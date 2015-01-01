На низких оборотах Крупнейшие строительные компании Перми подвели итоги 2016 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Главный итог минувшего года: ни один из застройщиков не пересёк рубеж в 100 тыс. кв. м, как это было в 2014 году. Сохраняется тренд, наметившийся в самом начале нынешнего кризиса: снижение площади квартир, популярность «малоформатного» жилья. Тем не менее, говоря о планах на 2017 год, застройщики намерены наращивать объёмы.

Сколько и почём

В 2016 году 84 тыс. жилых кв. метров сдало ООО «Камская долина», говорит генеральный директор ОАО «КД групп» Алевтина Романова. По её словам, стоимость «квадрата» составляла 50—52 тыс. руб., как в 2016-м, так и в 2015 году. По словам Романовой, девелопер уверенно осваивает новые площадки. В конце 2016 года застройщик вышел на два новых адреса: ул. Луначарского, 99 и ул. Автозаводская, 11.

ОАО «ПЗСП» сдал в 2015 году 60 тыс. кв. м, в 2016 году — 65 тыс. кв. м.

ПАО «Трест №14» в 2014 году сдало 84,9 тыс. кв. м жилья, в 2015 году — 69,3 тыс. кв. м, в 2016 году — 50,5 тыс. кв. м. Однако трест активно работал не только на рынке жилой недвижимости. В том числе компания построила в 2014 году три детских сада: два по 4282,5 кв. м и один — 4329,5 кв. м. В 2015 году возвела пять детских садов общей площадью 17 363,3 кв. м, а в 2016 году — школу «Мастерград» на ул. Костычева площадью 22 350 кв. м и кадетский корпус в Усть-Качке площадью 9064,8 кв. м, отмечает заместитель генерального директора по развитию ПАО «Трест №14» Наталья Белобородова.

ООО «Сатурн-Р» сдало 49,11 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это немного меньше, чем в 2015 году, когда было введено 51 тыс. кв. м. План на 2017 год масштабнее — 80 тыс. кв. м, сообщил директор по строительству «Сатурн-Р» Николай Кирюхин. Он пояснил, что повышение объёмов обеспечит застройка микрорайона «Красные казармы», где в первую очередь будут построены дома ближе к ул. Чкалова. По словам менеджера, компания не прочь приобрести новые площадки, но пока «нет ничего хорошего, и не предлагается». «Будут привлекательные предложения — будем брать, мы готовы», — сказал Кирюхин.

В 2016 году, как и в 2015-м, средняя стоимость квадратного метра жилья в «Сатурн-Р» оценивалась в 49 500 руб. Ценовая политика в 2017 году, по словам топ-менеджера, будет зависеть от ситуации на рынке.

ООО «Орсо групп» построило в 2016 году 9,4 тыс. кв. м жилья, это больше, чем в 2015 году — 7,7 тыс. кв. м, сообщил генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный. По его словам, введённые в эксплуатацию квадратные метры соответствуют плановому показателю. «Объёмы сданного жилья — не самоцель. У нас иной подход. Мы придерживаемся сдержанной политики и не строим без достаточного количества собственных средств. Главное — вовремя передать ключи от квартир в действительно качественном объекте», — заметил Бесфамильный.

В 2017 году «Орсо групп» планирует анонсировать новые проекты, один из которых будет относиться к сегменту «бизнес». «Вести подсчёт квадратных метров сейчас рано», — категоричен Бесфамильный. По его словам, стоимость «квадрата» зависит от проекта и времени продажи — на нулевом этапе или в готовом сданном доме. В частности, самая низкая цена на старте продаж в «Космодоме» была 50,8 тыс. руб., сейчас она составляет 51,3—52,3 тыс. руб. Объект подороже — «Дом с бобром»: цена на старте составляла 54,5—62 тыс. руб., сейчас изменилась до 51,7—62,8 тыс. руб.

