1927 | Строится Рабочий посёлок

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«На том месте, где были так недавно кладбище и поля, заросшие рожью и васильками, построен новый город», — сообщали газеты 30-х годов, имея в виду Рабочий поселок.

Раньше эта местность называлась Луга и Заива, но в 1926 году именно здесь решили строить микрорайон будущего, который, по мнению специалистов, стал первой регулярной застройкой города Перми.

сквер в Рабочем поселке на месте кладбища. 1935 год

Первые двухэтажные дома здесь были построены в 1927 году. В дальнейшем жилые дома стали каменными — трех и четырёхэтажными, которые стали образовывать благоустроенные кварталы. Кроме того, были построены фабрика-кухня, баня-прачечная, гостиница, гараж, больница и т.д. Венцом этого великолепия стали дом Техники, дом специалистов с огромными квартирами, цирк имени товарища Премудрова, построенный на месте старого кладбища и фонтан, изображающий медведей.

Всё это работало на одну задачу: показать, что «провинция отошла вглубь истории вместе с иконостасами, которые даже в Мотовилихе теперь не обновляются» и «то, что стало советским, перестало быть глушью».

Оранжереи в Рабочем поселке. 1935 год

Новый микрорайон стал одним из любимых объектов пропаганды. СМИ того времени писали о домах в Рабочем поселке так: «Обстановка квартиры такая, что сравнить ее можно только с обстановкой «высококультурного» интеллигента «доброго старого времени». Вообрази, кровати с никелевыми спинками, пружинными матрасами, белыми покрывалами — для каждого члена семьи. У детей — учебные уголки с портретами Ленина и Сталина и полкой с книгами. В столовой — буфет, дубовый стол, картины в рамах и пианино. (…) Громкоговоритель систематически извещает о всех московских и мировых новостях, передает концерты лучших советских оркестров, певцов и артистов».

Гостиница Мотовилихинских заводов

Стиль «конструктивизм», в котором были построены здания в Рабочем поселке, в самой Перми практически отсутствует: старой саботажнице Перми в те годы не давали финансирования, не была она городом будущего.