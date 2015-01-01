Прекрасное ужасное В Доме Мешкова работает выставка — этнографическое откровение

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Рыбий мех и вышивка аортой лесных животных: выставка «Краски земли Дерсу» полна шокирующих экспонатов, а если начать разбираться и выяснять, для каких изуверских ритуалов нужен тот или иной предмет, то вообще мороз по коже. Но внешне это незаметно: всё, что есть в экспозиции — это сплошные красота и мастерство.

Фото: Константин Долгановский

Выставка прибыла в Пермь из Хабаровского краевого музея. Она передвижная: ездит по городам России и не собирается завершать свой многолетний тур. Тем поразительнее, что все её экспонаты — подлинники, и все находятся в идеальном состоянии. Куратор проекта Галина Титорева, ведущий научный сотрудник Хабаровского музея, о каждом из предметов может рассказать целую историю.

На Амуре живёт восемь уникальных народов. Некоторые хорошо известны и довольно многочисленны — это, например, нанайцы, эвены и эвенки (это разные народы), а есть такие, которых остались единицы, как, например, негидальцев — их всего около 500 человек. А ведь у них — уникальный язык и уникальное искусство, в котором отражаются и мифология, и обычаи, и быт.

Фото: Константин Долгановский

На выставке представлены и подлинные предметы этнографической старины, и современное декоративно-прикладное искусство, использующее традиционные сюжеты и технологии; можно проследить связь между ними. Возраст предметов — от 200 лет (начало XIX века) до 1 года (созданы в 2016-м).

Главный хит — это, конечно, сэвэны — фигурки духов-покровителей в дальневосточном шаманизме. Музею повезло: ему досталось всё хозяйство шаманки Екатерины Оберталиной. Музей поддерживал с ней дружбу долгие годы и успел после её кончины получить в коллекцию принадлежавшие ей вотивные предметы и инструменты шаманских ритуалов. Подсуетились вовремя: шаманское хозяйство никому по наследству не передаётся, оно должно быть уничтожено. У каждого шамана — свои духи, свои обереги.

Фото: Константин Долгановский

Благодаря Екатерине Оберталиной и её наследству на выставке в Доме Мешкова — целая витрина сэвэнов. У духов-помощников шамана узкая специализация: вот этот, с заострённой головой — Бучу, он отвечает за связь с Космосом, а этот, с отверстием на месте пупка, отвечает за лечение внутренних болезней. Все фигурки — старинные, потемневшие. Видно, что не для красоты стояли, а активно работали.

Самый броский сэвэн, конечно, «титульная», «афишная» для выставки фигурка — крылатый тигр Дым-Яго-Тыэнку. На спине у него ящерица, на щеках — змеи, а на кончике хвоста — человеческая голова. Это значит, что сэвэн «многофункциональный» — у него есть силы всех этих существ. Крылатого тигра нашёл основатель музея — легендарный путешественник Владимир Арсеньев, автор книги «Дерсу Узала» — в честь её заглавного героя названа выставка. Арсеньев руководил Хабаровским музеем первые десять лет его существования.

Фото: Константин Долгановский

Дым-Яго-Тыэнку, видно, действительно сильный сэвэн: он и сегодня активно привлекает внимание, и, где бы ни гостевала выставка, посетители стараются накормить и задобрить крылатого тигра. В Перми горка монеток и конфет перед улыбающейся клыкастой мордой выросла прямо на вернисаже.

Среди подлинных этнографических предметов привлекают внимание гигантские ложки. Они предназначались для кормления медведей — особых жертвенных медведей для медвежьего праздника, который является важной частью культа медведя. Медвежонка выращивали дома с младенческого возраста, кормили специальными большими ложками — резными, с изображениями медведя, а когда он становился взрослым, уважительно называли дедушкой. Когда же наступал медвежий праздник, домашнего любимца, разумеется, убивали — чтобы он отправился к предкам с посланием. Медведь ведь первопредок людей и после смерти отправляется к людям! Все косточки убитого медведя собирали в специальное сооружение, напоминающее небольшой домик, чтобы медведь, вернувшись, мог благополучно заново воплотиться.

Фото: Константин Долгановский

Это архаичное сочетание жестокости и простодушия, столь ярко выраженное в медвежьем культе, пронизывает всю выставку. Изучая экспонаты, погружаешься в иную цивилизацию, где близость к природе и реальность мира духов диктуют особую логику поведения.

В Хабаровском музее — прекрасная коллекция традиционных нарядов, и часть её демонстрируется в «Красках земли Дерсу», но почему-то все костюмы повёрнуты к посетителю спиной. Оказывается, что в традиционном праздничном одеянии декорировалась только спина, поскольку узоры выполняли функцию оберега, а зачем охранять от духов то, что находится в поле зрения? Если дух появится перед тобой, ты его и так увидишь! Вот если сзади подкрадётся, тут-то узоры и помогут.

Фото: Константин Долгановский

Костюм нанайской невесты со спины расшит цветной чешуёй, потому что невеста перевоплощалась в дракона, а ульчская невеста надевала особый головной убор, имитирующий голову рыси, а также особый нагрудник, вышитый самыми ценными материалами — лоскутками из шёлковых китайских халатов, рыбьей кожей и аортой лесных животных. В руках невеста должна была держать ритуальное копьё с богато инкрустированным наконечником — от духов отмахиваться.

Устройство жилища, традиционные инструменты ремесленников — всё это тоже можно увидеть на выставке. Ежедневная экипировка дальневосточного охотника была тщательно продумана: все необходимые в лесу вещи — трут и кремень, иголки с нитками и т.д. — располагались в специальных контейнерах, которые подвешивались к поясу. Для каждого предмета — свой футлярчик. Множество загадочных инструментов в горизонтальной витрине — это приспособы для выделки шкур. Странные текстильные изделия — это нарукавники и наушники удэгейского охотника.

Фото: Константин Долгановский

Всё это — этнография, но не менее занимательно и современное декоративно-прикладное искусство. В нём сказались все те черты, которые веками вырабатывались народными мастерами — сложность сюжетов, тонкость работы, бережное отношение к материалу. Фантастические ковры с вышивкой и аппликацией: тонкий и сложный орнамент — это переплетение спиралей и фигур животных. Автор — мастерица 101 года от роду, до сих пор активно работающая. Её фото на фоне одного из ковров — тоже в экспозиции.

К сожалению, выставочный зал Пермского краеведческого музея очень невелик — всего 37 кв. м. Когда пермяки отправляли в Хабаровск свою коллекцию городского костюма ХХ века, её расположили гораздо роскошнее... Но и столь скромные площади смогли вместить очень многое, и на выставке «Краски земли Дерсу» можно провести немало времени, особенно если смотреть ещё и очень завлекательное видео, на котором запечатлены праздники народов Приамурья.