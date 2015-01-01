От количества идей — к качеству проектов В Прикамье формируется инфраструктура для высокотехнологичных стартапов

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Пермский городской бизнес-инкубатор готовит заявку на участие в конкурсе Фонда содействия инновациям по созданию бизнес-акселератора, который будет поддерживать победителей программ «УМНИК» и «Старт» в их работе над проектами. Городские власти, поддерживая эту инициативу, рассчитывают на то, что вновь созданная структура будет оказывать содействие и другим представителям малого бизнеса, пытающимся выжить на рынке инноваций.

Прежде всего этот проект важен для победителей конкурса «Умник». На сегодняшний момент результатом работы конкурсантов признаются либо написание бизнес-плана, либо создание инновационного предприятия. Но для того чтобы сделать шаг в сторону предпринимательства, победителям по новым правилам придётся пройти обязательную акселерацию в соответствующих структурах, на которые Фонд содействия инновациям закладывает определённые средства. Таких акселераторов по стране будет немного — порядка 15. Пермские инициаторы проекта хотели бы, чтобы один из этих акселераторов обосновался в Пермском крае. Для этого, по их мнению, есть все объективные предпосылки.

Постоянный представитель фонда в Пермском крае Георгий Полетаев полагает, что хорошей базой для создания акселератора может послужить Городской бизнес-инкубатор, который так или иначе уже занимается просветительской деятельностью. На его площадке выступают бизнес-тренеры, там есть возможность проводить образовательные программы с участием инноваторов из других регионов.

Георгий Полетаев, постоянный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере:

— Мы обсуждаем сейчас ряд вопросов, поскольку в реализации проекта есть сложности. Например, создаваемый бизнес-акселератор должен иметь опыт работы с «умниками» не менее двух лет. Мы готовим на этот счёт пояснительные документы, поскольку на площадке городского бизнес-инкубатора фонд много лет проводит семинары для инноваторов.

Кроме того, у Пермского края есть большое преимущество — наличие промышленных предприятий, которые сотрудничают с фондом по этим программам. Речь идёт и о финансовой поддержке, и о трудоустройстве участников конкурса на прямом производстве. Многие «умники» успешно работают в компаниях, строящих инновационный бизнес.

С точки зрения фонда это отличный аргумент: бизнес реально поддерживает его программы в регионе. Конечно, хорошо, когда есть и поддержка власти, но если бизнес не участвует — ничего не получится. В Прикамье всё есть в достаточной мере.

Набор формальных критериев для организации акселератора в регионе действительно есть. Но при подаче заявки ему придётся конкурировать с такими признанными центрами развития инноваций, как Татарстан, Удмуртия, тот же Екатеринбург.

«У нас есть конкурентное преимущество — активная жизненная позиция. Мы организуем такие мероприятия, которые не проводятся больше нигде. К примеру, образовательные программы для победителей конкурса «УМНИК». Для них в крае проводятся курсы ораторского мастерства, их готовят к защите презентаций, предусмотрены и тренинги по самым различным направлениям, необходимым для успешной борьбы за грантовую поддержку», — поясняют сторонники реализации этой амбициозной идеи.

Кроме того, в самом фонде отмечают, что пермские проекты очень качественны в сравнении с работами других регионов России.

Постепенно в крае формируется и необходимая для активизации инновационного процесса инфраструктура. Очень успешным, по мнению участников процесса, является интегрированная программа консалтинговой группы «Бизнес-ментор», которая работает с представителями малого бизнеса, помогая им в динамично меняющихся условиях успешно строить бизнес. Менторы заинтересовались инновационной повесткой дня и подключились к работе с Фондом содействия инновациям. Партнёром этого мероприятия стал Пермский научный центр. По словам Георгия Полетаева, у команды уже есть проекты, поддержанные фондом.

«Ментор, который закрепляется за прошедшим конкурсный отбор «умником», имеет опыт создания предприятий и учёную степень. Это не инвестор, а именно консультант, помощник, который в бизнес не входит, а оценивает процесс со стороны. Мы можем сказать, что в Прикамье уже начал формироваться институт менторства, который несёт на себе в том числе и социальную роль», — радуется появлению нового направления представитель фонда.

