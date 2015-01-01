Карточный потенциал Приток средств во вклады замедлился из-за снижения их доходности и появления новых альтернатив

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Темпы роста остатков на депозитных счетах физических лиц замедлились до уровня 2014 года. Если по итогам 2015 года их объём в Пермском крае увеличился на 16%, то за январь—ноябрь 2016 года — лишь на 3%. Точно таким же был прирост сбережений на счетах жителей края в докризисном 2014 году.

Фото: Константин Долгановский

Стимула нет

Такое совпадение в первую очередь объясняется возвратом ставок по вкладам на уровень 2014 года, снизившим привлекательность наиболее привычного инструмента инвестирования. Вторая причина — снижение уровня жизни населения: у большей его части отсутствуют «лишние» доходы, которые, в принципе, можно было бы направить на сбережение в той или иной форме.

В свою очередь, банки также не заинтересованы в привлечении дополнительной ликвидности, поэтому не стимулируют интерес населения ко вкладам. «Более того, у рынка есть ожидания дальнейшего снижения ставок по вкладам, и поэтому наиболее интересные ставки банки предлагают по краткосрочным и среднесрочным депозитам — три—шесть месяцев», — говорит Павел Нуждов, начальник центра развития сберегательных, расчётных и комиссионных продуктов ОТП Банка.

Ставки по долгосрочным вкладам ниже, поскольку кредитные организации стремятся минимизировать свои процентные риски — вероятное расхождение между среднерыночной ставкой через год (и тем более три года) и фиксированной ставкой по вкладу. Население уже отреагировало на такую процентную политику — в среднем банки отмечают сокращение доли долгосрочных вкладов.

Наталья Кондрашова, директор филиала «БКС Премьер» в Перми, добавляет, что традиционно по классическим вкладам (не предполагающим частичного снятия и пополнения) ставка также выше. Кроме того, эксперты называют такие способы максимизации доходов по вкладу, как сезонные предложения (обычно весной и осенью), а также пенсионные кредиты. В целом практики советуют не ожидать специальных предложений, а открывать вклады на длительный срок прямо сейчас, с тем чтобы зафиксировать имеющуюся на рынке доходность.

Эксперты отмечают, что из-за низкой доходности вклады как инструмент инвестирования потеряли часть своего функционала. В «БКС Премьер» отмечают, что средняя максимальная ставка по депозитам физических лиц в рублях превышает прогнозируемую инфляцию в 2017 году примерно на три процентных пункта. Даже если игнорировать тот факт, что показатели реальной инфляции всегда выше официальной, приходится констатировать, что вложения в депозиты в текущей ситуации можно рассматривать лишь как стратегию сбережения, но не приумножения.

Неожиданная альтернатива

В результате складывается ситуация, когда доходность по дебетовым картам может даже превышать процент по вкладу за счёт начисления процентов на остаток и кешбэка. По словам Павла Нуждова, ряд банков уже предлагает процентные ставки по карточным продуктам на уровне срочных вкладов, поэтому клиенты могут пользоваться этими продуктами в качестве альтернатив вкладу. Впрочем, говорит эксперт, в силу их большей технологичности в сравнении с вкладами карты зачастую менее популярны у клиентов старшего возраста.

«Накопительные счета ― это гибрид вклада и текущего счёта. С одной стороны, деньги в отличие от текущего счёта не лежат мёртвым грузом, и при этом по ним начисляется процент. С другой ― в любой момент вы можете пополнить счёт, снять с него все или часть средств без потери процентов, как в случае со вкладом», — говорит Светлана Щеголева, управляющий ВТБ 24 в Пермском крае.

Дополнительные преимущества накопительных карт по сравнению со вкладами — отсутствие ограничений по минимальной первоначальной сумме и сумме пополнений, а также неограниченный срок действия счёта.

На сегодняшний день максимальный процент по вкладу в 50 тыс. руб. на шесть месяцев в Перми достигает 9%, по дебетовым картам — 10% плюс кешбэк. При этом в случае выполнения определённых условий выпуск дебетовой карты и её обслуживание будут бесплатными.

Впрочем, необходимо учитывать специфику накопительных карт. Важнейшее отличие одного от другого — в способе начисления процентов. «При открытии срочного вклада процентная ставка зафиксирована на весь срок вклада, тогда как по карте банк вправе эту ставку пересматривать. Поэтому клиентам желательно регулярно отслеживать информацию относительно актуальных условий по карте», — отмечает Павел Нуждов.

Кроме того, говорит Светлана Щеголева, размер процентной ставки ежемесячно определяется исходя из фактического минимального остатка на счёте в течение месяца. То есть если в течение месяца сумма на счёте менялась несколько раз (пополнение или снятие со счёта), то будет выбрано минимальное значение, которое достигалось, и именно на него и будет начисляться процентный доход.

Ольга Аксенова, начальник управления пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития, отмечает психологический фактор выбора между вкладом и накопительной картой. «Если клиент нацелен на приумножение сбережений и придерживается низкорисковой модели инвестирования, то банковский вклад — наиболее правильный инструмент для формирования накоплений. Деньги вклада — это средства, которые сознательно отделены клиентом от ежедневных расходов («заначка», которую не нужно тратить)», — говорит эксперт.