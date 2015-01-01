1922 | В Перми открыт художественный музей

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Пермская художественная галерея была торжественно открыта 7 ноября 1922 года под названием «художественный музей». Дата была выбрана не случайно — 5-я годовщина Октябрьской революции как нельзя лучше отвечала концепции нового культурного учреждения, призванного «служить лучшим идеалам грядущего будущего».

Первоначально у музея были чисто утилитарные цели: «изжить упадочное состояние кустарной промышленности, в котором она сейчас находится (…) подготовить [кустарей] к сознательному восприятию красивого». По крайней мере, первый директор музея Александр Сыропятов (1882-1954) именно это написал в книге, посвященной первому году работы этого культурного учреждения.

Здание под музей было выделено Пермским губернским исполнительным комитетом весной 1922 года. Будущая галерея расположилась в архиерейских покоях и кельях монахов, там, где после революции разместили заразный госпиталь эвакуационного пункта. Минусом было то, что постройка относилась к 1793 году, а плюсом — расположение. Это было чуть ли не самое бойкое место в городе: «рядом с Кафедральным собором, в расстоянии 100-150 саженей от берега Камы, двух кварталов от центрального городского рынка и трех кварталах от пароходных пристаней и железнодорожной станции Пермь-I».

Общая площадь музея, размещенного на двух этажах, составляла 612 кв. м, из которых выставочная площадь занимала чуть более половины — 351 кв. м. Остальное приходилось на надворные постройки, фотографическую лабораторию, монтажную мастерскую, запасники, а также квартиры заведующего музеем и сторожа.

Экспозиция музея разместилась в трех комнатах на первом этаже и в шести комнатах на втором. Самую большую площадь занимал отдел западноевропейской живописи — 112 кв. м, затем следовал отдел прикладного искусства — 51 кв. м, новой русской живописи — 48 кв. м, древнерусского искусства — 38 кв. м и акварели и карандашные рисунки — 36 кв. м. Старая русская живопись довольствовалась 27 кв. м, новейшие течения в живописи — 24 кв. м, гравюры и литографии — 15 кв. м. Посещение художественного музея было бесплатным.

За первый год музей посетило 17 тысяч человек, из них учащихся — 48%, крестьян и занимающихся своим хозяйством — 25%, служащих — 12%, и т.д.

Коллекция художественного музея в первый год работы насчитывала 2858 предметов. Большая часть коллекции была сформирована из разным образом реквизированного имущества: из расформированного женского монастыря, из ризницы Пермского кафедрального собора, из бывшего управления имениями Строгановых в Ильинске, из экспедиций художественного музея по церквям и соборам Пермской губернии, во время которых конфисковывались не только деревянная скульптура, но и предметы из серебра, художественное шитье и предметы церковного быта. «Лишь самая незначительная часть предметов приобретена покупкою», — пишет Александр Сыропятов. Кроме того, часть предметов была получена из Пермского научно-промышленного музея.

В 1922-23 годах в Пермском художественном музее работало два человека: заведующий Александр Сыропятов получал жалованье 47 рублей 84 коп. (по состоянию на 1 октября 1923 года) и научный сотрудник Николай Серебренников (12 рублей 29 коп.).

Бюджет художественного учреждения распределялся следующим образом: 52% — отопление, 35% — зарплата, хозяйственные расходы — 9%, научные расходы — 3%, соцстрахование — 1%.

Значительные расходы на отопление объясняются тем, что музей отапливался 25 голландскими печами, 3 русскими, 2 подтопками и 3 каминами.