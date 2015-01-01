Взломщики стереотипов Мартовское заседание краевого парламента породило несколько вольных дум депутатов

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Мартовское пленарное заседание Законодательного собрания прошло в миролюбивом и даже каком-то творческом режиме. Не в последнюю очередь на это повлияло то, что были сняты законопроекты, которые могли вызвать споры депутатов. А может, это просто весна вносит свои коррективы в поведение парламентариев. Всё перевернулось с ног на голову: стихами вместо Владимира Корсуна заговорил Армен Гарслян, Александр Григоренко молчал всю «пленарку», Илья Шулькин проявил себя знатоком проблемы «групп смерти», а Юрий Борисовец выступил с неожиданными инфраструктурными идеями.

Фото: Константин Долгановский

Отозванных спорных законопроектов было два: депутат Александр Григоренко отозвал свой законопроект об отмене выборов губернатора Пермского края, а Татьяна Шестакова исключила из повестки свой законопроект о наказах избирателей. Оба связывают эти инициативы с решением фракции. По словам людей из окружения Шестаковой, сейчас происходит «смена имиджа»: ранее непримиримая оппозиционерка становится покладистой и конструктивной, как и положено единороссу. Впрочем, сейчас вся оппозиция Прикамья переживает смену ориентиров: ищет нового лидера.

Впрочем, эти процессы пока остаются за кадром.

«Мы не требуем VIP-машин!»

Началось заседание с доклада начальника ГУ МВД по Пермскому краю Виктора Кошелева. В отчёте о работе своего ведомства он заявил, что более половины пермяков стали чувствовать себя защищёнными, а 22% жителей Перми даже считают, что после реформирования полиция стала работать лучше. «Тем не менее тот факт, что только двое из трёх пермяков чувствуют себя в безопасности, должен являться для нас стимулом в решении многих правоохранительных задач», — сказал Кошелев.

Естественно, всё имеет свою цену, и решение правоохранительных задач тоже. Виктор Кошелев сетовал на то, что сокращаются расходы на полицию, уменьшается численность личного состава органов внутренних дел. С 2010 года, по его словам, число полицейских в крае сократилось более чем на 7 тыс. — с 20 255 до 13 031 человека. Кроме того, для участковых полицейских не хватает машин, что, соответственно, снижает эффективность работы. О пополнении автопарка полиции, по словам начальника краевого ГУ МВД, есть некоторая договорённость с врио губернатора, и бюджетные траты обещают быть небольшими. «Мы не требуем VIP-машин!» — заверил он.

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Фото: Игорь Катаев

Устарел и программно-аппаратный комплекс «Безопасный город», в составе которого находятся 415 камер, его нужно обновлять. «Сейчас в основном мы раскрываем преступления по записям видеокамер, которые предоставляют частные компании и физлица», — вздыхает Виктор Кошелев. При этом такие камеры окупаются буквально за год: например, в прошлом году поступления в бюджет от штрафов составили около 1 млрд руб. «Я сам три раза штраф платил — превышал скорость. С камерой договориться нельзя даже генералу», — отметил он. Его поддержал депутат Владимир Чулошников. По его словам, некоторые депутаты недовольны тем, что на программу обеспечения общественной безопасности сейчас выделяется по полмиллиарда рублей, и они ищут, как сделать так, чтобы можно было направлять на эти расходы постоянный процент со штрафов.

И хотя уровень преступности, по словам Кошелева, в расчёте на 100 тыс. человек в Пермском крае выше, чем по России (1900 преступлений в крае и 1474 — в стране), всё не так плохо. «Край нельзя назвать особенно криминальным или чем-то отличающимся от других», — успокоил депутатов Кошелев. Своё убеждение он подкрепил цифрами: за последние 10 лет количество регистрируемых преступлений снизилось в 2,3 раза, и краевое ведомство занимает 14-е место по раскрываемости преступлений в России.

Не останавливается и работа по контролю за оборотом наркотиков, благодаря чему изъято более 300 кг наркотических веществ, «которых хватило бы всему населению Пермского края от 15 до 20 лет», — заметил в своей специфической манере Виктор Кошелев, добавив, что по пресечению употребления наркотиков в общественных местах край на первом месте в стране.

