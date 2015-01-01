В фарватере лидерства Пермь остаётся ключевым звеном в развитии региона

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Февральское пленарное заседание Пермской городской думы обозначило ряд решений, способных значительным образом повлиять на дальнейшее социально-экономическое развитие не только краевой столицы, но и всего региона. Одно из них подтвердило ранее взятый интеграционный вектор с краевым праламентом и администрацией губернатора Прикамья. Другими городские депутаты обозначили значимость представительного органа власти, направленную на эффективную модель взаимодействия с городской властью и контроля её деятельности.

Фото: Игорь Катаев

Результативный тандем

Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие краевой столицы, является тесное взаимодействие городских и краевых ветвей власти. Многие крупные инвестпроекты, вопросы улучшения качества жизни пермяков, строительство знаковых инфраструктурных объектов города в большей степени являются результатом совместных действий.

Главным движителем в решении многих проблем является Пермская городская дума, которая соединяет в себе сразу несколько функций: идеологическую, нормотворческую и контрольную.

По мнению руководителя администрации губернатора Пермского края Рустема Юсупова, открывшего своим выступлением пленарное заседание думы, нынешний депутатский корпус гордумы является коллективом единомышленников и профессионалов, которые максимально погружены в специфику краевого центра, на практике знакомы с проблемами и ожиданиями пермяков, грамотно реагируют на запросы общества, измеряемые такой величиной, как доверие.

«Сейчас у вас есть чёткое понимание развития города, умение выстраивать конструктивный диалог не только с простыми жителями города, но и между собой, коллегами из муниципальных образований края, вышестоящими органами власти. Подтверждением тому стало недавнее консолидированное решение о принятии социально направленного, бездефицитного бюджета Перми. На всём этом и основывается прочный фундамент краевой столицы, который позволяет решить поставленную на ближайшую пятилетку задачу — вывести Пермь на лидирующие позиции, что полностью соответствует стремлению как краевых, так и городских властей», — отмечает руководитель административного аппарата главы региона.

Рустем Юсупов, руководитель администрации губернатора Пермского края:

— Что касается дальнейших шагов по нашему дальнейшему взаимодействию, есть необходимость формирования принципов совместной работы. Нам очень интересно работать с депутатским корпусом Перми, мы готовы к обсуждению самых острых проблем, возникающих в городе. Краевая столица — это опора власти, те проблемы, которые формируются здесь, являются системными для всего региона.

Краевые власти готовы содействовать решению задачи вывода Перми на лидирующие позиции, обозначенной главой Перми Дмитрием Самойловым, помочь в реализации концепции празднования 300-летия столицы Прикамья.

Кроме работы с властями региона городские парламентарии намерены продолжить ещё более тесное сотрудничество со своими краевыми коллегами. На пленарном заседании думы было принято решение одобрить текст нового Соглашения о сотрудничестве Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы. В его рамках намечается осуществлять совместную законотворческую и нормотворческую деятельность, обмен опытом деятельности представительных органов муниципальных образований.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Главой Прикамья Максимом Решетниковым принято правильное управленческое решение о сотрудничестве с депутатским корпусом Перми, так как наш город является самым крупным муниципальным образованием края. Насколько эффективно мы будем выстраивать отношения с правительством и администрацией губернатора, Законодательным собранием Пермского края, настолько будут видны реальные шаги по изменению городской среды. Многие наши проекты реализуются по принципу софинасирования краевой столицы и федерального центра. Эффективное взаимодействие с региональными властями является залогом социально-экономического развития города. Сейчас мы одна команда — Пермский край, где ключевым игроком является муниципальное образование город Пермь и его представительный орган, которому делегировали полномочия горожане для представления своих интересов.

Под думским контролем

На пленарном заседании городской думы были представлены основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счётной палаты Перми по итогам 2016 года.

Приоритетными направлениями работы КСП стали контроль в сфере закупок за инвестиционными расходами, анализ показателей муниципальных программ и соотношение результатов с затраченными ресурсами, эффективного использования муниципального имущества и роста доходного потенциала.

В 2016 году контролирующим органом Перми были проведены 12 контрольных и 9 тематических экспертно-аналитических мероприятий. Проверено 87 объектов, из них 53 функциональных и территориальных органа администрации города Перми, 29 муниципальных учреждений, 5 частных организаций, получающих субсидии из бюджета города. Все средства бюджета находились под текущим контролем КСП.

Как отметила председатель контролирующего думского органа Мария Батуева, по рекомендации Счётной палаты России с 2016 года при подсчёте выявленных нарушений учитывался не только их денежный объём, но и количественный.

Арсен Болквадзе вступился за предпринимателей, имеющих нестационарные объекты...

Фото: Константин Долгановский

Общий объём нарушений при использовании бюджета за прошлый год составил 979 млн руб., по сравнению с 2015 годом эта сумма уменьшилась на 1,6 млрд руб. Столь серьёзное снижение связано с профилактикой нарушений. Главные недочёты были зафиксированы в сфере управления имуществом, муниципальных закупок, исполнении бюджета. В свою очередь, на нарушениях при исполнении бюджета сказались излишние, безрезультатные и неправомерные расходы.

