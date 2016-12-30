Судьба «стального города» Размышления Юлии Баталиной о Питтсбурге, преодолевшем постиндустриальный кризис

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Что приходит на ум, когда слышишь название «Питтсбург»? Для болельщиков — несомненно, «Питтсбург Пингвинз», знаменитая хоккейная команда. Знатоки изобразительного искусства вспомнят великого уроженца этого города — икону поп-арта Энди Уорхола. Для всех остальных Питтсбург — синоним постиндустриального кризиса, что-то вроде Детройта или английского Шеффилда. Реальность представляет удивительный контраст с этими ассоциациями.

Фото: Юлия Баталина

Питтсбург — один из самых узнаваемых, «открыточных» американских городов. Этому способствует его удачное расположение: центр города находится на стрелке двух больших рек — Аллегейни и Мононгахилы, которые, сливаясь, образуют уже великую реку — Огайо. С высокого берега открывается великолепный вид на слияние рек, и с тех пор, как была изобретена фотография, каждый уважающий себя человек с камерой стремился сделать выразительный снимок с этой точки. Если посмотреть на исторические снимки Питтсбурга и сравнить их с современными, судьба города понятна без пространных объяснений.

Исторические фотографии показывают город, покрытый вечным смогом. Старожилы рассказывают, что каждый житель Питтсбурга, входя в дом, снимал верхнюю одежду и обувь и сразу проходил в душ, чтобы смыть с себя копоть. Сейчас здесь разуваться при входе не принято: как по всей Америке, можно топать в уличной обуви прямо по белым коврам, и ничего с ними не делается.

Фотографии нынешнего Питтсбурга — это букеты небоскрёбов, вырастающие из зелени парков. Небоскрёбами своими питтсбуржцы гордятся: в их городе высотные здания появились одновременно с Чикаго и раньше, чем в Нью-Йорке, ведь небоскрёбы начали строиться благодаря изобретению особо прочной стали, из которой делали их каркасы, а Питтсбург основан на стали. Сегодня на улицах даунтауна по-прежнему красуются нарядные исторические многоэтажки в стиле ар-деко, соревнуясь в элегантности с современными громадами из стекла, пришедшими им на смену.

Фото: Юлия Баталина

Современные здания местного даунтауна выгладят сногсшибательно даже по сравнению с нью-йоркскими. Например, Tower at PNC Plaza, таинственно сияющая разноцветными огнями башня с крышей, похожей на рояль. На самом деле это не рояль, а огромная солнечная батарея, ведь башня, построенная всего лишь год назад, — самое экологически чистое из высотных зданий мира!

Самый знаменитый местный небоскрёб — PPG, Pittsburgh Plate Glass, так называлась построившая его стекольная компания. Здание имитирует готический костёл с зубцами, но построено полностью из стекла. Это один из самых высоких домов в даунтауне, но не самый высокий. Самый — конечно же, U.S. Steel Tower. Всё самое-самое здесь посвящено стали.

Героический труд сталелитейщиков — тема росписи фасада местного театра и фресок в помпезном атриуме Музея Карнеги. Местная футбольная команда по-прежнему называется Pittsburgh Steelers — «Питтсбургские сталевары». В городе 445 мостов, и самые видные, самые центральные — стальные, клёпаные, то есть построенные ещё до начала применения электросварки. Среди них знаменитый «сталелитейный мост»: в разгар стального бума расплавленный металл тёк по нему с одного берега на другой.

Фото: Юлия Баталина

В те годы Питтсбург производил до половины всей стали в США! Сейчас работает один-единственный сталелитейный завод (старейший) — в Брэддоке, пригороде, где основателем промышленности был знаменитый магнат Эндрю Карнеги.

Причины рецессии общеизвестны: рост стоимости необходимого для производства стали каменного угля по мере того, как истощались залежи; конкуренция со стороны стран «третьего мира», прежде всего Китая, поставляющего на рынок огромное количество дешёвой стали. Сегодня Дональд Трамп, чья предвыборная риторика в рабочих районах состояла из: «Я буду возрождать сталелитейную промышленность в США», строит свои башни из китайской стали.

Вот несколько цифр:

В 1981—1984 годах в Питтсбурге потеряли работу 120 тыс. человек — примерно половина всех, кто был занят в сталелитейной промышленности.

С 1969 по 2013 год количество рабочих мест на промышленных предприятиях Питтсбурга и его пригородов сократилось с 350 тыс. человек.

Отток населения из Питтсбурга в середине 1980-х годов составлял примерно 50 тыс. человек в год; миграция была выборочной: уезжали молодые и благополучные, оставались пожилые и маргиналы.

Это могло стать началом конца. Но уже с 1990-х годов Питтсбург начал стремительно возрождаться. Если в 1984 году безработица в городе достигала 19%, то в 2014-м она составляла уже всего 6%. В последние годы Питтсбург регулярно попадает на высокие позиции в списках городов, наиболее подходящих для проживания, благодаря относительно низкой стоимости жизни в городе, умеренному уровню преступности и развитым условиям для проведения досуга.

Фото: Юлия Баталина

Интересно сравнить источники преодоления кризиса здесь и в Рурской области в Германии, где в то же время происходили аналогичные процессы. В немецком Дуйсбурге ставка была сделана на модернизацию промышленности, привлечение зарубежных инвесторов (например, индийского магната Лакшми Миттала) и на развитие культуры: был основан крупнейший в Европе фестиваль искусств «РурТриеннале», в неработающих заводах Круппа открывались индустриальные парки и музеи и т. п.

