прошлого года.

Доходность рублёвых вкладов, вероятнее всего, расти не будет. «Мы ожидаем снижения средних ставок в рублях на 1—1,5% до конца года и сохранения текущих ставок в иностранной валюте», — говорит Наталья Кондрашова.

Впрочем, Павел Нуждов считает, что точные прогнозы по поводу ставок можно давать только с учётом кредитной активности населения и бизнеса: «В случае сильного роста объёмов кредитования банкам потребуются дополнительные ресурсы. Борьба за вкладчиков может обостриться, и банки перестанут снижать ставки по вкладам».

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