1931 | Пермь перед большим промышленным рывком

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К 1931 году промышленная Пермь на карте СССР ничем особым не выделялась, кроме производства сепараторов. «По строению своей промышленности Пермский район может быть назван металлическим районом:, так как стоимость влаовой продукции металлопромышлености составляет 60 процентов продукции всей промышленности района», — написано в материалах по развитию Пермского района Уральской области, изданных в 1931 году в Перми.

Кроме сепараторов Пермь 1931 года производила суперфосфат, кирпич, известь, бутовый камень, пиломатериалы, стекло оконное, литьё чугунное, спецодежду, тетради ученические, конфеты и хлеб, ремонтировала паровозы и начала выпускать буксиры на новеньком судостроительном заводе.

Мотовилихинские заводы в то время к Перми не относились — они были расположены в отдельном городе под названием Молотово.

Надежды Пермь 1931 года связывала с расширением паровозоремонтного завода, причем, на новом месте, в Бахаревке.

Ожидалось, что в Перми будет построен и самолетостроительный завод в пару к строящемуся двигателестроительному №19.

Большие надежды пермское руководство связывало с новым судостроительным заводом на правом берегу Камы. Чего ждать от завода «К», который в то же время строился чуть ниже по течению, руководство не знало, поэтому никаких планов с ним не связывало.

Гораздо большее внимание городские власти уделяли механическому заводу «Коммунар» (бывший гвоздарный завод), который пришлось переносить на место кожевенного завода, где была железнодорожная ветка. В 1929 году предприятие переоборудовали для нужд Волжско-Камского и восточно-уральского лесосплава. Это было новое и перспективное. Кроме того, власти ломали голову, что делать с чугунолитейным и механическим заводом «Красный партизан», который был организован в 1930 году на территории бывшего свечного завода в центре города для обслуживания хозяйственных нужд насления и учреждений (ремонт пишущих машин, велосипедов, самоваров и т д). Завод этот необходимо было расширять, но рядом не было места.

Пермские власти активно хлопотали о развитии новых производств в городе. В частности, считалось целесообразным расположить здесь котлостроительный завод, завод бумажных машин, завод станков-автоматов, обогатительную фабрику и медеплавильный завод, завод стандартных домов и мебельную фабрику, а на фабрике Гознак открыть производство фотографической бумаги.

Тогда же, в 1931 году был поставлен вопрос о необходимости строительстве моста через Каму. Его построилил только спустя 36 лет, а паровозоремонтный завод — ныне пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» — и ныне там, на узкой полоске между станцией Пермь I и рекой. На месте фабрики по производству тетрадей давно уже дом Советов, а в центре города больше не пахнет конфетами — Пермская кондитерская фабрика (бывшая Судоплатова) съехала с улицы Коммунистической уже в 2000-е годы. К этому времени оказалось, что главным активом фабрики является земельный участок. Фабрику «Пермодежда», которая в 1930-е годы специализировалась на спецодежде, в 1960-80-е годы ждал настоящий расцвет. Вплоть до конца 1990-х годов большинство контрафактных пальто с лейблом «Сделано в Италии» шили здесь — таким было мастерство работниц. Сепараторы давно ушли в прошлое, как и бензопилы, которые после стали производить на бывшем заводе Лесснера. А вот суперфосфат в Перми производится до сих пор, как и хлеб, и пиломатериалы, и кирпич.

В целом, власти Перми, прогнозируя развитие города в 1931 году, представить себе не могли тот промышленный размах, который ждет регион в самое ближайшее будущее.