В Питтсбурге — не так. Здесь не было обновления старых заводов — было закрыто всё. Всё! Если предприятия ThyssenKrupp, пройдя через многомиллиардную модернизацию, по-прежнему успешно производят металл и изделия из него, то в Питтсбурге таких предприятий уже нет. Нет и огромных концертных площадок и выставочных залов на месте бывших домен и шахт. Вдоль берегов Мононгахилы, ещё полвека назад сплошь застроенных заводами, растут развлекательные и торговые центры, новые жилые районы. Ставка здесь сделана на девелопмент и жилищное строительство. Один из самых успешных проектов — Station Square, огромный молл на месте бывшей железнодорожной станции. Здесь десятки бутиков, ресторанов, отелей, пристань для экскурсионных теплоходов, аттракционы для детей. Посреди площади — фонтан из огромного ковша для розлива стали. Это, пожалуй, роднит Питтсбург с Дуйсбургом: старые машины и механизмы превращаются в арт-объекты.

Ну, хорошо, вместо заводов — магазины и таунхаусы. Но ведь люди должны где-то работать и что-то зарабатывать, чтобы покупать дома, посещать магазины и рестораны… Если промышленность в упадке, то?.. Нынешнюю экономическую модель Питтсбурга называют коротко «эд-мед» — education & medical service. Работодателями для питтсбуржцев стали учебные заведения и больницы: одних только университетов в городе девять, а крупнейший работодатель города и окружающей территории — университетская больница, University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), которая обеспечивает рабочими местами около 50 тыс. человек! Судя по динамике роста доходов от образовательных и медицинских услуг, возможности этого сектора экономики ещё далеко не исчерпаны. Кроме того, в городе развиты финансовые и юридические услуги, и это направление в экономике тоже усиливается.

Фото: Юлия Баталина

Принципиальная разница между городами Рура и Питтсбургом заключается в том, что для последнего чрезвычайно важна была проблема джентрификации. Для Рура это не столь актуально — население там довольно однородное, в том числе в этническом отношении, а немцы — народ добропорядочный, к маргинальным проявлениям не склонный. Иное дело — город, который рос благодаря мигрантам, ведь в XIX и в начале ХХ века на сталелитейных предприятиях работали почти исключительно вновь прибывшие выходцы из Европы. В Питтсбурге есть целые кварталы, заселённые, например, только поляками, есть абсолютно «цветные» пригороды. В разгар экономического упадка начался рост наркомании, появились уличные банды, национальные мафиозные группировки. Вот почему такой акцент был сделан на строительстве респектабельного жилья: необходимо было менять состав населения бывших рабочих окраин.

Сегодня Питтсбург — благополучный и безопасный город. С культурой здесь всё более чем в порядке: местный симфонический оркестр нравится даже Теодору Курентзису, в оперном театре поют солисты из Метрополитен, есть и драма, и балет, и множество прекрасных музеев. Но, в отличие от Рура, культура здесь воспринимается как бонус, как «надстройка», а не как фактор экономики.

«Стальной город» и сегодня не обходится без промышленного производства, только производство это носит инновационный характер. Питтсбург — первый в мире город, где разрешено использовать в качестве такси беспилотные автомобили. Я видела их собственными глазами — футуристичные чёрные машины с непонятными установками на крыше. Это Uber, который именно в Питтсбурге открыл штаб-квартиру своего «беспилотного» проекта. Сейчас некоторые продвинутые папаши из соседних городов в штатах Пенсильвания, Огайо и Западная Вирджиния специально приезжают с детьми-школьниками в Питтсбург, чтобы вызвать беспилотное такси и на нём поехать в Центр науки Карнеги, где для детей есть множество физических и химических аттракционов.

Ещё одна «точка роста» — Google, который тоже открыл в Питтсбурге свою штаб-квартиру. Она расположена в здании бывшей фабрики по производству печенья. Чтобы там припарковаться, лучше всего приезжать на приусе: половина парковок отмечены зелёными значками «Только для гибридных автомобилей». Мусорные баки, стоящие на площади возле здания, понятное дело, разноцветные — для разных видов мусора. Google изо всех сил демонстрирует, что он — экологически продвинутая компания завтрашнего дня.

Штаб-квартира «Google»

Фото: Юлия Баталина

Почему Питтсбургу удалось выбраться из постиндустриального кризиса, а Детройту и Кливленду — пока нет? Специалисты называют несколько важных факторов.

Во-первых, Питтсбург — город небольшой: всего около 300 тыс. жителей. Правда, он является центром агломерации, в которой проживают 2,3 млн жителей, но это всё же другие муниципалитеты, что позволяет диверсифицировать факторы развития. В этих условиях «перестройку» проводить гораздо легче, чем в городах-миллионниках.

Во-вторых, «стальной город» счастливо избежал одного из самых громких экономических крахов конца ХХ века — краха «доткомов», поскольку в нём практически не было таких предприятий.

В-третьих, в нём не вчера начали бурно развиваться медицина и образование: так, университет Pitt State, крупнейший и единственный государственный из всех университетов города, был основан ещё в 1787 году! Свою лепту в развитие высшего образования и науки внесли стальные магнаты Эндрю Карнеги и Эндрю Меллон: основанный ими частный университет по многим параметрам обгоняет государственный. Словом, база для новой экономики к моменту развития кризиса уже существовала.

Сегодняшний Питтсбург — удивительно удобный и приятный город. Его внешнему виду и чистоте окружающей среды изменения в экономике явно пошли на пользу. Рыбу из Аллегейни пока ещё в ресторанах не подают, но белочки чувствуют себя весьма комфортно в многочисленных зелёных кампусах и парках.

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