«И вопросы неуправляемости управляющих компаний тоже не останутся без внимания», — пообещал начальник краевого ГУ МВД. В этой сфере, по его словам, выявлено 97 преступлений и направлено в суд 69 уголовных дел. При этом около 95% жителей аккуратно оплачивают «коммуналку», но деньги оседают именно в управляющих компаниях. «То есть где-то эти деньги сейчас находятся. И все эти фамилии мы знаем», — сказал Кошелев. Такая практика привела к тому, что на сегодня долг только перед «Газпромом» в крае составляет около 12 млрд руб. Поэтому Кошелев предложил депутатам ввести такую законодательную инициативу, при которой управляющие компании исполняли бы свои обязанности под угрозой лишения лицензии. «И речь не идёт о «закошмаривании» бизнеса», — уточнил он.

Остаётся и много вопросов, связанных с мигрантами. Например, существует большая проблема нехватки средств, чтобы отправить нелегальных мигрантов на родину. «В наших приёмниках люди сидят годами», — вздыхает Кошелев.

После этого доклада много вопросов появилось и у депутатов. Коммунист Владимир Корсун попросил представить динамику по пропавшим без вести и пояснить, какие уголовные дела расследуются по Пермскому свинокомплексу.

А депутат от эсеров Илья Шулькин заявил: «Я знаю, что в образовании идут отраслевые совещания по теме так называемых «групп смерти». Мои знакомые столкнулись с тем, что порой до половины учеников средних классов сидят в таких группах в интернете, рассматривая их как компьютерную игру». Его интересовало, происходит ли это потому, что с учителями и учениками проводится недостаточно профилактической работы, или потому, что недостаточно строго караются создатели таких групп. Кошелев ответил, что не сомневается в возникновении ряда запретительных мер по созданию и участию в таких группах на федеральном уровне.

Вообще, вопрос Ильи Шулькина на тему образования — уже тенденция. Видимо, эту тему депутат решил сделать своим новым «коньком». Так, на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и налогам днём ранее он раскритиковал доклад министра образования региона Раисы Кассиной, сказав, что 131-е место ПГНИУ в рейтинге лучших университетов стран БРИКС — «не то, чем нужно гордиться».

Старые песни

После обсуждения доклада генерала Кошелева депутаты заслушали доклады из разряда «дела давно минувших дней»: об исполнении краевых программ «Социальное развитие сельской местности Пермского края на 2007—2010 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008—2013 годы», «Проведение капремонта на 2008—2011 годы» и ряд других. Владимир Корсун ещё на первом докладе и. о. министра сельского хозяйства Прикамья Александра Козюкова возмутился, что только спустя 10 лет узнаёт, как проходило социальное развитие сельской местности в крае...

Из всех докладов современными были отчёты Контрольно-счётной палаты Пермского края и крайизбиркома. Председатель краевой КСП Юрий Новосёлов рассказал, что в прошлом году его работники проверили 118 объектов, и общий объём проверенных израсходованных средств составил более 95 млрд 160,6 млн руб. Обнаружено нарушений на сумму около 1,5 млрд руб.

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Новосёлов говорил о низком проценте освоения средств на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения. Так, ещё в 2015 году на 43% сократился объём финансирования строительства объектов — с 2 млрд 942 млн руб. до 1 млрд 675 млн руб. Кроме того, отсутствие необходимого контроля со стороны заказчиков за реализацией инвестпроектов и освоением бюджетных средств приводит к тому, что в последние годы постоянно переносятся сроки сдачи объектов.

По его словам, КСП был установлен и качественный целевой показатель результативности субсидий на инвестиционные проекты. По итогам проверок выявлено 419 нарушений в контрактной сфере и финансовых нарушений на сумму 79,4 млн руб. (потери бюджета составили порядка 10 млн руб.). К дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц.

Как это часто бывает, после доклада Юрия Новосёлова вопросов и мнений не прозвучало.

Интересную информацию потом представил крайизбирком. По подсчётам, проведение выборов депутатов краевого заксобрания обошлось бюджету в 215 млн 938 тыс. руб. на 2 млн 84 тыс. избирателей (показатель на 1 июля). И всё это для них, депутатов, сидящих теперь в зале заседаний.

Шкуры и фиговые листки

Неожиданно бурное обсуждение вызвало принятие соглашения о сотрудничестве заксобрания с общественной организацией по поддержке малого и среднего предпринимательства «Опора России». Инициативу внёс депутат краевого парламента и по совместительству руководитель «Опоры» в Прикамье Роман Водянов.

Коммунист Владимир Корсун экспромтом произнёс пламенную речь о том, что государство сегодня вспоминает о мелком и среднем бизнесе, только когда нужно его в очередной раз обобрать.