Также выявлен ряд нарушений при формировании бюджета Перми на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, что связано с применением нового классификатора, рекомендованного Счётной палатой РФ. В их число вошли такие параметры, как неверное применение фонда бюджетной классификации, несоблюдение методики планирования.

В комплексное проведение мероприятий КСП входили внешняя проверка отчёта администрации Перми об исполнении и экспертизе бюджета. За 2016 год было устранено нарушений на 112 млн руб., или 82% возможных нарушений. При экспертизе бюджета на 2017—2019 годы был учтён его программный характер, в результате чего КСП включилась в этот процесс уже в самом начале его подготовки. Бюджет города был утверждён с учётом всех поправок, что позволило исключить излишние расходы порядка 170 млн руб. Контроль за муниципальными закупками позволил повысить их экономность и результативность. Так, были внесены изменения в положение о деятельности автономных учреждений в части закупок, которые теперь осуществляются на сумму не более 100 тыс. руб., а годовой объём закупок не превышает 2 млн руб.

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Подводя итоги работы за 2016 год, Мария Батуева отметила, что администрация Перми повысила ведомственный контроль, большая часть нарушений устраняется в согласованные с КСП сроки.

Однако в работе самой КСП были также выявлены недочёты. Так, депутат городской думы Александр Филиппов в представленном отчёте не увидел направления, связанного с вопросами землепользования.

«Это один из немногих ресурсов, который сейчас может приносить дополнительные доходы в бюджет города. Не совсем понятно, как с ним распоряжаются и работают. Эти вопросы являются крайне важными. В администрацию города неоднократно направлялись депутатские запросы о сделках с землёй за последние несколько лет. Кстати, управление экспертизы и аналитики городской думы сделало ряд интересных выводов. К примеру, почтовые расходы на ведение документооборота оказались выше, чем доходы, которые получает муниципалитет от аренды земельных участков», — отмечает Александр Филиппов.

Юрий Уткин:

— Считаю необходимым вернуться к обсуждениям, проведённым в рамках нулевого чтения проекта городского бюджета, и проанализировать причину невыполнения протокольного поручения в части рекомендации по эффективному использованию земельных ресурсов. Кроме того, мы сформулируем дополнительное поручение КСП рассмотреть вопрос о земельных ресурсах.

Городская дума и КСП продолжат контроль за реализацией предложений по уточнению показателей муниципальных программ, за приоритетными проектами федеральных госпрограмм и актуализацией правовых актов.

«Радует, что в 2016 году не допущено фактов нецелевого использования бюджетных средств. Тем не менее имеют место и неэффективные расходы, и нарушения при осуществлении закупок. Именно поэтому в 2017 году КСП уделит повышенное внимание градостроительной и жилищной сферам, инвестиционным расходам, использованию муниципального имущественного комплекса, расходам на безопасность и, конечно, социальной сфере. Депутатский корпус со своей стороны продолжит плотное взаимодействие с контролирующим органом», — заявил первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Объявляется конкурс

Представленный Контрольно-счётной палатой Перми отчёт стал завершающим в деятельности её нынешнего состава. Депутаты гордумы запустили процесс проведения конкурса по отбору кандидатов на должность председателя КСП города на следующие пять лет.

Проект решения подготовлен в соответствии с федеральными законами №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также на основании Устава города Перми.

Депутаты установили период проведения конкурса по отбору кандидатов на должность председателя КСП в период с 28 февраля по 28 апреля, срок размещения объявления о проведении конкурса до 15 марта, а также одобрили создание конкурсной комиссии из девяти человек и её состав.

При обсуждении данного решения думы депутат Надежда Агишева попросила сделать ряд уточнений в связи с его соответствием закону №6-ФЗ.

«Закон предусматривает, что кандидатуры в качестве победителей конкурса вносятся в представительный орган муниципального самоуправления его председателем. По нашей же логике получается, что кандидатуры вносятся на рассмотрение комиссии, где для них создаётся искусственный фильтр. При этом возникают серьёзные противоречия, которые впоследствии позволят оспорить результаты конкурса, как его участниками, так и субъектами, которые имеют право на выдвижение своих кандидатур, минуя разнообразные комиссии и конкурсные процедуры. Согласно закону №131-ФЗ, победители конкурса вносятся на рассмотрение в думу, а вот способа выдвижения кандидатур из состава победителей конкурса в российском законодательстве просто не существует. По-моему, это обстоятельство стоит учесть и провести конкурс, не нарушая федеральный закон», — предложила Агишева.

Опасения депутата снял представитель управления экспертизы и аналитики гордумы Евгений Сапаркин: «В соответствии с Уставом города Перми предусмотрено, что кандидатуры на должность председателя КСП выдвигаются по итогам проведения конкурса. Никакого противоречия между правовыми актами не существует, так как статус председателя КСП как лица, замещающего муниципальную должность, был изменён в мае 2015 года, а Устав принят в августе 2015 года и успешно зарегистрирован».

