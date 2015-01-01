Попал в зависимость Динамика развития страхового рынка в значительной степени является заслугой банков

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По итогам 12 месяцев прошлого года страховые сборы в Пермском крае увеличились на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая сумма составила 9,8 млрд руб. При этом количество заключённых договоров снизилось на 1%.

Наиболее концентрированным в Пермском крае являются сегмент ОСАГО: на топ-10 страховщиков приходится 96% сборов

Смена лидеров

Основными драйверами роста собранных премий стали два сегмента рынка: страхование жизни и иное личное страхование.

Главный фактор, обусловивший отличную динамику развития страхования жизни, связан с введением налогового вычета по накопительному страхованию жизни с 1 января 2015 года. Согласно норме закона, теперь физические лица имеют право на налоговый вычет при условии, что они заключили договор не менее чем на пять лет. Этот фактор не исчерпал себя до сих пор, поскольку его активное продвижение обеспечили банки, выступающие в качестве агентов страховщиков. Накопительное страхование по доходности успешно соперничает с банковскими вкладами, ставки которых едва перекрывают инфляционные потери.

В результате в Пермском крае количество договоров, заключённых по профилю страхования жизни, увеличилось в сравнении с девятью месяцами 2015 года на 53%. Такой рывок привёл к росту сбора премий в этом сегменте до 1,7 млрд руб., то есть на 66%.

Второй сегмент, показавший ощутимый прирост сборов, — иное личное страхование. Прирост премий здесь составил 22%, в том числе по страхованию от несчастных случаев и болезней — 37%, медицинское страхование — 15%. Причиной активного роста сегмента страхования от несчастных случаев и болезней был рост кредитования, отмечавшийся в прошлом году: по условиям банков без покупки этого полиса ставка по кредиту значительно увеличивается.

Рост интереса к добровольному медицинскому страхованию связан с окончанием периода экономической неопределённости. Часть компаний, отказавшихся от покупки полисов для своих сотрудников в начале кризиса, постепенно возвращается к этой практике. Количество проданных в Пермском крае полисов увеличилось на 27% по сравнению с девятью месяцами 2015 года.

Что касается ОСАГО, то оно постепенно уходит с позиций фактора количественного роста рынка страхования. По итогам девяти месяцев прошлого года прирост сборов был равен лишь 14% при незначительном снижении количества проданных полисов.

Сила слабых

Несмотря на то что драйверами страхового рынка остаются его крупнейшие сегменты, высокие темпы роста демонстрируют и виды страхования, собирающие не такие значительные объёмы. Например, динамика сборов страховых премий в сегменте гражданской ответственности за девять месяцев 2016 года показала прирост на 82% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Почти половина сборов в этом сегменте приходится на страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам, также существенен вклад КАСКО.

Однако наиболее активный рост показал сегмент страхования рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору: рост сборов в 14 раз, количество заключённых договоров — более чем в шесть раз. По данным участников рынка, сегодня этот сегмент на 95% состоит из ответственности застройщиков перед дольщиками.

Ещё один пример — страхование предпринимательских рисков. Здесь за три квартала прошлого года объём сборов увеличился на 174%, а количество заключённых договоров — более чем в два раза.

Это редкие примеры качественного развития страхового рынка, а именно увеличения сборов за счёт роста уровня культуры страхования. Если раньше добровольные договоры страхования ответственности и рисков в основном заключались крупными компаниями и холдингами, то сейчас акцент смещается в сторону компаний малого и среднего бизнеса.

Банковский рост

Тенденцией минувшего года стало увеличение роли посредников в объёмах продажи страховок. Год назад сами страховые компании продавали 34% полисов, теперь — 31%. Основным каналом продаж по-прежнему остаётся агентская сеть физлиц, однако и её доля падает (за год с 29 до 27%).

Зато позиции банков как агентов страховщиков становятся всё более прочными. Если год назад доля этого канала продаж страховок составляла 17%, то по итогам девяти месяцев 2016 года — уже 23%.

Причина такой динамики — активный интерес обеих сторон: страховые компании таким образом компенсируют снижение спроса, а банки стремятся за счёт комиссионных продаж восполнить выпадающие доходы, образовавшиеся из-за снижения кредитных портфелей в период кризиса. Ситуация разворачивается таким образом, что, по свидетельствам игроков рынка, банк выступает не просто одним из каналов продаж полисов, а в значительной степени заказчиком, инициатором разработки новых страховых продуктов.

В среднем банковский канал продаж обеспечивает почти четверть всех сборов страховых премий, однако по отдельным видам страхования этот показатель значительно выше: наиболее зависимыми видами страхования от банковского канала продаж традиционно являются страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование финансовых рисков и страхование имущества физических лиц.

Доля банковского канала в общей структуре продаж полисов страхования жизни составляет 84%, страхования финансовых рисков — 62%, страхования от несчастных случаев — 51%, страхования имущества физлиц — 32%.

Прирост продаж по банковскому каналу за год составил 66%, что ещё раз подчёркивает зависимость рынка страхования от банковского сектора. Если бы не он, оба драйвера развития страхования в 2016 году — страхование жизни и прочее личное страхование — не смогли бы вырасти, а это означало бы стагнацию рынка страхования в целом.

Страховщики по-прежнему неохотно используют для продаж такой ресурс, как интернет: год назад через этот канал продавалось 0,3% страховок, сейчас — 0,5%.

Большой кусок пирога

2016 год не принёс существенных изменений в расклад сил на рынке. Состав топ-10 страховщиков Прикамья не изменился, они лишь поменялись местами. Лидером рынка со значительным отрывом по-прежнему остаётся Росгосстрах, а единственный пермский страховщик — СК «Адонис» — входит в десятку лучших.

Концентрация рынка остаётся достаточно высокой: половину рынка «держит» первая четвёрка, а десятка лидеров обеспечивает уже 80% всех страховых сборов.

Наиболее концентрированными в Пермском крае являются сегмент ОСАГО (на топ-10 приходится 96% сборов), а также сегмент страхования жизни (здесь на первую десятку приходится 99,7% страховых премий).

О степени концентрации рынка говорит и тот факт, что на единственный вид страхования — ОСАГО — приходится треть всех сборов в регионе. Вторым по значению является страхование имущества (26%), третьим — личное страхование, кроме страхования жизни (23%).