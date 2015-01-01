1918 | Сепычёвское восстание

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В старинном селе Сепыч, где издавна жили старообрядцы и беспоповского и белокриницкого согласия, новые порядки встретили без энтузиазма. Вплоть до начала 1918 года здесь всё шло, как раньше: власть принадлежала земству. Да и немудрено: в эти края их предки ушли, чтобы держаться веры предков и древних обычаев. Здесь время остановилось так прочно, что вплоть до 80-х годов XX века сюда ездили научные экспедиции за настоящей стариной. А уж в 1918 году Сепыч представлял из себя уголок допетровской Руси: здесь и православных сторонились, избегая с ними общения, а тут приехали дерзкие безбожники со своими порядками.

Первое столкновение с новой властью произошло в июне 1918 года, когда в Сепыч прибыл отряд Красной гвардии из Верещагино для установления советской власти. В соответствии с рекомендациями из центра, они осуществляли реквизиции и избивали жителей. Такого тут потерпеть не могли: «Забыв вражду, нередко доходившую в прошлом до драк, они объединились в борьбе за возврат старых порядков», — писали советские авторы.

Началом восстания послужило решение новых властей о мобилизации всех военнообязанных от 18 до 45 лет. 18 августа, в разгар уборочной страды, им надлежало явиться на сборный пункт. Они и явились с самодельными ружьями, настроенные очень решительно. В течение четырех дней восстания было убито 46 человек — представителей большевистской власти и сотни им сочувствующих были публично пороты.

Сепыч поддержали окрестные волости, прислав отряды, численность которых достигала двух тыс. человек, вооруженных, в том числе, косами и вилами.

Восстание было жестоко подавлено. 83 человека были расстреляны, а на Сепыч была наложена огромная контрибуция.