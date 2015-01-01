1917 | Начало работы городской канализации

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Летом 1917 года Пермь сделала ещё один шаг в сторону цивилизации: первые сточные воды пошли по трубам городской канализации.

До этого её роль выполняли открытые сточные канавы, по которым нечистоты самотёком направлялись в Каму. Кроме того, работала артель чистоделов, которая из выгребных ям вывозила нечистоты бочками за пределы города — в ямы за Сибирской и Казанской заставами. По правилам, происходить это должно было ночью, однако, оно не всегда соблюдалось. На сайте компании «Новогор-Пермь» есть ссылки на статью в газете «Пермские губернские ведомости» 1906 года, где написано: «Наши ассенизаторы начинают без стеснения вывозить нечистоты даже днем и при том по самым людным улицам. 11 октября ассенизационный обоз торжественно дефилировал по Сибирской улице и наполнял воздух благоуханиями, от которых возмущенные прохожие не знали куда деваться».

В 1913 году Пермское городское самоуправление определило приоритеты развития города: расширение водопровода и электрических сетей, а также постройка трамвая и введение в строй канализации.

Спустя год был составлен проект строительства канализации, а уже в 1915 году началась прокладка канализационной сети. Причем, на Заимке даже был построен специальный завод, который выпускал бетонные кольца для нужд нового строительства.

Несмотря на все трудности военного времени, к лету 1917 года было уложено 19,75 верст (21,13 км) уличных каналов, из которых 96% составляли «верхнюю зону канализации», по которой сточные воды текли самотеком к камскому железнодорожному мосту.

Уже в октябре пермская городская канализация пройдёт неожиданное испытание, в советской историографии упоминаемое как «черносотенный погром»: в нее будут вылиты запасы спирта со складов Поклевских-Козелл, чтобы остановить грабежи магазинов центральных улиц Перми пьяными солдатами. Газеты того времени писали, что «пьяная толпа, увидав это, бросилась к спирту и пила его вместе с грязью и навозом».

Волна пьяных погромов тогда прокатилась по многим городам. В Петрограде он длился несколько недель под лозунгом «допьем Николаевские остатки». Те, кого посылали прекратить это безобразие, присоединялись к погромщикам. В Перми то ли запасов было меньше, то ли сознательных больше, но вакханалия была относительно быстро прекращена.

Примечательно, что станция перекачки, введенная в строй в 1917 году, работает до сих пор. На сайте компании «Новогор-Пермь» написано: «Сейчас она может показаться многим незначительной, так как собирает стоки лишь с нескольких улиц Ленинского района Перми. Но стоит отключить ее, сразу все почувствуют, насколько важна эта маленькая станция в жизни города»!

Вплоть до 1950-х она была единственной станцией перекачки во всей Перми, а очищать стоки, поступающие в Каму, стали только в 1960-х!