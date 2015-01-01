1921 | Новая экономическая политика в Перми

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Возврата к свободному рынку в Перми не ждали: подавляющее число дореволюционных торговых помещений в городе были заняты под склады и советские учреждения, а все более-менее работающие предприятия национализированы. В отчетах губисполкома они официально проходили под прежними названиями. Правда, одно изменение всё же было: перед фамилией владельца везде ставилась буква «б» — то есть «бывшая».

Колбасная фабрика б.Квальского, винокуренный завод б. Бобылева, химический завод б.Чердынцева, гвоздарный завод б.Калинина, канатная фабрика б.Ковина, кожевенный завод б.Губина и т.д. — экономика дореволюционной Пермской губернии держалась на большом количестве мелких и средних предприятий. НЭП предполагал перевод части этих предприятий на хозрасчет, а другие сдать в аренду.

Уже к осени Губернский совет народного хозяйства отчитался о переводе на хозрасчет пермской спичечной фабрика Труд и Сылвенского стеклоделательного завода, а также о потенциальных арендаторах, в числе которых оказалось четыре бывших владельца. Кроме успехов, выявились и проблемы. В частности, потерпела крах идея организации ярмарок-базаров свободной торговли. Как написано в отчете за 1921 год: «крестьяне боялись, что продукт, предложенный им для обмена, могут от него отобрать, на что повлияла, несомненно, разверстка и методы работы, проявлявшиеся при её производстве».

В то же время отмечалось, что «вольный рынок стал оживать и, надо признать, довольно быстро: открывшаяся плотина сильным потоком рванула струю мошенничества в поисках сельскохозяйственных продуктов, в силу чего компродовский эквивалент 1:3 с первых же дней показал воочию свою нежизненность, а созданные эквивалентны комиссии оказались мертворожденными детищами, из-за которых в сильной степени пострадала работа кооперации и, наоборот, их работа сыграла на руку вольному рынку».

В переводе этот абзац звучит так: органы управления губернией пытались установить соотношение товарообмена с участием продуктов питания, однако им это не удалось.

В дальнейшем НЭП на какое-то время «победил»: в изустной топонимике города даже появилась улица пермских нэпманов — Красноуфимская (теперь — ул.Куйбышева), где сосредоточились основные торговые точки того времени. Однако, идея вольного рынка в условиях диктатуры пролетариата оказалась «мертворожденным детищем» и впоследствии «сыграла на руку» разве что органам НКВД. Репрессии конца 1920-х — 1930-х годов были направлены против нэпманов в том числе.