ОАО «СтройПанельКомплект» (СПК) ввело в эксплуатацию более 60 тыс. кв. м жилья. Это очередные этапы строительства ЖК «Медовый» в посёлке Кондратово; ЖК «Белые росы» в посёлке Фролы, ЖК «Мотовилихинsky» в микрорайоне Вышка-2. В целом — 1105 квартир.

Относительно начала года СПК скорректировал свои планы, срок ввода в эксплуатацию части объектов перенесён на три месяца. Объекты объёмом 45 тыс. кв. м находятся в высокой степени готовности на этапе подготовки к сдаче комиссии ИГСН, рассказал генеральный директор СПК Виктор Суетин. Он отметил, что в 2015 году было введено в эксплуатацию около 80 тыс. кв. м. В 2016 году плановой цифрой также было от 80 до 100 тыс. кв. м.

Суетин заметил, что сейчас СПК реализует проекты в плановом режиме. На 2017 год запланирован ряд новых проектов, в том числе в сегменте жилья «комфорт +», которые находятся в разной степени проработки. Расширится и география строительства — новые проекты запланированы в том числе в Кировском районе и в микрорайоне Верхняя Курья. Продолжается реализация комплексной застройки территорий: ЖК «Медовый», ЖК «Белые росы», ЖК «Мотовилихинsky», ЖК «Солдатская слободка». Эти проекты рассчитаны на поэтапную реализацию до 2020 года.

Группа компаний «Мегаполис» ввела в эксплуатацию 23,2 тыс. кв. м жилья в 2016 году, что почти в четыре раза больше, чем в 2015 году, когда было сдано 6,21 тыс. кв. м. Это произошло за счёт завершения строительства двух домов на ул. Белозёрской, 30 и на ул. Маршала Толбухина, 23. Так, в ЖК «Мозаика» средняя стоимость квадратного метра составила 45 тыс. руб. — это ниже, чем год назад. В доме на ул. Пожарского, 21 в 2015 году «квадрат» стоил 54 тыс. руб., сообщил заместитель директора по строительству ГК «Мегаполис» Михаил Крепак. По его словам, в планах на 2017 год сдать 13,9 тыс. кв. м за счёт ввода домов на ул. Пушкина, 72 (7,4 тыс. кв. м, «бизнес») и на ул. Томской, 28 (6,56 тыс. кв. м, «эконом»).

В конце 2016 года «Мегаполис» вышел на площадку на ул. Пермской, 17, здесь строится ЖК «Пермская губерния» со сроком сдачи в 2018 году. У компании есть планы продолжать строительство на Гайве, Парковом, в Индустриальном районе, закладка стройки произойдёт в течение 2017 года. Площадь строящихся «однушек» у «Мегаполиса» 39—44 кв. м, «двушек» — 50—60 кв. м.

Застройщики в тренде

По наблюдению Михаила Бесфамильного, сейчас устойчивой тенденцией является спрос на однокомнатные квартиры, поэтому они преобладают в возводимых компанией домах. В одном из проектов, к примеру, на четверть увеличено их количество в сравнении с предыдущим объектом. Не меньшим спросом пользуются квартиры-студии. Сейчас в одном из домов компании, старт продаж в котором был дан в сентябре прошедшего года, свободных студий уже не осталось. «Клиенты с большей охотой рассматривают квартиры меньшей площади. Огромные двух- или трёхкомнатные квартиры не вызывают интереса. Пожалуй, трендом стали дизайнерские холлы, благоустроенная придомовая территория», — сказал топ-менеджер.

Бесфамильный подчеркнул, что происходит явное сокращение площади квартир, но без ущерба количеству комнат. Клиенты охотнее останавливают свой выбор на двухкомнатной квартире площадью 53,03 кв. м, нежели 63,53 кв. м, или трёхкомнатной площадью 65,1 кв. м вместо 88,19 кв. м.

