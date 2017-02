Драйв нон-стоп Академический хор «Млада» представил программу джазовой музыки

Ежегодный большой концерт академического хора «Млада», приуроченный к Татьяниному дню, — одно из главных музыкальных событий Перми. Для многочисленных поклонников хора — просто главный день календаря! Или два дня: в последние годы на концертах такие аншлаги, что приходится повторять программу. Вот и нынче: 20 и 21 января зал Дворца культуры им. Солдатова был полон — все три яруса.

«Млада» никогда не повторяется и в то же время всегда радует публику чем-то родным, знакомым наизусть, и на сей раз программа «Джазовые нестандарты» была принципиально новой, но в неё вошли «младовские» хиты, известные по предыдущим годам, такие как «Песенка о морском дьяволе», Chattanooga Choo Choo или Java Jive. Создавая первую в истории хора полностью джазовую программу, руководитель «Млады» Ольга Выгузова собрала best of the best популярной музыки 1930—1950-х годов. Самые сливки! Какую мелодию ни назови, она вызывает множество упоительных воспоминаний, будь это Moonlight Serenade Гленна Миллера, гершвиновский Summertime, легендарный и бессмертный Putting on the Ritz Ирвинга Берлина или «Песня старого извозчика» Никиты Богословского из репертуара Леонида Утёсова.

Но дело даже не в популярности, а в том безупречном музыкальном вкусе, с которым подобраны номера, в удивительном понимании джазовой музыки, её духа и мелодической специфики, с которым Ольга Выгузова и её постоянные аранжировщики — Сергей Выгузов и Ольга и Яков Саравайские — адаптировали мировые шедевры джаза для хорового исполнения. Зрителям было очевидно, что певцы в этой музыкальной стихии как рыбы в воде, недаром в мелодию You Don't Know Nothing ненавязчиво вплелись фрагменты из «Московских окон» — одной из любимых песен «Млады». И, кстати, это единственный пример подобного волюнтаризма в программе, которая была построена вовсе не на эксцентрике и пародии, а на очень тщательном понимании исполняемой музыки.

Знатокам и специалистам было очевидно: программа потребовала от хористов нечеловеческого усердия и безупречности. Все песни исполнялись наизусть! Почти два часа без перерыва даже на конферанс — музыка звучала нон-стоп, и всё это время в движении, ведь «Млада» не из тех хоров, которые стоят как вкопанные, на протяжении всей программы и певцы, и дирижёр танцуют.

Как всегда, Ольга Выгузова и её соратники подошли к подготовке большого зимнего концерта как к театральной постановке: новые костюмы от постоянного дизайнера «Млады» Ольги Величко сочетали привычный для хора визуальный стиль с джазовыми традициями — на сей раз певцы были одеты в чёрно-белое. Специальное видео, специальная световая партитура… Всё было продумано и проработано. Правда, свет в этот раз был, пожалуй, чересчур агрессивным — зрителям пришлось заслоняться от бьющих в глаза прожекторов.

Инструментальную поддержку осуществляла «музыкальная сборная» лучших исполнителей Перми. Достаточно сказать, что на банджо играл Игорь Федотов из «Ба-ба-ту», который подарил одному из номеров программы свой хрипловатый вокал, а за рояль сел Александр Колесников, который смог в полной мере использовать мягкий и чистый голос «Стейнвея». Для джазовой перкуссии был приглашён Денис Григораш, известный по этническим музыкальным проектам.

Весь вечер блистал самый «джазовый» из солистов «Млады» Сергей Ефимов. Он же осуществлял конферанс — артистичный и ненавязчивый. Впрочем, в этом хоре все — солисты.

Зимний концерт «Млады» — это музыкальный Новый год в Перми. И, как с обычным Новым годом, после того как он прошёл, остаётся ждать следующего.