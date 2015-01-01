1922 | Бактериологический институт профессора Здравосмыслова отмечает 25-летие

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К этому времени Владимир Здравосмыслов (1869-1944) был уже признанной величиной: приглашенный пермским земством на работу в 1897 году, за 25 лет он поставил дело так, что Пермский бактериологический институт стал значительным научным учреждением страны. Он обеспечивал вакцинами не только Пермскую губернию, но и Вятскую, Тобольскую губернии и Сибирь. В 1922 году к числу потребителей присоединились другие города, в том числе Москва.

Первой и самой главной задачей, которое пермское земство поставило перед Здравосмысловм, было создание в регионе системы вакцинации против бешенства по Пастеру. Здравосмыслов лично едил в командировку в Париж в Пастеровский институт в 1905 и 1913 годах с тем, чтобы ознакомиться с постановкой работы.

В итоге, задача была выполнена: за 25 лет работы пермского бактериологического института прививки против бешенства спасли 1287 человек.

В 1898 году институт приступил к изготовлению противодифтерийной сыворотки и в 1900 году выпустил ее в обращение. Кроме того, пермский институт вёл борьбу со скарлатиной, брюшным тифом, холерой и оспой, а также осваивал изготовление вакцины против сибирской язвы,

25 летие своей работы пермский бактериологический институт встретил мощным научным учреждением: исследовательская работа велась в двух корпусах, из которых один был двухэтажным каменным зданием, в котором были не только водопровод, но и электричество — редкая роскошь по тем временам. Кроме того, институт кролики, морские свинки, голуби, но даже обезьяны.

Количество служащих института в 1922 году составляло 50 человек, из которых пятеро, включая профессора Здравосмыслова, были собственно учеными.

25 октября 1917 года для бактериологического института ознаменовалось тем, что начались работы по изготовлению вакцины против оспы.

В сборнике работ, посвященных 25-летию института написано, что «для производства клинической проверки оспенной вакцины на детях приходилось пользоваться любезностью пастеровского отделения Института, в помещении которого и производились прививки амбулаторно приносимых детей, или же приютом подкидышей бывшего Губернского Земства, куда приходилось обращаться всякий раз при выпуске новых серий вакцины, проверяя активность последней на детях-подкидышах».

С 1922 года пермский бактериологический институт официально стал носить имя Здравосмыслова. В 1931 году профессор оказался «контрреволюционером и вредителем» и был арестован по делу «Микробиологии», поэтому имя Здравосмыслова исчезло не только из названия института.

После нескольких лет ссылки, профессор в Пермь не вернулся, устроившись на работу в бактериологический институт Ростова-на-Дону. Там в Великую Отечественную войну оказался в оккупации и был эвакуирован в Германию, где и умер в 1944 году.