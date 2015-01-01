Год юбилеев Пермская художественная галерея проводит год под девизом «За пять шагов до столетия»

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То, что у Пермской галереи юбилей приходится на год, оканчивающийся на «17», не случайно: она была открыта не просто так, а в честь пятилетия Великой Октябрьской социалистической революции, причём конкретно 7 ноября! На 7 ноября нынешнего года намечено одно из главных юбилейных событий, но ещё до этого состоится много всего, особенно выставок.

Фото: Валерий Заровнянных

Общая идеология выставочной программы галереи на год — отдать должное людям, которые на протяжении всей истории художественного музея помогали ему и сотрудничали с ним: художникам, коллекционерам, искусствоведам и, разумеется, сотрудникам самой галереи, особенно тем, кто стоял у её основания. На этой идее построен «юбилейный триптих» выставок на втором этаже, в информационной зоне.

Первая из них откроется уже в марте: это экспозиция, посвящённая основателям галереи и их традициям, важнейшей из которых является принцип показа искусства Урала на фоне искусства всей страны. Документы и фотографии расскажут о том, как первые руководители музея, особенно легендарный Николай Серебренников, отправлялись в экспедиции по Пермской области, как работали с московскими музейными фондами. Выставку разнообразит несколько подлинных вещей, связанных с деятельностью «отцов-основателей».

Вторая выставка, которая откроется вслед за первой, рассказывает о людях, которые работали с музеем, не будучи его сотрудниками. Это прежде всего коллекционеры-дарители: благодаря им за пять первых лет существования галереи её собрание выросло в 128 раз! Вторая категория друзей — это художники. На протяжении всей своей истории Пермская галерея и Пермское отделение Союза художников активно сотрудничали, а Николай Серебренников был первым председателем пермского СХ.

Заключительная часть «триптиха» посвящена зрителю. Экспозиция расскажет о том, как галерея работает со зрителем. По словам директора галереи Юлии Тавризян, лет 35 назад зрители были гораздо активнее: если сейчас в книгах отзывов можно прочитать «спасибо, очень понравилось», то раньше писали целые рецензии, не стеснялись давать советы. «Книги отзывов за много лет очень хорошо характеризуют эпоху», — считает заместитель директора галереи по научной работе Ольга Старцева.

Оммаж пермским коллекционерам не исчерпывается документальной выставкой. Уже 16 февраля в «заалтарном» выставочном зале состоится вернисаж, посвящённый трём современным пермским частным коллекциям. Свои сокровища покажут знаменитый собиратель фарфора Григорий Куранов, его жена Галина Куранова (у них разные коллекции) и «пермский Третьяков» Виктор Селиванов, обладатель ценной и разнообразной художественной коллекции. Все три коллекционера вызывают истинное восхищение сотрудников музея: они не ограничиваются собирательством — выпускают каталоги, участвуют в выставках, делают подарки музеям. По словам Ольги Старцевой, эти люди обладают качеством, которое можно обозначить словом «знаточество» — о предметах коллекционирования они знают больше, чем искусствоведы-профессионалы.

Ещё одна важная тема, связанная с музейным юбилеем, — тема Строгановых. Им будут посвящены две выставки, которые пройдут почти одновременно: в маленьком «заалтарном» выставочном зале 2 ноября откроется выставка «Строгановы и Пермский край» из фондов Пермской галереи и музеев Пермского края, а в большом выставочном пространстве на первом этаже 23 ноября начнёт работу выставка из фондов Государственного Эрмитажа и Тамбовского художественного музея «Строгановы-коллекционеры», где, по словам Юлии Тавризян, «будут уникальные вещи первого ряда».

Директор галереи говорит, что проекты, посвящённые Строгановым, будут не только показом красивых старинных предметов, но и поводом для размышлений о социальной ответственности бизнеса — теме, равно актуальной в строгановские времена и сегодня. Об этом пойдёт разговор на форуме, который привязан к вернисажу 23 ноября. Галерея надеется привлечь к обсуждению темы представителей бизнеса и власти.

Главные юбилейные события планируются на 7—9 ноября, когда будет праздноваться 95-летие галереи. Состоится традиционный День дарения, а также большая музейная конференция с научными докладами и специальной программой для музеев муниципалитетов Пермского края. Как говорит Ольга Старцева, в музейных коллекциях в глубинке есть интересные предметы искусства, но музеи зачастую не знают, как с ними работать, ведь их основные темы — история и краеведение. Художественные коллекции — новый ресурс для развития музеев малых городов и сёл, и необходимо его актуализировать: проводить межмузейные выставки, создавать синтетические экспозиции, выдумывать другие нестандартные подходы к экспонированию.

Кроме собственного юбилея галерея отмечает специальными выставочными проектами ещё несколько круглых дат.

«В начале было небо» — выставка из фондов галереи, музеев Пермского края и корпоративных пермских музеев. Это необычный подход к теме 1917 года, который был не только годом революции, но и годом рождения «отца» пермского моторостроения — авиаконструктора Павла Соловьёва. Выставка — образный рассказ о стремлении человека в небо, и с неё Пермская галерея начинает серию выставок «От солеварения до ракетостроения». На выставке будут представлены, в том числе средствами мультимедиа, как произведения, отражающие тему полётов и индустриального строительства, так и собственно объекты авиационной промышленности, которыми гордится Пермский край.

Открытие выставки планируется 21 сентября на первом этаже галереи.

Выставка «Всем лесам лес» посвящена сразу трём событиям: 185-летию со дня рождения Ивана Шишкина, 205-летию знаменитого лесовода Александра Теплоухова и Году экологии в России. Эта выставка — попытка показать зрителю посредством изобразительного искусства, фотографии, аудиовизуальных и объектных инсталляций всё то, что входит в понятие «экология».

Выставка будет работать с 15 апреля на первом этаже галереи.

По традиции Пермская художественная галерея примет участие в программе Международного Дягилевского фестиваля. 18 мая в «заалтарном» зале при поддержке посольства Швеции в России откроется выставка Ингрид Бугге «Пермский цикл». Это мультимедийный проект, совместная работа творческих коллективов Пермской художественной галереи, Пермского театра оперы и балета, Пермской государственной академии искусства и культуры.

Автор — визуальный художник Ингрид Бугге — выбрала семь экспонатов из коллекции Пермской деревянной скульптуры, которые послужили основой для написания семи музыкальных композиций (аллюзия на библейский сюжет «Семь слов Спасителя на кресте). При участии хореографов и артистов Пермского театра оперы и балета на эту музыку созданы хореографические миниатюры, которые, в свою очередь, послужили основой для серии фоторабот и видеоинсталляций. Открытие выставки намерен посетить посол Швеции в России.

Это далеко не все события, которые планируются в Пермской государственной художественной галерее в её юбилейный год. Благодаря дополнительным средствам, оперативно выделенным из бюджета Министерства культуры Пермского края его новым главой Галиной Кокоулиной, галерея планирует усилить присутствие в визуальной среде Перми — это будут и промоакции в пространстве города, и уличные выставки. Ещё одна тема для работы в течение всего года — подготовка к переезду в новое здание. Осмысление новых экспозиций, новых подходов — тема как для профессиональных разговоров, так и для широких дискуссий.