1920 | В Перми начался период «кладбищенского» монументализма

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Третью годовщину Октябрьской революции Пермь решила отметить с размахом, украсив город в помощью объектов наглядной агитации. Впрочем, идея с самого начала не задалась: мало того, что итоги конкурса подвели только за два месяца до праздничной даты, так еще и центральные власти в разгар подготовки прислали письмо с рекомендацией отменить празднование совсем в связи с «голодом и гражданской войной».

Это не остановило пермские власти. В авральные сроки к красной дате были сооружены монумент павшим борцам на Вышке, скульптуры «За власть советов» и «Освобожденный труд» возле городского театра, «Воин на страже» на Разгуляе. Еще одна работа так и осталась в проекте. По данным исследователя А. Феденева «одному монументу, который планировали построить (…) около часовни Николая Чудотворца, там, где были общественные весы, а сейчас трамвайное кольцо», успели организовать только официальную церемонию закладки памятника: «вырыть котлован под фундамент и бросить серебряный рубль».

Кстати, по замыслу автора памятника на Вышке, в составе композиции должны быть бетонные гробы, однако в связи со сжатыми срокам реализации проекта, от них отказались.

Для всех , включая проектировщиков и исполнителей, монументальное искусство было делом новым плюс спешка и сжатые сроки. Неудивительно, что уже спустя пару лет памятники, с помпой открытые 7 ноября 1920 года были демонтированы: нахождение рядом с ними оказалось небезопасным.

До наших дней дожил только паровой молот в Мотовилихе, да расцветшая в советское время традиция, которую А. Феденев сформулировал так: «новой особенностью монументального строительства большевистской власти было понимание города как кладбища, на карте которого увековечивались погибшие в годы (гражданской) войны, что является пропагандистским и идеологическим приемом».

«Опять надгробный памятник!» — такой была самая частотная характеристика мемориальных досок и монументов, представляемых на общественный совет по топонимике при Пермской городской Думе в 2014-2016 годах.