1919 | Продано нераздельное пермское имение Строгановых

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

К 1917 году некогда обширная империя Строгановых, которую несколько столетий выстраивали предприимчивые представители рода, уменьшилась и несколько обветшала: часть земель была продана, а многочисленные железоделательные заводы нуждались в реконструкции.

Граф Сергей Строганов (1852—1923), вступивший во владение пермским майоратом в 1882 году, поначалу полный сил и планов, к началу XX века пустил всё на самотек. Он стал просто закрывать наиболее убыточные заводы, не вкладываясь в реконструкцию.

При этом, он оставался крупнейшим землевладельцем в Пермской губернии. По данным губернатора Ивана Кошко, который руководил регионом с 1911 по 1914 годы, Строганов владел «1,5 млн десятин земли, из которых около 1,3 млн превосходного строевого леса».

В Ильинском, столице своей вотчины, Сергей Строганов практически не бывал — дела от его имени вели управляющие. Он жил, в основном, в Париже или на яхте «Заря», курсируя у берегов Европы и Америки.

Осенью 1919 года Сергей Строганов продал Пермское владение Карлу Ярошинскому (1877—1929), сахарозаводчику и банкиру, который был приближен к семье императора в последние годы их жизни. Сделка состоялась в Париже 1 (14) октября 1919 года. Все права на Пермский майорат перешли за 7 млн французских франков и расписку «господ Клягина и Шретера в получении ими таковой же суммы». В справочниках курс французского франка в 1919—1920 году обозначен словами «свободное падение». Впрочем, известно, что соотношение французского франка и американского доллара составляло в 1919 году 7 к 1, в 1920 году 14 к 1. Таким образом, в зависимости от времени конвертации, пермские земли отошли к новому собственнику за сумму $0,5—$1 млн, не считая расписки.

Сохранился черновик договора, по которому на нового владельца Пермского майората накладываются определенные обязательства: «Ярошинский обязуется также, во-первых, поддерживать в надлежащем порядке нижеследующие православные церкви: церкви бывших Очерского, Павловского, Кувинского и Кыновского заводов, церковь в селе Ильинском, собор в Усолье и там же Николаевскую церковь, церковь в Орле-городке, две Добрянские церкви, Уткинскую и Билимбаевскую церкви: итого 12 церквей и сверх сего выдавать причтам сих церквей в [общей] сложности двенадцать тысяч рублей в год, каковая сумма будет распределяться между ними по указанию Графа Строгонова».

Неизвестно, включен ли был этот пункт в настоящий договор и какими мотивами руководствовался Карл Ярошинский при покупке майората. Возможно, он планировал перепродать с выгодой пермское имение англичанам или американцам, однако, мечты его не сбылись.

Исследователь Сергей Котелко пишет, что к 1923 году Карл Ярошинский уже был банкротом. «О его смерти есть сведения, что он якобы был отравлен иглой с ядом в опере в Париже в 1920-х, и, хотя его спасли, он мучился последствиями до самой смерти. Умер он в нищете, в госпитале Св. Духа, в Варшаве, 8 сентября 1929 года».