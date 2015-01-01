Николай Дёмкин: Если власть разумна, партия должна её поддерживать Депутат ЗС и лидер единороссов Прикамья рассказал о логике ключевых решений краевого парламента и о том, с чем «Единая Россия» входит в новый выборный цикл

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Ещё не улеглись страсти вокруг выборов 18 сентября, а Пермский край уже плавно входит в следующие выборные кампании 2017 и 2018 годов. Понятно, что роль депутатов краевого парламента и «Единой России» в этих выборах будет весьма значительной. Но на что будет делать упор партия? И почему нынешний секретарь реготделения «Единой России» Пермского края принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на партконференции, которая состоится 27 декабря? Об этом в интервью «Новому компаньону» рассказал Николай Дёмкин.

— Николай Иванович, в период прошедших выборов все заинтересованные наблюдатели говорили о «раздрае» в заксобрании. Часть депутатов, которые шли на перевыборы, формировали скандальную информационную повестку. Насколько это мешало вести праймериз и саму кампанию?

— Конечно, мешало, и очень сильно. Прежде всего потому, что за разговорами о том самом «раздрае» (и в самом деле небеспочвенными) терялись действительно значимые для края и избирателей темы. А законодательной и исполнительной власти Пермского края есть что предъявить избирателям в качестве достижений последних лет.

У нас появилась наконец внятная промышленная политика. Мы первыми в России создали и развили практику специнвестконтрактов, которая уже принесла хорошие плоды в деле привлечения и поддержки крупных инвесторов.

Нам удалось включить целый ряд моногородов Прикамья в федеральную программу поддержки, и уже началась работа по созданию в них территорий опережающего развития. Например, проект создания ТОР в Чусовом уже получил одобрение Минэкономразвития РФ, и 26 декабря он будет представлен в правительство. Уже сегодня инвесторы смотрят на эту территорию с большим интересом.

Мы плавно ушли от «уравниловки» в деле предоставления налоговых льгот. За годы действия прежней системы бюджет края, по ряду оценок, потерял более 40 млрд руб. недополученных доходов. Если бы этой практики не существовало, мы бы, наверное, сегодня уже могли закрыть вопрос и с Театром оперы и балета, и с третьим мостом через Каму, реализовать много других нужных краю проектов.

Идёт, наконец, строительство международного аэропорта. И если бы не тот самый «раздрай» в заксобрании, организованный конкретной группой депутатов со своими интересами, мы бы, наверное, уже летали из него. Готовится к переезду Пермская художественная галерея. Готовится к строительству мост через Чусовую. И список этот можно продолжать. Я уж не говорю о «точечных», но очень важных для жителей конкретных городов и сёл проектах вроде строительства ФОКов, стадионов, учреждений образования и медицины. Счёт им идёт на десятки, и всё это появилось в последние два—три года.

При этом хочу подчеркнуть, что множество вопросов, которые не решались в период бюджетного профицита в 8—10 млрд руб. ежегодно, начали решаться сегодня, во время дефицита бюджета. Что это, если не свидетельство эффективности и компетентности краевой власти? Но вот эти «раскол и брожение», которые сознательно делала доминирующей темой повестки выборов конкретная группа интересантов, мешали донести это до избирателей и сделать повестку более конструктивной.

— Тем не менее есть и недостатки, на которые обращали внимание оппозиционные кандидаты. Возможно, «Единой России» и её фракции в заксобрании стоило бы отойти от «соглашательской» позиции, перехватывая тем самым часть «протестной» повестки?

— Напомню, что «Единая Россия» — партия, созданная Владимиром Путиным, нынешним президентом России. Цель, которая всё время существования стоит перед партией, — поддержка нужных стране инициатив государственной власти. Эту цель никто не скрывает, она декларируется открыто. И если власть разумна и её инициативы полезны, партия должна их поддерживать. Губернатор и правительство Пермского края сейчас демонстрируют ту самую разумность и полезность. Поэтому это не «соглашательская», а конструктивная позиция. Я уже приводил яркий пример с аэропортом — вот к чему приводит «протест ради протеста».

При этом никто в партии не скрывает недостатки. Что, «Единая Россия» закрывала глаза на состояние дорог? Замалчивала проблему нехватки мест в детсадах? Сложности в сельской медицине и образовании? Но есть большая разница в том, чтобы кричать о проблеме на каждом углу или планомерно работать над её устранением. Не хочу повторять многократно озвученные цифры относительно дорожного ремонта, количества созданных мест в детсадах, построенных на селе ФАПов — факт в том, что «Единая Россия» работает.

Сегодня началась работа по реализации задачи, поставленной президентом, — переход на обучение школьников в одну смену в рамках проекта «Современная школа России». «Единая Россия» в Пермском крае в связке с правительством, губернатором и руководством города добилась того, что именно в Перми появилась одна из первых действительно современных школ — «Мастерград», где ведётся профильное обучение школьников для будущей работы в сфере строительства, архитектуры, дизайна. И эта работа продолжается. Вот это — пример того, как нужно правильно обращать внимание на недостатки. А что толку кричать о том, что наши школы переполнены? Все это знают и так...

— Для интересующихся политикой пермяков давно не секрет, что на стороне оппозиции по факту играли и некоторые члены «Единой России». Другие публично и шумно переходили в стан оппозиционных партий. Означает ли это, что в партии раскол?

