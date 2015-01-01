1925 | Пермскому музею передано здание бывшей духовной семинарии

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Родовым проклятьем Пермского краеведческого музея является вопрос с помещением: здание, где музей находится, всегда мало.

В 1920-е годы «жилищный» вопрос решался не строительством, а передачей зданий: так, в 1922 году Губкомхоз передал под художественный музей здание бывшего архиерейского дома, откуда только что выехал тифозный лазарет.

Пермский краеведческий музей, который тогда имел название научно-промышленный, также усиленно хлопотал о новом здании. В органы управления городом писались письма о развившейся в последние годы в музее сырости, которая губит коллекции, тесноте и невозможности развернуть все собранные к тому времени коллекции. Целью было получить огромное здание бывшей духовной семинарии.

В результате довольно ожесточенной схватки — на это здание было много претендентов - музей выиграл. Всё было не просто. Такая деталь: экспонаты стали перевозить в новое помещение до его окончательного освобождения и даже до ремонта, когда в нём продолжало работать арестное помещение, находились склады оружия и даже жилые квартиры.

Официальная передача здания состоялась в 1925 году, тогда же директором музея стал Александр Лебедев (1888-1937). Ему и выпало проводить реорганизацию: в состав музея вошел зоосад и был возвращен художественный отдел, который чуть ранее выделили в отдельный художественный музей.

Изюминкой новой музейной экспозиции была воссозданная тюремная камера, куда можно было заглянуть через глазок в двери. В 1929 году музей посетила старая революционерка Вера Фигнер. Очевидцы сообщают, что ей стало дурно, когда она заглянула в камеру.

Карикатура из газеты «Звезда», 1929 год

В том же 1929 году музей был, по сути, разгромлен. Газета «Звезда» 22 сентября 1929 года назвала его «странно-приимным домом для «бывших». Как раз началась очередная кампания травли «чуждых элементов» и в Пермском музее их оказалось достаточно. Газета сообщает о том, что в музее работает несколько административно-ссыльных, в том числе князь Голицын. Одного из образованнейших людей своего времени пролетарская газета назвала в статье «кутилой, развратником и патентованным мерзавцем». Досталось и жене бывшего городского головы Рябининой. Вина ее в том, что она посмела сказать, что «городская управа царских времен выполняла те же функции, что и горсовет».

В итоге, Александра Лебедева с работы сняли, а в 1937 году расстреляли, всех «бывших» уволили, а вскоре у музея и здание бывшей духовной семинарии отобрали. Была совершена одна из главных управленческих ошибок в истории Перми, которая не исправлена до сих пор: зоосад разместили на территории архиерейского кладбища, а галерею — в бывшем кафедральном соборе.

Примечательно, что спустя столько лет, при огромном количестве вариантов, местом для переезда художественной галереи выбран комплекс зданий, пристроенных к бывшему духовному училищу.