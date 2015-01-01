Особый вид реализма В честь своего 16-летия галерея «Марис-Арт» открыла мемориальную выставку Петра Оборина

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Вернисаж в галерее «Марис-Арт» 2 февраля был многолюдным. Художники, коллекционеры, журналисты и просто друзья собрались поздравить частную галерею с днём рождения. Много шутили по поводу совершеннолетия: мол, в советские времена можно было паспорт вручать, а до революции — идти на первый бал... И, поскольку шуток без доли истины не бывает, действительно можно говорить о том, что маленькая частная галерея прошла некий возрастной рубеж, за которым наступает период «взрослости».

Фото: Константин Долгановский

Уже не надо никому ничего доказывать. Все в Перми, кто имеет отношение к изобразительному искусству, знают, что «Марис-Арт» — это важнейшая институция для продвижения художника к зрителю. Так, как владелица галереи Татьяна Пермякова, художника не «раскрутит» никто. Да и зрители — завсегдатаи выставочных проектов — любят «Марис», причём совершенно бескорыстно: просто знают, что здесь все выставки — хорошие.

Новый год своей жизни галерея посвящает Петру Артемьевичу Оборину, 100-летие которого будет отмечаться нынешней осенью. Это имя много значит для «Мариса». Галерея давно и пристально работает с его наследием. Пётр Оборин — художник не просто известный, но и очень яркий, ему «раскрутка», в общем-то, не нужна. Достаточно сказать, что его картина «Первый успех» репродуцировалась во всех советских учебниках литературы — в средних классах школьники писали по ней сочинения. Теперь нужно другое — память, и «Марис-Арт» эту память хранит безупречно.

Казалось бы, о Петре Оборине всё сказано, всё лучшее из его наследия уже видено-перевидено. Однако выставка в «Марисе» вместе с радостью узнавания давно любимых работ вызывает особое, свежее чувство новизны. Живопись Оборина как будто очищается от времени. Она актуальна и свежа.

Название для выставки придумывали долго, и лишь перед самым вернисажем возникла строчка Владимира Радкевича: «В камской зелени и сини жил и в грозах, и в тиши». Это в самом деле про Оборина.

Фото: Константин Долгановский

В первом, большом зале «Мариса» картины подобраны так, что сразу становится понятно: это реализм, но реализм особенный. В «Потухшем костре» чудится сияние самоцветов, а капли «Росы» напоминают иллюстрацию к фантастическому роману о «Стране дремучих трав», где каждый водяной шарик — словно планета. Каждая картина Оборина, отталкиваясь от реальности, выводит зрителя в какое-то иное измерение, но при этом оставляет дорогу назад. Художник никогда не был буквалистом. Он рисовал не «портреты вещей», а их суть, и о каждой, даже небольшой картине много думал, много переживал.

Это касается не только сюжетов, но и колорита, и фактуры. С цветом Оборин работал много и тщательно. Глубокие, немного сумрачные краски его поздних работ узнаваемы сразу, как и плотные, почти рельефные мазки. Кажется, что его «Деревья в снегу» покрыты настоящим, а не живописным, пушистым инеем. «Сегодня так никто не пишет», — в один голос говорили на вернисаже искусствоведы.

Оборин — из тех художников, которые превращают реальность в сказку, но не в детскую. В этой сказке чудится глубокое, мощное, не всегда светлое языческое начало. Недаром художник так любил сказы Бажова с их хтоническими персонажами. В юбилейной экспозиции «Мариса» — несколько работ из «бажовской» серии: мощные, полные достоинства люди, а рядом — загадочные подземные существа. Здесь же — картина «В соликамской калийной шахте», написанная с удивительным чувством перспективы: если смотреть издалека, возникает иллюзия бездонной глубины, и сразу становится понятно, откуда пришли герои этих сказов.

В малом зале — портреты, бытовые зарисовки, радостный и светлый шестидесятнический мир. Есть там и знаменитый портрет Ленина — странный, неканонический. Искусствовед Ольга Старцева, выступая на открытии выставки, вспоминала, как он её в своё время поразил. Вообще, на вернисаже много вспоминали: ведь Пётр Артемьевич был не только художником выдающимся, но и личностью чрезвычайно интересной. Он вёл дневники, в которых не просто фиксировал события жизни, но и рассуждал о творчестве, искал в себе ответы на глобальные вопросы. «Человек, о котором думаешь с удовольствием», — сказала о нём Ольга Старцева и добавила, что это был благородный, красивый старик с удивительно интеллигентной манерой речи, увлекающей мимикой и жестикуляцией.

О том, что Оборин умел рефлексировать, вглядываться в себя, говорят не только воспоминания тех, кто был с ним знаком, но и его автопортреты. В экспозиции их два — молодой, весёлый, хохочущий сильный мужчина в летней соломенной шляпе и задумчивый старик с бездонными, видящими невидимое глазами, в котором есть что-то фаустовское.

Юбилей такого человека — дата, «перед которой встаёшь в почётном карауле», как сказала директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

До юбилея Оборина осталось ещё несколько месяцев, и «Марис» задумал серию его выставок. А нынче гости пришли, чтобы поздравить саму галерею. Как всегда, на столе были пироги с разнообразными начинками — такова традиция, здесь их предпочитают банальным тортам — и мандарины для создания «оранжевого» настроения. Разумеется, гости вспомнили, что, когда галерея открывалась, именно Пётр Артемьевич Оборин придумал расшифровку её названия — «МАзня и РИСунки».

Что же вкладывает в название хозяйка галереи, не знает никто. В искусстве всегда должна присутствовать загадка.