— Моей задачей как секретаря парторганизации края было не допустить этого раскола. На мой взгляд, с этой задачей справиться удалось. То, о чём вы говорите, — единичные примеры «смены политической ориентации» в целях набрать очки на выборах для себя и «аффилированных лиц». Судить такое поведение можно лишь с морально-этической точки зрения. Но в реготделении Пермского края состоят тысячи членов «Единой России», и несколько человек — не показатель.

Хотя не буду лукавить, активность и серьёзные ресурсы, задействованные этими персонажами, сделали и праймериз, и сами выборы довольно тяжёлыми для партии. В отдельных округах применялись весьма неприглядные методы на предварительном голосовании, что повлияло на его результаты. Вы помните, что такого рода методы прохождения праймериз мы не хотели признавать. И хотя центральное руководство партии настояло на том, что результаты праймериз должны оставаться непоколебимыми, основное голосование 18 сентября всё расставило на свои места и показало нашу правоту. В этих округах победили уже другие люди.

— К слову о центральном руководстве... Как оно оценивает итоги работы пермского реготделения за то время, что вы являетесь его секретарём? На каких позициях Пермский край в федеральной партийной «иерархии»?

— Здесь всё достаточно просто. Доля субъективности в таких оценках сведена к минимуму. Основных критериев оценки всего два: динамика числа членов партии и результаты выборов.

Если говорить о численности, то она немного, но выросла — с 22 655 человек в 2012 году до 22 805 человек по состоянию на сегодняшний день. Рост мог быть и больше, но, если вы помните, мы очень жёстко разбирались с практикой «мёртвых душ», которая была в некоторых отделениях, а также стали более тщательно подходить к самому приёму желающих в партию. Нам не нужен «балласт», а нужны действительно идейные соратники и люди, которые готовы работать.

Результаты выборов тоже говорят сами за себя. По выборам в Госдуму по сравнению с 2011 годом Пермский край «подрос» на 6%. И если в 2011 году по итогам выборов Пермский край в общей таблице регионов располагался на 20-м месте с конца, то в результате выборов 2016 года мы переместились на 10 позиций выше в этом списке.

По итогам выборов в Законодательное собрание партия набрала почти на 7% больше, чем в 2011 году. В муниципальных же образованиях в 2016 году более 62% депутатов местных представительных органов власти были избраны от «Единой России». Эти показатели, кстати, тоже могли бы быть выше, если бы мы считали, как раньше, сторонников партии и самовыдвиженцев, которые шли на выборы при нашей поддержке.

И хотя есть регионы, где уровень поддержки партии выше (традиционные лидеры — национальные республики), рост налицо. В совокупности с другими показателями парторганизация Пермского края выглядит очень достойно.

— Вы являетесь секретарём парторганизации края уже четыре года. А до этого всего лишь за два года — с 2010 по 2012 год — у реготделения сменилось четыре секретаря. Что было сделано в управлении отделением, чтобы добиться этого самого достойного места парторганизации Пермского края?

— Мы научились эффективно взаимодействовать со всеми участниками выборного процесса: избирателями, представителями власти в крае и на местах, структурами, обеспечивающими конкурентность, прозрачность и легитимность выборов.

Чётко стал работать исполком. Выстроена система поддержки «Молодой Гвардии Единой России» — молодёжного крыла партии, очень активной организации, количество членов которой постоянно растёт. Наладили работу со СМИ, хорошо работает собственный сайт. Проводим множество интересных и полезных акций для самых разных категорий граждан.

Очень важно, что создана дееспособная система местных отделений, обеспечена их жизнедеятельность, они укомплектованы кадрами, оргтехникой. Даже те местные отделения, которые в силу определённых критериев не получают федерального финансирования, финансируются за счёт средств регионального отделения.

В то же время это не значит, что все без исключения местные отделения работают «как часы», и выборный цикл 2016 года хорошо показал нам эти «слабые звенья». Будем работать над их усилением. Кроме того, после успеха 18 сентября мы несколько «расслабились» и на довыборах 4 декабря показали слабые результаты. Поэтому также будем делать «оргвыводы», но это в рабочем порядке.

Работают общественные приёмные, причём не «для галочки», а в рабочем режиме, с участием депутатов, представителей администраций, министерств и ведомств. Граждане, которые туда обращаются, получают реальную помощь. По последним результатам наша приёмная стала второй в ПФО после Татарстана.

Конечно, наладить всю эту стройную систему было весьма непросто. Но справились.

— Результаты серьёзные. В то же время на партконференции 27 декабря один из главных вопросов повестки дня — перевыборы секретаря реготделения. Почему этот вопрос возник, ведь вы избирались на пять лет в декабре 2012 года, срок полномочий — ещё год?

— Совершенно верно, срок моих полномочий должен был длиться ещё год. Но центральное руководство партии приняло решение провести досрочные перевыборы секретарей всех реготделений страны. Основная причина заключается в том, что мы находимся накануне очень ответственных выборных кампаний ближайших двух лет. Как известно, нам предстоят выборы губернатора в 2017 году, а в 2018-м — выборы президента. Понятно, что ресурс «Единой России» во всей стране на этих выборах должен быть мобилизован и использован максимально эффективно. Мы видим, что оппозиционные силы уже активно готовятся к этим кампаниям.

Поскольку у реготделения «Единой России» Пермского края есть серьёзные достижения и наработки, мне есть что сказать коллегам на предстоящей конференции. Я буду выставлять свою кандидатуру на следующий срок. Это не спонтанное решение, я вёл предварительные консультации с членами политсовета, фракции партии в заксобрании.

Конечно, я рассчитываю, что меня поддержат. Но в любом случае решение будет за делегатами конференции.