Юрий Уткин:

— Мы начинаем подготовку к определению кандидатуры председателя Контрольно-счётной палаты Перми. Не будет преувеличением сказать, что КСП — это детище думы, квалифицированный эксперт, союзник депутатов в осуществлении контроля за расходованием бюджетных средств. Мы заинтересованы в том, чтобы работа аудиторов была организована на самом высоком уровне, чтобы у руля КСП стоял квалифицированный, опытный руководитель, досконально знающий нашу местную муниципальную специфику и в то же время находящийся в курсе общероссийского тренда работы контрольно-счётных палат.

Новый руководитель КСП Перми будет избран 28 апреля на пленарном заседании городской думы.

Рекламное послабление

Ещё ряд решений февральской «пленарки» были связаны с поддержкой добросовестных рекламораспространителей и порядком установки, эксплуатацией рекламных конструкций.

Так, подвергся изменению предмет торгов в сфере наружной рекламы — вместо платы за размещение рекламных конструкций предлагается перейти на торги по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Также вводится запрет на переоформление права эксплуатации рекламных конструкций третьему лицу. Кроме того, на 2017 год внедряется скидка 20% (коэффициент 0,8) для добросовестных рекламораспространителей, у которых отсутствуют задолженности по всем заключённым договорам на определённые контрольные даты, самовольно установленные и незаконно размещённые рекламные конструкции.

Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы:

— В адрес городских властей неоднократно поступали обращения от рекламного сообщества с просьбой рассмотреть возможность экономической поддержки добросовестного рекламного бизнеса. Мы слышим, идём навстречу, ряд мер поддержки уже действует. По вопросу применения понижающего коэффициента арендной платы глава города Дмитрий Самойлов и депутаты выработали консолидированную положительную позицию. Предлагаемые изменения рисков неисполнения бюджета не несут, наоборот, они стимулируют рекламораспространителей его пополнять своими отчислениями.

Изменения в проект «О внесении изменений в Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций» предполагают два момента: введение и регулирование размещения нового вида рекламных конструкций — медиафасадов, а также уточнение процедуры разработки и согласования проекта схемы размещения рекламных конструкций.

Вторая часть изменений предлагает исключить из перечня организаций, согласующих проект схемы, сетевые компании. Кроме того, рассматривается вопрос о введении норм, позволяющих разрабатывать и утверждать схему по частям, включать в перечень органов, согласующих проект схемы, департамент дорог и транспорта администрации Перми.

По мнению депутатов, документ направлен на создание условий, позволяющих администрации города в относительно короткие сроки обеспечить подготовку и утверждение схемы с целью её последующей реализации на торгах.

Торгуй без проблем

Изменения коснулись и Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории Перми, которые предполагают смягчение их условий.

Арсен Болквадзе, депутат Пермской городской думы:

— Очень часто у предпринимателей после прохождения конкурсных процедур и получения места для размещения НТО возникает проблема при необходимости сместить его вправо или влево в силу разных причин. Мы предлагаем допустить по согласованию с администрацией отклонения от «проблемного» места в любую сторону не более чем на пять метров. При этом должно быть два критерия: не были нарушены права третьих лиц, не было нарушено ни земельное, ни иное законодательство, чтобы перемещение было закреплено с юридической точки зрения.

По мнению депутата, это изменение очень важно при работе предпринимателя, поскольку оно касается только сферы торговли, не задевая земельные отношения, позволяет при смещении НТО продолжать свой бизнес.

Ещё раз о льготе

Не остался без депутатского внимания и вопрос о действии электронных льготных проездных документов на муниципальных маршрутах города в части совершения фиксированного числа поездок. По мнению депутатов, эта тема сейчас является самой обсуждаемой.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Мы просто не можем оставить без внимания вопросы, которые затрагивают социально незащищённые слои населения — школьников, пенсионеров и, в большей степени, студентов. Проблема внедрения электронных проездных только за последний месяц нашла отражение сразу на двух общественных площадках Перми — в региональном отделении ОНФ и на круглом столе, организованном гордумой. Нам удалось «нащупать» подходы к её решению. Так, принципиально предлагается снять все ограничения по продаже льготных проездных. Вторая и самая важная часть принятых решений заключается в том, что количество фиксированных поездок в транспорте необходимо увеличивать. В этом направлении был достигнут определённый компромисс с администрацией города. Сейчас «камень преткновения» заключается в том, что электронная система учёта пассажиропотока в Перми не внедрена в полном объёме, она «обкатывается» только в 15% общественного транспорта. В этой связи предлагаем предоставить возможность льготным категориям граждан использовать свои проездные документы без ограничения количества поездок.

По словам парламентария, крайний срок внедрения системы учёта пассажиропотока на всём подвижном транспорте города определён до конца 2017 года. Существует договорённость с краевыми властями о том, что будет функционировать единая система учёта всех категорий льготных пассажиров. Эти вопросы вновь будут рассматриваться на мартовском пленарном заседании городской думы.