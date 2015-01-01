Пермская биржа — второе рождение

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Первая Пермская товарная биржа открылась в 1901 году и по понятным причинам закрылась в 1917-м. Второе пришествие случилось в октябре 1921 года, в рамках новой экономической политики. Пермская биржа была в числе первопроходцев: кроме нее в тот период были организованы еще Саратовская, Вятская, Нижегородская и Ростовская товарная биржи.

Торги Пермской биржи велись в здании на ул.Красноуфимской (теперь ул.Куйбышева). Теперь на этом месте администрация Пермского края

Вскоре количество биржевых площадок, на которых велись торги в СССР, превысило сотню.

Пермская кооперативная биржа подчинялась губернскому Совету народного хозяйства (ГСНХ) и губпотребсоюзу (Губсоюз), однако руководил ее деятельностью специально созданный биржевой комитет.

Заместителем председателя биржевого комитета пермской биржи президиумом Губкома в начале 1923 года был назначен Лазарь Соломянский (1879-1945), тесть Аркадия Гайдара. «Как член партии в силу партдисциплины я подчинился постановлению губкома — если так можно выразиться — скрепя сердце» — писал Лазарь Соломянский в заявлении, поводом которого было обвинение его в заключении невыгодного контракта с московской фирмой: фирма должна была поставить 10 тыс пудов ржи в обмен на 10 тыс пудов кровельного железа.

Это все, что нужно знать о деятельности, формах и методах работы Пермской биржи в период НЭПа.

В 1926 году обсуждался вопрос об отделении ПТБ в Кунгуре. Однако, уже в 1927 году Пермская биржа потеряла самостоятельность и перестала существовать. Ее функции были переданы Пермскому представительству Свердловской товарной биржи, которая как и все другие биржи СССР была закрыта в 1930 году.

Третье рождение Пермской товарной брижи состоится в 1991 году.

На фото: Торги Пермской биржи велись в здании на ул.Красноуфимской (теперь ул.Куйбышева). Теперь на этом месте администрация Пермского края.