На берегу малой реки Размышления общественной активистки Надежды Баглей о том, что мешает преобразованию городского пространства Перми

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Почти каждый человек, переехавший в Пермь, рано или поздно оказывается на берегу малой реки и останавливается в ошеломлении. Перед его глазами начинают мелькать волшебные картинки: как здорово здесь было бы гулять, бегать на лыжах, кататься с горки или просто сидеть, медитируя. И, конечно, сразу возникает вопрос: почему эти места не востребованы, не используются пермяками?

Наши реки чудо как хороши! Весной они окутываются ароматной белой дымкой яблоневого цвета, летом это сочная зелень, укрытая туманами, осенью они «в багрец и золото одетые», а зимой это самые белоснежные и сверкающие просторы города. Однако при более близком рассмотрении — кучи мусора, кривые окольные тропы, вид на промзоны, гаражи и кладбища разбитых авто — в общем, бесхозные, заброшенные территории.

В Перми есть успешный проект организации полезного общественного пространства — Сад соловьёв у речки Уинки. Жители самостоятельно, малобюджетным способом настроили среду «под себя», сохранив восстанавливающуюся экосистему водного источника. Три года ушло на уборку и вывоз строительного и бытового мусора, ещё около двух лет понадобилось для создания репутации гостеприимного места. На сегодняшний день в Саду соловьёв создано полноценное городское сообщество, которое притягивает самые разнообразные инициативы. Только за один сезон здесь прошли Праздник встречи соловьёв, «Сиреневые акварели», День полевых цветов и Праздник кипрея, спектакль «Ночь соловьёв» и был открыт музей под открытым небом «Палеозой». Реализуются проекты со слабовидящими детьми «Парк друзей», «Вылечим деревья вместе», «Эковелодесант», Праздник птичьих гнёзд, мастер-класс по разведению северного винограда, прививкам сортовой сирени и многое другое. Активистов Перми объединила идея преобразования городской среды, создания общественного пространства, комфортного для всех жителей.

Река Гайва

В 2009 году группа пермяков обратилась в Министерство природных ресурсов Пермского края с инициативой включить речку Уинку в государственный водный реестр. Вопрос долгое время не решался, поэтому горожане при поддержке Пермского межрайонного природоохранного прокурора, Федерального агентства водных ресурсов, управления по экологии и природопользованию администрации города Перми обратились в суд для отстаивания своей позиции и в 2012 году выиграли его. Согласно решению суда министерство обязано установить границы водного объекта и прибрежных защитных полос. Однако его саботируют, как и решение о создании в долинах малых рек особо охраняемых природных территорий. Краевые чиновники всеми силами стараются заволокитить действия по защите малых рек от застройки, что позволяет беспрепятственно приватизировать их.

Тем временем в соседних регионах нарабатывается комплексный и системный опыт преобразования берегового пространства рек. В Республике Татарстан 2016 год официально был объявлен Годом водоохранных зон. В правительстве была создана рабочая группа и разработан ряд мероприятий по привлечению внимания общества к вопросам сохранения и восстановления водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, создания комфортных условий для населения. Главная ценность проектов — это вовлечение жителей в создание и улучшение общественных пространств. Фактически развитие территории определяют жители: обращения, обратная связь и идеи от населения собираются в регулярном режиме во время встреч, проектных семинаров, через социальные сети и другие каналы. До запуска каждого проекта команда обсуждает с жителями их видение развития территории в ходе общественных обсуждений.

Учёт птиц у речки Уинки

Важная роль была отведена экологичности преобразований. Ведь река — это живая экосистема. Любое вмешательство и увеличение рекреационной нагрузки, особенно для малой реки, чревато нарушениями экосистемы вплоть до её разрушения. Чтобы избежать этого, для работы привлекли профессионалов из других стран, в том числе президента бюро Turenscape Конгжан Ю. Он рассказал о технологиях, которые его команда применяет для ревитализации городских водоёмов. Сравнивая старые застройки с древним китайским обычаем «связывать ступню» ради псевдокрасоты и признания в обществе, он призывает создавать новые пространства большими, то есть функциональными. Для этого в первую очередь нужно избавиться от бетона, а вместо борьбы с наводнением и загрязнением воды — подружиться с ними. Для этого в своих многочисленных масштабных проектах и даже собственных квартирах они используют так называемую зелёную губку. Эта метафора означает систему разноразмерных резервуаров, где скапливается и медленно очищается ливневая вода, впадая в озеро или реку почти питьевой.

В рамках программы «Год водоохранных зон» за 2016 год удалось благоустроить 21 набережную в 20 муниципальных районах Татарстана. Финансирование со стороны республики составило 1088 млн руб., софинансирование инвесторов — 211,8 млн руб. Ещё 101,9 млн руб. поступило из муниципальных бюджетов. Все проекты созданы силами местных специалистов: архитекторов, проектировщиков, экологов, производителей малых архитектурных форм, дизайнеров.

Засыпающий город

Обновлённые реки Татарстана стали точками культурного притяжения. Прошлой осенью прошёл концертный тур рок-исполнителей на обновлённых набережных. Зимой реки встречают лыжные соревнования, празднование Масленицы.

Развитие общественных пространств на набережных Татарстана стало уникальным примером проектного управления. Новая среда создаётся в эффективном взаимодействии республиканских и муниципальных органов власти, бизнеса, большого профессионального сообщества и самих пользователей общественных пространств, жителей республики. Опыт Татарстана в развитии общественных пространств бесценен. Методические материалы и все проекты «Года водоохранных зон» доступны на сайте http://bereg.tatar. Надеемся, что регламенты и практика Татарстана войдут в федеральные стандарты благоустройства, будут использованы и в Перми для обустройства наших малых рек.