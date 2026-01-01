В Пермском крае кассира задержали за хищение 16 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре (Пермский край) задержан кассир одной из местных организаций, подозреваемый в присвоении крупной суммы денег. По предварительным данным, 46-летняя женщина присвоила более 16 млн руб., используя своё служебное положение. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Сообщается, что преступление совершалось на протяжении месяца. Кассир систематически изымала деньги из кассы и переводила их через терминалы и обменные пункты на специализированную платформу для валютных операций. Женщина планировала вывести похищенные средства с процентами.

Следственный отдел МО МВД России «Кунгурский» возбудил уголовное дело по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершённые в особо крупном размере».

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

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