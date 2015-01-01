1931 | Расцвет медицинского образования в Перми

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Датой своего основания пермская медицинская академия имени Вагнера считает 1916 год, и небезосновательно: именно тогда медицинское отделение появилось в составе физико-математического факультета Пермского университета.

Главный корпус медицинского института в 1980-е годы

Однако 23 февраля 1931 года тоже можно считать важной датой: медицинский институт был не только выделен из университета официально, но именно с этого периода начал обзаводиться землей и недвижимостью.

Первым новому институту было передано здание на углу улиц Коммунистической и Карла Маркса (сейчас и до революции они имели названия соответственно Петропавловская и Сибирская), в котором ранее располагалась Пермская мужская гимназия, а с 1919 года — рабфак.

Кроме того, медицинский институт получил здание бывшего окружного суда на углу улиц Куйбышева и Луначарского.

К этому времени в институте училось около 1,5 тыс. студентов, и общежитий остро не хватало. Под них были выделены небольшие здания по ул. Ленина, 11 и ул. Пермской, 15, но вскоре для этих целей возле психиатрической больницы были построены 10 бараков и большая столовая.

В этом здании располагался Уральский областной научно-практический институт стоматологии и одонтологии, который в 1953 году был преобразован в стоматологический факультет Пермского медицинского института

Тогда же почти все больницы Перми были переданы в ведение медицинского института в качестве клинических баз. Именно этим объясняется строительство нервно-терапевтического корпуса мединститута на территории областной клинической больницы. Корпус был сдан в 1937 году: его фундамент, по словам очевидцев, состоял, в том числе, из каменных надгробий с разрушенного архиерейского кладбища. В 2000-е годы этот корпус был снесен из-за ветхости.

В целом, 1930-е годы стали в Перми временем расцвета учебных заведений в области медицины. Кроме собственно медицинского института, в 1931 году в Перми был организован институт гигиены и санитарии, который возглавил доцент М.И. Иванов. В 1934 году был создан областной психоневрологический институт под руководством профессора Э.М. Залкинда, Уральский областной научно-практический институт стоматологии и одонтологии, который возглавил С.И. Крылов и областной венерологический институт, директором которого стал М.А. Розентул.

Большинство новых институтов медицинской направленности были закрыты в связи с организацией Пермской области и выделении ее из Уральской.