«В нынешних условиях в России сложился криминальный олигархический капитализм. Нашим олигархам компании мелкого и среднего бизнеса — как кость в горле. Поэтому мы хотим мелкому и среднему бизнесу помогать, но если это соглашение будет фиговым листком, прикрывающим нежелание государства что-то менять в отношениях с бизнесом, то мы против него. Но сегодня государство показывает, что вспоминает о среднем и мелком бизнесе, только когда нужно узнать, живой ли он, и содрать с кого-то очередную шкуру», — сказал депутат.

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Депутат от эсеров Андрей Колесников посчитал, что заключение такого соглашения создаёт некий прецедент. «А если оно ни на что не влияет, то зачем его заключать? Но если и влияет, то мы, выходит, обделяем другие общественные организации?» — спросил он.

Тем не менее решение о подписании соглашения с «Опорой России» было принято, но вопросы Колесникова так и повисли в воздухе. Так бы они там и оставались, если бы все не ушли на обеденный перерыв.

А после обеда депутаты стали «наводить мосты».

Единственное, что вселяет оптимизм

И. о. министра транспорта региона Николай Уханов доложил о планируемом дорожном строительстве.

По его словам, реконструкция проблемного участка федеральной трассы Пермь —Екатеринбург от Лобаново до Кояново будет завершена в 2018 году. Почти закончена реконструкция участка от моста через Мулянку до аэропорта Большое Савино, а развязку к новому аэропорту планируют завершить уже в этом году, как и работы по расширению ул. Революции и реконструкции ул. Героев Хасана. Кроме того, будет расширена до шести полос дорога от ул. Оверятской до ул. Свиязева, и по реконструкции дороги от ул. Куйбышева до ул. Революции проектная документация будет готова к 20 апреля.

Некоторые депутаты были заметно довольны докладом и. о. министра транспорта. Так, Армен Гарслян после вопроса о строительстве непростой дороги Чусовой — Губаха сообщил Николаю Уханову: «Ваш профессионализм — единственное, что в нас вселяет оптимизм».

Но самым главным в выступлении Уханова, конечно, стало обсуждение строительства мостов. Депутат Михаил Арзуманов поинтересовался, можно ли вообще использовать Коммунальный мост, ведь, согласно данным ресурса «Википедия», в этом году с 1 ноября его нельзя будет эксплуатировать ввиду достижения «технически заложенного» возраста. «Или ночью, когда мы не видим, его ремонтируют?» — иронизировал депутат. Уханов заверил Арзуманова, что по мосту можно ездить, хотя «Википедия», конечно, хороший ресурс».

Вторым обсуждаемым мостом стал Чусовской, в отношении которого до конца марта будет заключено концессионное соглашение с Пермской концессионной компанией. Стоимость проекта составляет более 14 млрд руб. Из них средства федерального бюджета составят 9,6 млрд руб., региональные — 1,3 млрд руб. и 3,3 млрд руб. — внебюджетные средства. Николай Уханов сообщил, что окончательно станет известно, получит ли проект федеральное финансирование, уже в начале апреля.

Депутат Юрий Борисовец предложил пожертвовать одним тротуаром Коммунального моста, сделав дополнительную полосу реверсивного движения, что поможет разгрузить поток и утром, и вечером. Такую же схему он наметил для существующего Чусовского моста. Николай Уханов воспринял это предложение без восторга, пояснив, что наличие двух тротуаров для любого моста обязательно.

За своего однопартийца вступился депутат Николай Дёмкин, посоветовав главе минтранса не отказываться от предложения относительно Чусовского моста так легко. По его словам, на мосту через Чусовую есть возможность построить на выносных консолях пешеходные тротуары. «Это в пять раз меньше по стоимости и в три раза быстрее по срокам. Кроме того, предполагаемая плата за проезд по новому мосту вызывает социальное напряжение, а реверсивная полоса — это одно благо», — считает Дёмкин.

Казалось, Николай Уханов уже был готов согласиться, но тут неожиданно у Юрия Борисовца закралось ощущение, что новый мост через Чусовую вообще строят «не там». По его мнению, мост должен проходить через Каму, в районе Добрянки с выходом на московскую трассу. Слегка растерявшийся Николай Уханов ответил, что степень реализации проекта сейчас слишком высокая, чтобы принимать такие радикальные решения, но обещал подумать.

«Для того парламент и нужен, чтобы предлагать неожиданные решения! Раз — и сломали стереотип», — порадовался креативности коллег спикер краевого парламента Валерий Сухих.

А его коллеги разошлись — видимо, ждать, что теперь после такой ломки стереотипов надумает министр транспорта.