«СтройПанельКомплект» также не намерен отказываться от «малоформатного» жилья: площади квартир варьируются от 25 до 80 кв. м. В них выделены зоны под гардеробные, в некоторых квартирах есть кухни-столовые, размер которых начинается от 14 кв. м. Продукт развивается согласно требованиям рынка и ожиданиям покупателей, подчеркнул Суетин. По его словам, в новых проектах предусмотрено несколько вариантов отделки квартир («стандарт», «комфорт») и готовность под финишный ремонт. В жилых комплексах класса «комфорт» частично будут запроектированы блок-секции с меньшим количеством квартир — это позволит легко объединить две и более квартир между собой.

Алевтина Романова из «КД групп» также отметила, что сейчас наблюдается активное уменьшение средней площади квартир. Появились студии меньше 30 кв. м, и эта тенденция устойчива.

Эксперты рынка говорят, что существующий объём предложения закроет потребности на последующие пять—шесть лет. Если девелоперы продолжат строительство малогабаритных квартир, большой спрос маловероятен, как и их продажа в короткие сроки.

Как следствие массового строительства квартир малого формата, рост спроса до 20% показывают трёхкомнатные квартиры, но ажиотажным его не назовёшь: семьи растут и требуют жильё большей площади, так было всегда, рассудила Романова. Она не прогнозирует сколько-нибудь значимого изменения цен на жильё в 2017 году. Как и в предыдущие годы, сохранится более низкая цена на квартиру при покупке в начале строительства и более высокая — на конечном этапе.

На пермском рынке за застройщиками прочно закрепились программы продажи квартир в рассрочку и приёма в зачёт вторичного жилья.

Итоги и прогнозы

По словам аналитиков компании PAN City Group, в 2016 году наблюдалась ярко выраженная тенденция к смещению предложения на рынке новостроек в сторону объектов класса «эконом». Тренд начал своё развитие в 2015 году и усилился в 2016-м. Сейчас активно используются квартиры формата «евро» и «смарт».

Тренд на малогабаритные квартиры активно развивается в течение последних двух лет. Жилое пространство в новостройках становится более эргономичным и функциональным. Застройщики стали активно наращивать долю однокомнатных квартир и квартир-студий, в результате чего на рынке возникает дефицит широкоформатных квартир. Этот инструмент позволил повысить доступность жилья и расширить круг платёжеспособной аудитории, уверены в PAN City Group.

Один из ключевых трендов девелопмента в 2016 году — удешевление себестоимости строительства. Последние два года застройщики работали по принципу максимального снижения издержек, повышения эффективности строительства, оптимизации строительных затрат за счёт упрощения технических характеристик объектов.

Повышенные требования к застройщику стали предъявлять покупатели. Они хотят получать большее количество потребительских качеств за те же деньги. Отвечая на спрос, застройщики увеличивают привлекательность своих проектов за счёт индивидуальных коммерческих предложений и нововведений, предусматривая в новостройках все необходимые детали для комфортной жизни.

Негативные тренды на рынке жилой недвижимости также продолжатся на протяжении 2017 года. В частности, аналитики PAN City Group ожидают увеличения себестоимости строительства в перспективе 2017—2018 годов в связи с введением поправок в Федеральный закон №214, которые напрямую повлияли на удорожание себестоимости строительства и увеличили финансовую нагрузку на застройщика.

В 2018 году в Перми возможно перенасыщение рынка жилья в сегменте «эконом», в особенности малогабаритных квартир. В результате может сохраниться дефицит широкоформатных квартир.

На протяжении 2017 года рынок жилой недвижимости останется рынком покупателя. Застройщики будут вынуждены обращаться к удобным для клиента сервисам: схемам оплаты, рассрочкам, акционным предложениям, инновационным нововведениям. Приоритетами для застройщика останутся снижение издержек, работа над качеством продукта и применение стимулирующих инструментов продаж, констатируют в PAN City Group.