В прошлом году вновь активизировалась идея создания инновационных технопарков. Было заявлено сразу несколько проектов, в том числе технопарк с якорным проектом Promobot, Корпорация развития Пермского края готовит заявку для реализации проекта по созданию индустриального парка «Парма», который будет специализироваться на машиностроении, авиационном двигателестроении и промышленном наукоёмком производстве. Совместно с фондом «Сколково» краевые власти обещали развернуть строительство IT-парка.

Подобные инициативы в крае появляются на протяжении многих лет, но до сих пор реализовать их в полной мере так и не удалось. Возможно, потому, что инновационное сообщество ещё не созрело для того, чтобы объединиться вокруг самой идеи.

Руководитель инновационного центра «Мозгово» Пермского классического университета Николай Косвинцев сомневается, что за красивыми названиями сегодня имеется должное содержание. «Мне нравятся инициативы, их надо поддерживать, но они должны соприкасаться с реальной почвой, а многие вопросы ещё по-серьёзному не решены», — полагает эксперт.

По его мнению, иметь «коробку» — это здорово. Так же, как и компанию-лидера. Другое дело, чем эти площади загружать? Ведь опыт известных технопарков из соседних регионов показывает, что они фокусируются на привлечении резидентов, сначала на своей территории, затем — из соседних регионов и более отдалённых. То есть они просто расширяют географию охвата.

Николай Косвинцев, руководитель инновационного центра «Мозгово»:

— Пока создание подобной инфраструктуры — это не попытка вырасти, а попытка собрать. Между тем задача заключается в том, чтобы двигаться от количества к качеству. Но тогда вопрос: если проекты не растут, как на это рассчитывали, что дальше? Их надо выращивать, и это главный вызов на предстоящий период. Если наукоёмкие проекты растут долго (IT — не показательный пример, у этой сферы отдельный жизненный цикл), то нужно говорить о наличии проблемы. Она не в генерации идей как таковых, а в людях, которые готовы их от а до я реализовать. Вырастить идеи в рамках большого цикла, чтобы проект в конечном счёте стал самодостаточным, не вызывающим беспокойства в обозримом будущем.

Россия умеет создавать новации, но не умеет работать с инновациями. Мы можем создавать хорошие продукты, но делать их инновациями — рыночными продуктами («ин» — это означает внедрение) пока не накопили опыта. Откуда его брать? Методом проб и ошибок. Заимствовать чужой опыт тяжело и непродуктивно.

То же самое, по мнению руководителя, относится и к акселератору, который лишь форма. Что будет содержанием? Кто будет генератором этого проекта на системной регулярной основе? Это первая проблема.

Вторая — экономические соображения. «Почему мы сами хотим создать ресурс, а не пользоваться тем, что уже есть у соседей? Сегодня нам достаточно опыта Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) по части IT-проектов. Нам достаточно будет акселератора в Татарстане, поскольку у них этот ресурс не загружен. Мы создадим свой, и начнётся перераспределение между сообщающимися сосудами. Это будет означать, что у них доля нагрузки снизится и мы свои мощности не загрузим. Давайте пользоваться ресурсом, который сегодня для нас бесплатен. Попытка создать своё имеет риски. Не загрузим, не синхронизируем, получим «коробку» будущего торгового центра», — делится своим мнением эксперт.

Есть, по его мнению, ещё один серьёзный вопрос: в какую цепочку этот акселератор встраивать? Отраслевую или нет? Каково его место, предназначение? Надо идти постепенно, эволюционно. «Пока я услышал о форме, но не о содержании. Я бы исходил из другого посыла: есть ли у нас в регионе поток проектов, в которых такие структуры нуждаются? По университету могу сказать — такого управляемого потока проектов нет. Чтобы подошёл, «краник» открыл, и 20 капель накапало. В научных институтах тоже нет. По итогам конкурсов нет динамики роста проектов. Между тем технопарки и акселераторы должны кого-то обслуживать, а кого?» — спрашивает Николай Косвинцев.

Вопрос пока остаётся риторическим.