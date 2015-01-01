1921 | Голод в Прикамье

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Засуха и действия новых властей привели к страшному голоду не только в Поволжье, но и в ряде других регионов. В частности, серьезно пострадал юг Пермской губернии, где голод начался с июля 1921 года.

Пермь 1 мая 1921 года

По данным Е.Шумилова «в октябре 1921 года в Осинском уезде голодало 35 тыс. человек, в декабре — 71 тыс., в феврале 1922 г. — 118 тыс., в июне 1922 года — 223 тыс. человек. Пик голода пришелся на июль 1922 г., когда в уезде насчитывалось 239 тыс. голодающих или 68,5% жителей. Население ело лебеду, рябину, липовую муку, муку из древесных опилок, падаль и прочее. Отмечались случаи убийства детей и людоедства».

В соседнем Кунгурском районе ситуация была примерно такой же: о случаях людоедства писала местная газета «Искра».

Всего, по некоторым оценкам, голод затронул до половины населения региона.

Для помощи нуждающимся была создана губернская комиссия — Губпомгол, а также была разрешена работа американской миссии - АРА (American Relief Administration). В первое время АРА помогала только детям, открывая столовые и питательные пункты, а также распределяя пайки по больницам и детским домам.

По данным Наиля Усманова только в Осинском уезде погибло от голода и болезней в 1921-1922 гг. около 10% населения уезда. Остались сиротами 16 тыс. детей, стали инвалидами 5 тыс. человек.

Это был не первый голод в Пермской губернии. Предыдущее бедствие случилось в 1891 году, однако стараниями Николая Мешкова оно не имело таких катастрофических последствий: он взял у Пермской губернской земской управы под честное слово 1,5 млн рублей и организовал доставку в регион 400 тыс. пудов зерна, которые спасли положение.

Голод 1921-22 год в Прикамье был и не последним. Например, в Юрлинском районе Коми-округа в 1933-34 годов по данным А.Бахматова «на улицах и дорогах валялись трупы умерших от голода людей, а в кабинетах и залах властных структур звучали победные реляции». (Голод 1933-34 годов // «Наш край». Кудымкар, 2000 г.)



