Новый «Неоновый» Проект Анатолия Френкеля нашёл пристанище в галерее «Марис-Арт»

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На этом вернисаже было сказано много взаимных комплиментов, много признаний в уважении и обещаний долгой дружбы. Это неудивительно: впервые Татьяна Нечеухина и Максим Нурулин — лидеры пермских художников круга Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества — выставили свои работы в частной галерее «Марис-Арт». На вернисаже были постоянные авторы «Мариса», такие как, например, Ольга Субботина и Михаил Павлюкевич, и в их адрес Татьяна Нечеухина сказала: «Мы никогда не выставлялись вместе, но всегда следили за вашим творчеством. Мы знаем, что на этой площадке присутствуют настоящие, серьёзные художники. Мы так рады быть с вами вместе!»

Участники выставки: Анатолий Френкель, Максим Нурулин, Татьяна Нечеухина, Вячеслав Смирнов

Фото: Константин Долгановский

Словом, был эпохальный момент, трогательное единение нескольких школ, составляющих гордость современной живописи Прикамья. Явление закономерное: при всех эстетических различиях в творчестве «академиков» и авторов, группирующихся вокруг «Мариса», много общего, в первую очередь — опора на классику и профессионализм в сочетании с тягой к эксперименту, с умением далеко, непредсказуемо и изящно дрейфовать в сторону от той же классики.

Роль посредника между «академиками» и «Марисом» выпала на долю Анатолия Френкеля, а связующим звеном стал его проект «Неоновый апрель». В названии скрыта бездна смыслов: «нео-новый», то есть «новый-новый», говорит о весеннем обновлении, о свежих течениях в природе и в искусстве, о пробуждении, порыве к свету… С начала 2000-х годов Френкель объединяет в своих весенних выставках работы художников, в которых есть символическая образность, поэтико-философское мироощущение. «Неоновый апрель» приподнимает над буднями, отрывает от почвы, напоминает о важности вечного, несуетного. Это разговор о весне, в котором само слово «весна» может и не употребляться: это, так сказать, другая сторона весны — не внешняя, а сущностная.

Френкель отбирает работы в экспозицию по принципу «внутреннего камертона». К участникам проекта есть лишь одно требование: они должны быть высокими профессионалами, безжалостно строгими к себе — ко всему, что касается композиции, колорита, фактуры. По словам искусствоведа Ольги Старцевой, это художники с чётким пониманием своей миссии, с сильным содержательным началом в творчестве, «говорящие» со зрителем.

«Ландшафт» Анатолия Френкеля

Сам Френкель — известный абстракционист, напряжённо работающий со сложными техниками и фактурами. Похожий подход демонстрирует его старинный друг Андрей Побережник, но, в отличие от Френкеля, который исследует глубину цвета широких плоскостей, Побережник в своих изысканных абстракциях создаёт загадочные орнаменты из очень маленьких «букашек»-символов, напоминающих загадочные письмена. Эту тему — то ли древние высказывания, то ли навороченный шифр, словом, сплошной «манускрипт Войнича» — подхватывает в своих картинах Алексей Балмасов, «фирменный» автор «Мариса», который до сих пор в проектах Френкеля не участвовал. Одна из его работ так и называется — «Текст. Вавилон».

Где-то рядом — танцующие, летящие абстрактные герои Вячеслава Смирнова; в его стремительной акриловой графике — не просто абстрактное начало, но и некое присутствие: то ли люди, то ли призраки, то ли игра света и тени.

«Весна. На бегу» Татьяны Нечеухиной

Особый интерес придаёт выставке наличие работ давно не выставлявшегося Александра Казначеева. Его «Ночь. Синяя вода» попала в красивый резонанс с работами Максима Нурулина из серии «Погружение в ночь».

Татьяна Нечеухина, как всегда, отличается от компании. Она в любой компании наособицу. Её картины в этой абстрактной и полуабстрактной среде выглядят полными жизни, но при этом никто не обвинит художницу в буквализме. «Весна. На бегу» — на первый взгляд, картина о людях и собаках, а на самом деле — о движении, о драйве. И немного о том, что прошлого всё же жаль, как бы прекрасна ни была весна.

Об этом художница тоже говорила на вернисаже: «В Пермь так трудно, но всё же приходит весна — одновременно с этой выставкой. Мы верим, надеемся, любим — и благодаря этому существуем. Непоказное, глубинное понимание весны — это свойство пермяков. У нас нет уюта, правильности, архитектуры… Но благодаря серости, убогости и неустроенности мы можем приподнимать себя над всем этим. Это — наша пермская среда».