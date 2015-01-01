1920 | Первое переименование улиц Перми

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Жарким летом 1920 года пленум уездно-городского исполкома принял историческое значение, с которым пермяки должны считаться и сейчас: большинство центральных улиц Перми были переименованы в соответствии с символами наступившей диктатуры пролетариата.

Так, улица Монастырская была переименована в Трудовую, Торговая в Советскую, Петропавловская в Коммунистическую, Ильинская в Свободную, Солдатская в Красноармейскую, Мещанская в Пролетарскую, Обвинская в 25 октября, Кунгурская в Красный проспект.

Часть улиц Перми получила название в честь вождей революции: Покровская стала улицей Ленина, Большая Ямская — Зиновьева, Екатерининская — Троцкого, Вознесенская — Луначарского.

Не забыли и мёртвых свердловских большевиков. Так, улица Брюхановская была переименована в честь уроженца Екатеринбурга Николая Толмачева (1895-1919), который отличился во время гражданской войны, а Офицерская — в честь председателя Уральского обкома РСДРП (б) Ивана Малышева (1889-1918).

В честь первого председателя пермского горсовета Василия Решетникова (1891-1919) была переименована улица Ермаковская.

Некстати умерший в апреле Климент Тимирязев (1843-1920) был увековечен пермскими большевиками в названии улицы, которая раньше была Спасской. В честь вождя мирового пролетариата Карла Маркса (1818-1883) была названа одна из главных улиц Перми — Сибирская. Теоретик и пропагандист марксизма Георгий Плеханов (1856-1918) «занял» улицу Биармскую.

Имена писателей Виссариона Белинского (1811-1848) и Николая Чернышевского (1828-1889) встали на место соответственно 1 и 2 Загородной улиц. В честь Ивана Тургенева (1818 — 1883) переименовали улицу Семеновскую, в честь Николая Добролюбова (1836-1861) — Алексеевскую, но самый шикарный подарок получил тогда здравствующий писатель Максим Горький (1868-1936) — в его честь переименовали Любимовский сад.

Кроме того, новые имена получили тюремный сад. Он стал садом декабристов, Сенная площадь стала Октбярьской революции, а Загородный сад — Красным.

Пощадили разве что улицу Красноуфимскую, но ненадолго. Она станет улицей Куйбышева в 1935 году.

Новая топонимика прививалась с трудом. Губисполкому пришлось дважды выпускать постановления о «неуклонном исполнении» наименования улиц по-новому и грозить нарушителям административным штрафом: первый раз в марте 1922 года, второй — в апреле 1923 года. То есть и спустя почти три года после переименования, народ постановление новых властей саботировал.

Впоследствии улицы Перми переименовывали не раз в соответствии с политической конъюнктурой.