За 12 июля в Пермском крае потушили 11 пожаров Поделиться Твитнуть

За последние сутки, 12 июля 2026 года, на территории Пермского края было ликвидировано 11 пожаров. Из них пять произошли в Перми, три — в Пермском муниципальном округе, а по одному пожару зафиксировано в Соликамском, Чернушинском и Березниковском муниципальных округах. В результате этих пожаров никто не пострадал и не получил травм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Спасатели призывают при первых признаках пожара незамедлительно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или «112». Они также напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс., а для организаций — до 400 тыс. руб.

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